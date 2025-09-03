El iPhone Fold no vendrá con un sensor Touch ID en la pantalla, lo cual tiene mucho sentido

El iPad Air M3, lanzado en 2025, tiene un botón de encendido equipado con Touch ID.

Se prevé que el próximo iPhone plegable incorpore Touch ID.

Lo más probable es que se integre en el botón de encendido.

Esta misma función está disponible en varios iPad de Apple.

Después de años y años de múltiples rumores, parece que finalmente será una realidad, o al menos en 12 meses podría ser real, nos referimos al primer iPhone plegable.

El cual, de acuerdo cons una fuente bien informada, es probable que venga con Touch ID integrado en el botón de encendido, en lugar de debajo de la pantalla.

Esta información proviene del analista Ming-Chi Kuo, una de las fuentes más confiables en lo que respecta a predicciones sobre Apple, y es una respuesta a los «rumores del mercado» de que el sensor de huellas dactilares se colocará debajo de la pantalla, como ocurre con muchos de los mejores teléfonos Android.

Por supuesto, Apple nunca ha colocado un sensor Touch ID debajo de la pantalla de ninguno de sus productos, aunque la tecnología se ha integrado en el botón de encendido de varios iPads, empezando por el iPad Air 4 que se anunció en septiembre de 2020.

Ese es el enfoque que va a utilizar el iPhone plegable, afirma Kuo. El analista lleva varios meses haciendo esta predicción, pero claramente consideró que había suficientes rumores en contra como para dejar las cosas claras.

No habrá Face ID

Six months ago, I predicted the foldable iPhone would use side-button Touch ID. There are now market rumors that it will adopt an under-display ultrasonic fingerprint sensor, but I think that’s unlikely. It’s expected that Luxshare ICT will supply the side-button Touch ID module… https://t.co/KsGu49JXkPSeptember 1, 2025

Cabe señalar que Kuo no afirma que la posibilidad de incorporar un sensor Touch ID bajo la pantalla esté completamente descartada, sino que, en estos momentos, es «poco probable», llegando incluso a nombrar al fabricante que se encargará de suministrar el módulo Touch ID para el botón de encendido.

Desde hace tiempo, está claro que el iPhone plegable incorporaría Touch ID. La razón más probable por la que no se va a implementar Face ID es que las cámaras y los sensores necesarios añadirían demasiado grosor al dispositivo.

Tiene sentido que Apple opte por una tecnología que ya está presente en varias de sus tabletas: así puede intentar reducir los costos al máximo, y el iPhone plegable es, en efecto, un iPad (se rumorea que tendrá una pantalla principal de 7,8 pulgadas).

Lo sabremos con certeza en septiembre de 2026, que es cuando la mayoría de los expertos coinciden en que veremos la primera aparición oficial de este iPhone Fold. Mientras tanto, el iPhone 17 se presentará la semana que viene.