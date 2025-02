¿Qué significa la "e" de iPhone 16e? Aquí están mis mejores e inesperadas ideas

Como se los comentamos en notas anteriores, el iPhone SE tenía un "significado" claro, "Edición Especial", sin embargo, con la llegada del iPhone 16e el significado de la "e" no está claro del todo, ¿será iPhone 16 Edition?

No lo creemos, pero esa "e" debe significar algo.

Apple no habla de ello. Créame, he preguntado. Sin embargo, un poco de investigación revela que Apple ha utilizado la «e» un par de veces antes. En 2002, con el eMac, la "e" significaba "educación". Tal nomenclatura dejaba clara la intención del producto. Apple quería que las escuelas adoptaran este ordenador más barato, cuadrado y de color caramelo. No creo que tuvieran mucho éxito.

Veinte años antes de eso, Apple vendió el Apple lIe, en el que la «e» de su PC personal de sobremesa de segunda generación, bastante popular, significaba "Enhanced" (mejorado).

Que yo sepa, esas son las únicas otras veces que Apple aplicó una «e» al nombre de un producto. Sin embargo, el iPhone 16e no es ni un smartphone «educativo» ni exactamente un modelo «mejorado».

Hay otras ideas que, pensándolo bien, creo que tienen cierto sentido, pero primero tenemos que dar un paso atrás y preguntarnos por qué este nuevo teléfono 5G, 128 GB y 6,1 pulgadas con super Retina XDR no se llama iPhone SE 4.

¿Qué significa la "e" para ustedes?

Claramente, con su gran cantidad de actualizaciones, incluyendo una cámara trasera más potente (fusión de 48MP), el chip A18 que soporta Apple Intelligence, Face ID, carga inalámbrica y el Action Button, no se parece en nada a ningún modelo SE. Tiene mucho más en común con el resto de modelos de iPhone 16. La muesca, en lugar de una Isla Dinámica, es extraña y se siente como un retroceso, pero por lo demás, el iPhone 16e se siente como parte de la nueva familia.

Pero esas diferencias, como la muesca, la falta de soporte MagSafe y la ausencia del Control de Cámara, también lo hacen distintivo.

Tal vez aceptes que algunos de esos atributos que faltan no sean fundamentales para la experiencia del iPhone 16 (¿es necesario el control de cámara?) y, en conjunto, consideres que este teléfono de 599 dólares es «emocionante» porque es comparativamente asequible y, al mismo tiempo, ofrece la «experiencia» esencial del iPhone 16.

Creo que ya me entiendes. Si tuviera que adivinar, diría que Apple está siendo un poco «enigmática» y utiliza un puñado de palabras «e» para definir este modelo. Eso no es necesariamente malo, ya que significa que la «e» de iPhone 16e puede significar lo que uno quiera.

Sin embargo, creo que Apple ha perdido una oportunidad. Este es el primer y único iPhone 16 con el nuevo módem celular C1. La introducción de esta pieza de silicio de Apple es un gran negocio y en cierto modo hace que el nuevo teléfono sea especial o «Special». Por qué Apple no llamó a esto el iPhone 16s está más allá de mí.

Puede que esta no fuera la respuesta que estabas buscando, pero creo que es la que tenemos. Espero que a todo el mundo le parezca bien.