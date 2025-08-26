La fecha de lanzamiento del iPhone 17 es oficial, ya que Apple envía invitaciones para un evento "impresionante". Aquí hay cinco cosas que se pueden esperar

Todos esperábamos un evento de Apple en septiembre, y el gigante tecnológico con sede en Cupertino acaba de hacerlo oficial enviando invitaciones para un evento especial el 9 de septiembre, con el eslogan «Awe dropping» (Impresionante).

Sin duda, hay muchas cosas que esperamos, y el evento especial comenzará a una hora bastante habitual para los eventos de Apple. Comenzará a las 10:00 a. m. PT / 1:00 p. m. ET / 6:00 p. m. BST del 9 de septiembre de 2025 (3:00 a. m. del 10 de septiembre AEST) desde Apple Park, pero no se preocupe si no ha recibido una invitación. El evento se retransmitirá en directo, al igual que las anteriores conferencias de Apple, y TechRadar estará allí para informar de todo lo que suceda.

A juzgar por los rumores y lo que Apple ha mostrado en anteriores eventos especiales de septiembre, esperamos la gama iPhone 17, incluido el nuevo y superdelgado iPhone 17 Air, nuevos Apple Watches y AirPods, así como una gran cantidad de software.

Como recordarán, Apple presentó su nueva interfaz Liquid Glass y su filosofía para sus plataformas iOS, iPadOS, macOS Tahoe, watchOS, tvOS y visionOS. Todas ellas, o al menos la mayoría, deberían tener fecha de lanzamiento, ya que Apple ha prometido un lanzamiento en «otoño» (es decir, entre septiembre y noviembre).

A continuación, analizamos lo que nos dice la invitación y un poco más sobre lo que podemos esperar del evento «Awe dropping» del 9 de septiembre.

¿Qué nos dice la invitación "impresionante"?

(Image credit: Future)

Ahora que el evento especial de Apple del 9 de septiembre de 2025 es oficial, todas las miradas se centran en la invitación en sí. La versión «impresionante» del logotipo de Apple es interesante, ya que parece verse a través de una imagen térmica que detecta el calor. Hay un tono intenso de naranja vibrante, un azul oscuro, así como un azul aguamarina, verde e incluso algo de amarillo.

¿Podría estar insinuando un nuevo sistema de refrigeración para los rumoreados iPhone 17, o quizás una cámara térmica que se incorporará al dispositivo? Lo primero parece lo más probable. También podría estar apuntando a los colores de los nuevos iPhones, lo cual tiene sentido, dado que algunos rumores sugieren un tono naranja para el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max.

Tim Cook, director ejecutivo de Apple, también compartió un video de la invitación, bueno, principalmente del logotipo de Apple con un mapa de calor de colores moviéndose a su alrededor. Puedes verlo a continuación.

¿Qué podemos esperar del evento?

(Image credit: Future)

La probable estrella de “Awe dropping” será la línea del iPhone 17. Se espera que vuelvan a ser cuatro modelos, pero esta vez el iPhone 17 Air podría reemplazar al Plus, acompañando al iPhone 17, 17 Pro y 17 Pro Max.

El iPhone 17 Air tendrá la oportunidad de lucir sus capacidades de diseño al asemejarse estrechamente a la interfaz Liquid Glass y acortar la distancia con el Galaxy S25 Edge de Samsung. Se espera que el 17 Air sea súper delgado —alrededor de 5.5 milímetros— y que incorpore un chip potente en su interior.

Será interesante ver si el iPhone 17 estándar recibe el mismo chip que los modelos Pro —probablemente el A18— o si se queda aparte. También se rumorea un rediseño de la cámara de lente único, y Apple tendrá que resolver el tema de la autonomía de la batería, especialmente si el 17 Air reemplaza al modelo Plus, conocido por su gran duración.

En el caso del iPhone 17, 17 Pro y 17 Pro Max, se esperan mejoras de rendimiento gracias a un nuevo silicio desarrollado por Apple, además de posibles cambios en la manera en que funciona el Camera Control, de acuerdo con rumores recientes. Otro reporte nuevo sugiere que el botón de volumen y el Botón de Acción podrían combinarse en uno solo.

Ahora bien, si buscas las mejores cámaras de Apple, se espera que el 17 Pro y el 17 Pro Max sigan ofreciendo tres lentes, pero con un nuevo diseño. Ya nos hemos acostumbrado al módulo cuadrado de cámaras, pero según reportes, Apple podría elevar el estándar de manera similar a lo que hemos visto en la familia Google Pixel. Aquí todavía encontrarás lentes gran angular, ultra gran angular y telefoto, aunque este último se espera que reciba una mejora significativa.

