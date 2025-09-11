El iPhone 17 estándar podría ser el iPhone con la mejor relación calidad-precio de la historia. A continuación te explicamos por qué

Sí, muy delgado el nuevo iPhone Air, y muy "poderoso" el iPhone 17 Pro, pero hay una estrella que poco a poco empieza a brillar entre toda la fanfarria de los nuevos productos de Apple, nos referimos al iPhone 17 estándar, el cual en nuestra opinión, el mejor relación calidad-precio desde hace tiempo.

Es cierto que en las fotos parece casi idéntico al iPhone 16, pero se trata de un dispositivo más grande y mejorado que se acerca más a los modelos Pro que cualquier otro iPhone básico hasta la fecha.

Para empezar, está la tan esperada (y, francamente, muy retrasada) mejora de la pantalla. Antes del evento de lanzamiento de esta semana, escribí que recomendaría el iPhone 17 antes que el iPhone 17 Pro si tenía una frecuencia de actualización de 120 Hz, y Apple ha cumplido con esa petición y mucho más.

El iPhone 17 no solo cuenta con una frecuencia de actualización de 120 Hz, sino que también incorpora la tecnología de pantalla ProMotion de Apple, que ajusta dinámicamente esa frecuencia de actualización entre 1 y 120 Hz, dependiendo de lo que ocurra en la pantalla. Esto ayuda a preservar la duración de la batería del teléfono y permite una pantalla siempre encendida, mientras que la frecuencia completa de 120 Hz dará como resultado una experiencia de desplazamiento mucho más fluida en comparación con el iPhone 16.

El iPhone 17 es el primer iPhone estándar que cuenta con una pantalla ProMotion (Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Como recordatorio, la frecuencia de actualización se refiere al número de veces por segundo que tu teléfono puede mostrar una nueva imagen. Cuanto mayor sea la frecuencia de actualización, más fluida será la pantalla del teléfono. Como escribí en el artículo previo al lanzamiento mencionado anteriormente, «esto puede parecer palabrería de marketing si hasta ahora has estado completamente satisfecho con tu iPhone de 60 Hz, pero créeme: la diferencia entre una frecuencia de actualización de 60 Hz y una de 120 Hz es absolutamente tangible para quienes han probado ambas».

Pero Apple no se detuvo ahí. El iPhone 17 también tiene una pantalla más grande que el iPhone 16, gracias a unos biseles más delgados. Las dimensiones reales de los dos teléfonos son las mismas, pero el modelo más nuevo cuenta con una pantalla Super Retina XDR OLED de 6.3 pulgadas, igual que el iPhone 17 Pro.

Luego están las mejoras internas. El nuevo y más potente chipset A19 de Apple puede parecer una mejora iterativa del A18, y en términos de rendimiento bruto, probablemente lo sea. Pero el A19 también aportará mejoras tangibles a la duración de la batería del iPhone 17, si nos atenemos a la audaz promesa de Apple de «ocho horas más de reproducción de vídeo en comparación con la generación anterior».

Las principales mejoras del iPhone 17 de un vistazo (Image credit: Apple)

Otras mejoras aparentemente significativas incluyen Ceramic Shield 2, la nueva tecnología de protección de pantalla de Apple «tres veces más resistente», una cámara ultra gran angular mejorada y una novedosa cámara selfie Center Stage, que encontrarás en los cuatro modelos de iPhone 17.

Pero incluso si no te convencen las ventajas de ninguna de las mejoras mencionadas, el iPhone 17 también ofrece objetivamente una mejor relación calidad-precio que el iPhone 16 en relación con su homólogo Pro.

Apple ha eliminado las capacidades de almacenamiento de 128 GB en todos los modelos de iPhone 17, pero en lugar de limitarse a subir el precio inicial del iPhone 17 al precio de 256 GB del iPhone 16, se ha quedado con el precio de 128 GB de este último (799 dólares/799 libras esterlinas/1399 dólares australianos). En otras palabras, obtienes el doble de almacenamiento por el mismo precio.

Por su parte, el iPhone 17 Pro tiene un precio inicial de 1099 $ / 1099 £ / 1999 AU$, el mismo precio que el iPhone 16 Pro de 256 GB, pero también es 100 $ / 100 £ / 200 dólares australianos más caro que el precio inicial de 999 dólares / 999 libras esterlinas / 1799 dólares australianos de ese teléfono en particular.

¿Me siguen? Dicho de otra manera: el iPhone 17 es 299 dólares/299 libras/600 dólares australianos más barato que el iPhone 17 Pro, mientras que el iPhone 16 era solo 199 dólares/199 libras/400 dólares australianos más barato que el iPhone 16 Pro. Este año hay una diferencia adicional de 100 dólares/100 libras/200 dólares australianos entre los dos modelos.

El iPhone 17 en color salvia (Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Todo esto quiere decir que, a pesar de parecer una actualización aburrida del iPhone 16, el iPhone 17 es ahora, en mi opinión, el mejor iPhone para la mayoría de las personas.

Sí, la cámara teleobjetivo de 48 MP del iPhone 17 Pro suena muy impresionante, y si estás buscando uno de los mejores teléfonos con cámara, probablemente lo encontrarás en el último buque insignia de Apple.

Pero para todos los demás, no creo que el iPhone 17 Pro valga la pena por los 299 dólares/299 libras/600 dólares australianos más que cuesta que el iPhone 17. Y mis colegas de TechRadar parecen estar de acuerdo.

«El iPhone 17 fue el ganador del evento 'Awe Dropping' de Apple», escribió el redactor Jamie Richards al caer el telón de la presentación de esta semana, mientras que nuestro editor jefe de noticias, Jake Krol, afirmó que el iPhone 17 «podría ser el mejor iPhone estándar en años» en su reseña práctica del iPhone 17.

Así que, aunque el diseño ultradelgado y las impresionantes capacidades de la cámara del iPhone Air y el iPhone 17 Pro son sin duda tentadores, te recomiendo que te sientes y consideres si el iPhone 17, más barato, podría ser en realidad más adecuado para tus necesidades.