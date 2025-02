No, iOS 18.3 no instala Starlink en tu iPhone: esto es lo que hace la última actualización y por qué deberías descargarla

Aunque algunos TikToks están afirmando que iOS 18.3 instala Starlink en tu iPhone, ese no es el caso

En EEUU, la conectividad Starlink sólo está disponible en T-Mobile y en beta

iOS 18.3 no instala esta conectividad, pero sí hace un cambio de red

Llegó oficialmente iOS 18.3 y en TikTok, así como otros sitios, encontramos supuestas "novedades", por ejemplo que llega con la tecnología Starlink de Elon Musk en sus iPhone, sin embargo, esto no es real.

iOS 18.3 es una actualización relativamente menor, que afecta sobre todo a la Inteligencia de Apple -activando las funciones de IA por defecto y aplicando algunas correcciones a los Resúmenes de Notificaciones- y corrige varios errores. Sin embargo, introduce un cambio para los clientes de T-Mobile al permitir que las líneas de iPhone 14, iPhone 15 y iPhone 16 se conecten potencialmente a la red terrestre Starlink de la operadora.

Sin embargo, no permite esa conexión por defecto, y la asociación de T-Mobile con Starlink aún está en fase beta para unos pocos clientes que opten por unirse a ella y luego sean seleccionados para participar. Apple no tiene una asociación con Starlink, pero T-Mobile sí, y tienes que optar de varias maneras. Veámoslo con más detalle.

El mito: iOS 18.3 instala Starlink en tu iPhone

(Image credit: Future/Jacob Krol)

La preocupación en los ahora virales TikToks es que la última versión de iOS básicamente añade una conexión directa a Starlink a tu iPhone. El principal punto de preocupación es que «Starlink ahora puede funcionar con el iPhone y acceder a él» sin ningún anuncio formal de Apple sobre si se trata de una conexión obligatoria.

Apple lanzó inicialmente su servicio SOS de emergencia vía satélite junto con el iPhone 14 -con soporte para el iPhone 15 y 16- para que los smartphones pudieran conectarse a un satélite. Sin embargo, no está activado por defecto y sólo se activa cuando no hay una red LTE o Wi-Fi disponible.

Desde entonces, algunas operadoras han ofrecido redes por satélite junto a una red telefónica típica. Así lo está haciendo T-Mobile, que anunció inicialmente su asociación con Starlink en agosto de 2022.

Apple también actualizó una página de soporte que detalla cómo desactivar las funciones satelitales impulsadas por el operador. Para ello, abra Ajustes, vaya a Celular, seleccione su operador y desactive «Satélite».

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Sin embargo, iOS 18.3 no instala Starlink en el iPhone. Esencialmente, se incluye en iOS 18.3 como una actualización de los ajustes de red del operador para T-Mobile que permite la conexión. No está activada por defecto, sin embargo, y usted necesita ser seleccionado para unirse a la beta después de solicitar un lugar.

La realidad: T-Mobile tiene una asociación con Starlink que actualmente está en beta y iOS 18.3 es seguro para instalar

(Image credit: Apple)

Así que no, iOS 18.3 no añade una línea directa a la red Starlink -forzada o no- como afirman algunos TikToks virales. Introduce cambios en los ajustes de red que permiten a los iPhone 14, 15 o 16 conectados a T-Mobile conectarse al espectro de 1900 MHz de T-Mobile, al que se accede a través de la «banda 25» de la antena del iPhone para acceder a la red Starlink.

Incluso para que se produzca esa conexión de red, tienes que tener un plan elegible de T-Mobile, registrarte en la beta y ser seleccionado para participar en ella. A continuación, tienes que estar en una zona en la que se admita esa red y en la que no haya disponible una red móvil típica o Wi-Fi. Sabrás que es así cuando veas que «SAT» sustituye a las barras celulares estándar y «4G», «5G» o «5G UW» en la esquina superior derecha de tu iPhone.

T-Mobile abrió su programa beta de la red Starlink en diciembre de 2024, y los clientes interesados han podido inscribirse en él. Primero estuvo disponible para los teléfonos inteligentes Android, y luego la capacidad para el iPhone se desplegó con iOS 18.3.

La asociación y la posibilidad de que los dispositivos de T-Mobile se conecten a la tecnología directa a la célula de Starlink tiene como objetivo reducir las zonas muertas y permitir a los usuarios permanecer conectados. T-Mobile es también la única red de telefonía móvil de Estados Unidos que tiene esta asociación con Starlink.

La conectividad por satélite de Apple para su iPhone en el marco de la función «SOS de emergencia» no es Starlink y se realiza a través de una asociación con Globalstar.

Además, también es una buena práctica mantener tu iPhone y otros dispositivos actualizados, ya que el uso de software antiguo puede hacerlos más susceptibles a problemas de seguridad y privacidad. iOS 18.3, como la mayoría de las actualizaciones de iOS, trae algunas nuevas características, pero también, a veces, correcciones de errores críticos y parches de seguridad importantes.

En resumen, iOS 18.3 no añade una conexión directa a Starlink en tu iPhone. Simplemente permite que un iPhone conectado a T-Mobile utilice esa red cuando estás fuera de la cobertura tradicional si has optado por la beta y has sido seleccionado. Además, se trata de una asociación entre T-Mobile y Starlink, en la que Apple no está implicada y que no afecta ni cambia en nada la función SOS de emergencia vía satélite de Apple. Este servicio ha estado utilizando satélites Globalstar desde su creación.

Si tienes T-Mobile y no quieres utilizar Starlink, abre Ajustes en tu iPhone, haz clic en Móvil, selecciona tu operador (en este caso, T-Mobile) y desactiva Satélite.