El iPhone 17 estándar probablemente luzca muy parecido al iPhone 16, aunque personalmente espero que Apple apueste por colores vibrantes. Como mencioné en la reseña del iPhone 16, una pantalla de 120Hz en el modelo de entrada sería una adición muy bienvenida, y siempre existe la posibilidad, considerando los rumores de que la línea del iPhone 17 podría estrenarla en toda la gama. También hay reportes de que la cámara frontal en todos los nuevos iPhone dará un salto importante a 24 megapíxeles.

Todos estos modelos se espera que corran con iOS 26 desde fábrica, con la nueva apariencia y muchas funciones adicionales, como grandes mejoras en Mensajes, y sin duda Apple presumirá también de nuevas capacidades de Apple Intelligence.

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Entonces, ¿qué podemos esperar del Apple Watch Series 11? Pues bien, debería mantener un diseño y apariencia similares al Series 10, pero en su interior se espera que el procesador se actualice para un mejor rendimiento y, con suerte, para una mayor eficiencia en la batería. El Series 11 debería ser capaz de medir Oxígeno en Sangre desde fábrica en todo el mundo, incluso en Estados Unidos, ya que Apple reintrodujo esa función en el Series 9, Series 10 y Ultra 2.

La medición seguirá haciéndose mediante los sensores en la muñeca, pero los resultados se verán en tu iPhone, una solución inteligente. Esa función de salud debería llegar junto con el monitoreo de ritmo cardiaco, ECG, sensor de temperatura de la piel y seguimiento del sueño. Sin embargo, reportes recientes también señalan que este año podría introducirse el monitoreo de la presión arterial. Además, con watchOS 26 obtendrás Workout Buddy para registrar entrenamientos y un nuevo gesto.

En cuanto al Apple Watch Ultra 3, se espera que mantenga un diseño similar, disponible en dos colores —plateado o negro— y con prácticamente el mismo tamaño. Aunque, como hemos visto en otros Apple Watch, el equipo de diseño podría reducir los biseles para ofrecer una pantalla aún más grande y considerablemente más brillante. Al final, está pensado como un Apple Watch ultra resistente y para la aventura.

También recibirá varias nuevas funciones de watchOS 26, y si llegan nuevas funciones de salud, lo más probable es que el Ultra tenga paridad de funciones con el Series 11.

(Image credit: Future)

Tomando en cuenta que han pasado dos años desde los AirPods Pro 2 con USB-C, y que Apple lanzó nuevas funciones para estos audífonos junto con los AirPods 4 y AirPods Max con USB-C en 2024, hay una buena probabilidad de que veamos los AirPods Pro 3 en el evento de septiembre.

Es probable que ofrezcan algunas mejoras sobre el diseño actual, pero no se espera una reinvención, dado que la apariencia actual sigue siendo muy popular. Aun así, el estuche de carga podría hacerse un poco más delgado y quizá adopte una estructura de LED y botón similar a la de los AirPods 4, lo que significaría un botón capacitivo en lugar de uno físico.

Los Powerbeats Pro 2 ya cuentan con monitoreo de ritmo cardiaco en el oído, así que hay una gran posibilidad de que esto llegue a los nuevos AirPods Pro, junto con un impulso en el rendimiento gracias a un nuevo procesador. Aunque, si ya tienes un Apple Watch, puede que no necesites esa función de ritmo cardiaco aquí.

También está el rumor de la traducción en vivo, que competiría con los Galaxy Buds de Samsung y los Pixel Buds 2 Pro de Google. Eso sí, no esperes AirPods Pro con cámaras este año.

Apple solo puede presentar cierta cantidad de cosas en un solo evento, pero los rumores apuntan a que el resto de 2025 será especialmente cargado para el gigante tecnológico. También podemos esperar nuevos iPads —incluyendo un iPad Pro de 11 y 13 pulgadas con chip M5—, además de nuevas Mac de escritorio, MacBooks con M5, y actualizaciones para el HomePod mini y Apple TV 4K.

En cuanto a su llegada, podría ser que Apple los guarde para octubre o noviembre. También se habla de un Apple Vision Pro mejorado, con un procesador más rápido que el M2, aunque probablemente no reduzca el precio de forma considerable.

Como con todos los rumores de Apple, es importante recordar que nada es oficial hasta que la compañía lo anuncia. Así que querrás seguir a TechRadar el 9 de septiembre de 2025, cuando cubramos en vivo el Evento Especial de Apple, donde tendremos presencia directa en el lugar.