Una fuente afirma que el iPhone 17 Pro tendrá un nuevo diseño de antena.

Al parecer, esto mejorará el rendimiento en zonas congestionadas.

También podría dar lugar a un diseño de teléfono más elegante y menos interrumpido.

¿Eres de los que odia las fallas de los mensajes o llamadas desde tu iPhone cuando hay mucha gente?

Incluso si el teléfono muestra varias barras de señal, conectarte puede ser imposible por la gran cantidad de dispositivos saturando las ondas, por lo que se convierte en una misión casi imposible.

Eso podría cambiar con el iPhone 17 Pro de este año, según un nuevo informe de un conocido filtrador. De ser cierto, Apple está trabajando en un nuevo sistema para reducir la congestión de señal y mejorar la conectividad del iPhone, aparentemente inspirado en el Apple Watch.

El reporte proviene de Majin Bu, un filtrador con un historial algo mixto en cuanto a rumores sobre Apple. En su sitio web, el informante sugiere que el iPhone 17 Pro “introducirá un cambio estructural significativo” que implicará reubicar las antenas del teléfono hacia el módulo de la cámara trasera.

Majin Bu asegura que Apple tomó inspiración del Apple Watch, ya que este dispositivo “integra antenas cerca de elementos estructurales y funcionales de su chasis” de forma similar. Esto sería distinto a la situación actual del iPhone, donde las antenas se encuentran alrededor de los bordes del chasis. Puedes notarlo en las pequeñas líneas cerca de la parte inferior del iPhone, y según Majin Bu, el nuevo diseño permitirá un “marco lateral más limpio, con menos cortes visibles”.

Impulsando el rendimiento

(Image credit: Freestocks / Unsplash)

Pero esta actualización no se trata solo de la apariencia: Majin Bu cree que también traerá beneficios prácticos. En particular, el filtrador asegura que reubicar las antenas al módulo de la cámara “reducirá la interferencia causada por los materiales del chasis y mejorará la conectividad 5G y Wi-Fi 7”, ya que esta zona es “menos propensa a la obstrucción y a la interferencia”. Presumiblemente, esto se debe a que está más alejada de la mano, lo cual puede causar problemas de conectividad (basta recordar el “Antennagate” del iPhone 4 como ejemplo).

Majin Bu enumera una serie de posibles ventajas adicionales, como menor latencia, “mayor eficiencia” en zonas concurridas, mejor rendimiento de radio (especialmente para 5G mmWave y Wi-Fi), optimización del espacio interno y más.

Faltan solo unas semanas para que Apple presente el iPhone 17 Pro, así que no habrá que esperar mucho para saber si estas predicciones son acertadas. De ser así, podrías encontrar más fácil completar esa llamada o enviar un mensaje de texto cuando te encuentres en un lugar lleno de gente.