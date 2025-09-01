Apple podría apostar por las eSIM con el iPhone 17 y lanzar una carcasa rediseñada para el teléfono

El iPhone 17 podría pasar a ser solo eSIM en más países.

Se prevén cambios en el accesorio Apple Clear Case.

El lanzamiento está previsto para el martes 9 de septiembre.

Como sabemos, es muy probable que Apple le de la bienvenida al nuevo iPhone 17 el próximo 9 de septiembre, sin embargo, las filtraciones no paran, incluyendo rumores sobre las eSIM y la funda transparente oficial de Apple.

Los modelos actuales de iPhone solo admiten eSIM en EE. UU. y, según una fuente consultada por MacRumors, a los empleados de las tiendas autorizadas de Apple en la UE se les está indicando que se preparen para manejar iPhones sin tarjetas SIM físicas.

Llevamos meses oyendo que el nuevo y superdelgado modelo iPhone 17 Air solo sería compatible con eSIM y no con tarjetas físicas, pero parece que ahora esto se va a extender a otros iPhones en más países.

Dado que las eSIM ofrecen mayor seguridad y comodidad, esta medida no es realmente una sorpresa. Google ha pasado a ofrecer solo eSIM por primera vez con la nueva serie Google Pixel 10, aunque por ahora esto solo se aplica a los teléfonos vendidos en EE. UU.

Nuevos iPhones, nuevas "carcasas"

La otra filtración sobre el iPhone 17 que circula hoy se refiere a la funda transparente MagSafe para el iPhone 17 Pro, una de las fundas oficiales que se espera que Apple lance para el nuevo teléfono (y que ya ofrece para el iPhone 16 Pro).

Según las imágenes publicadas por los informantes @MajinBuOfficial y @SonnyDickson, habrá algunos cambios en el diseño. La carcasa será menos transparente, con un panel que cubrirá la mayor parte de la parte trasera del teléfono y ocultará los conectores MagSafe.

También podemos ver que hay un recorte más grande para las cámaras en la parte superior, lo que respalda las imágenes filtradas que hemos visto del rediseño de este teléfono. El logotipo de Apple también se desplaza hacia abajo, de modo que queda en el centro del espacio situado debajo de las cámaras.

También parece que la carcasa será compatible con el nuevo accesorio Crossbody Strap del que se ha rumoreado, que permite llevar el iPhone con un cordón magnético. En poco más de una semana, sabremos con certeza en qué ha estado trabajando Apple.