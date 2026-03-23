Apple anuncia la WWDC para el 8 de junio, y esta podría ser su última gran oportunidad para arreglar Siri y ofrecer la IA que nos prometieron

Apple ha anunciado oficialmente su importantísima conferencia inaugural de la WWDC 2026 para el 8 de junio, allanando el camino para una serie de actualizaciones de plataforma que afectarán el futuro cercano del iPhone, el iPad, las Mac, el Apple Watch, el Apple TV y, sí, incluso el Vision Pro.

Es posible que ninguna categoría sea objeto de mayor atención durante esta conferencia y las sesiones que le seguirán en la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple que la IA o, más específicamente, Siri.

Si no crees que la IA sea una prioridad para el gigante tecnológico de Cupertino, solo echa un vistazo a esta frase del comunicado de prensa que anuncia el evento: "La WWDC26 destacará increíbles actualizaciones para las plataformas de Apple, incluyendo avances en IA y nuevas y emocionantes herramientas de software y para desarrolladores".

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No es casualidad que se mencione la IA en una frase que ni siquiera menciona a iOS por su nombre. Por ahora se sabe poco sobre el evento, salvo que la conferencia magistral y el «Estado de la Unión» serán el 8 de junio. Gran parte de la conferencia se llevará a cabo en línea a través de 100 sesiones de video. Sin embargo, habrá un componente presencial para los desarrolladores el día 8, que les permitirá participar en «laboratorios y actividades especiales».

Aun así, la atención se centrará en la conferencia magistral, que posiblemente durará dos horas y que debería aclarar finalmente cómo Siri incorporará Gemini, o al menos cómo se utilizarán los modelos base de Gemini para mejorar Apple Intelligence y Siri.

(Image credit: Apple)

Dado que Apple Intelligence y Siri están disponibles en iOS, macOS, iPadOS y Vision Pro, esta actualización debería tener repercusiones amplias y significativas.

Por lo general, la WWDC no es el momento en el que Apple lanza oficialmente ninguna nueva plataforma de hardware. En su lugar, nos mostrarán lo que puede hacer cada actualización de plataforma y luego establecerán un calendario para las versiones beta para desarrolladores y para el público. Sin embargo, la presentación nos dará una idea de cuándo podremos finalmente probar la Siri más inteligente y preparada para la IA que haya existido, suponiendo que eso sea lo que recibamos.

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Al igual que en años anteriores, esperamos que el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, suba brevemente al escenario en el Apple Park Campus para presentar la presentación en video. Es posible que se tome un momento o dos para celebrar el 50.º aniversario de la empresa, pero luego será un recorrido rápido por todas las plataformas:

iOS 27

iPadOS 27

macOS 27 (Redwood?)

watchOS 27

tvOS 27

visionOS 27

Cada plataforma debería tener su momento de gloria. Es posible que sepamos más sobre algunos nuevos kits de desarrollo (como HomeKit, StoreKit, AppKit, etc.). Pero es probable que la mayor parte del evento se dedique a Apple Intelligence y a Siri.

Seguramente Apple sabe que no solo tiene que impresionarnos con la nueva inteligencia de Siri, sino también convencernos de que lo que vemos en el escenario y en los videos es real. Después de todo, han pasado casi dos años desde que Apple nos prometió un Siri que, con tu permiso, pudiera saber todo sobre ti basándose en los datos de tu teléfono y pudiera ver lo que hacías en él, todo para ser un asistente más proactivo y útil.

Esa promesa nunca se cumplió, y las ofertas de IA de Apple, en general, palidecen en comparación con las de Google, OpenAI y Anthropic. Ahora Apple tiene un acuerdo sensacional con Google que le permitirá utilizar los modelos de Gemini Foundation para impulsar parte de la inteligencia de Siri.

Muchos pensaron que veríamos estos cambios más pronto que tarde, pero con la WWDC acercándose rápidamente, simplemente tiene más sentido que Apple espere un poco más de dos meses para realmente sorprendernos.

Tim Cook en la WWDC 2025 (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

En cuanto a qué más podríamos ver ese día, esperamos muchos detalles sobre iOS 27 que nos ayuden a hacernos una idea de cómo podría ser el iPhone 18.

Es posible que haya algunos ajustes en Liquid Glass, que parece haber dividido a los consumidores. El iPad y macOS se acercarán aún más, y el primero adoptará más de las capacidades de escritorio del segundo.

Algunos han pronosticado un MacBook con pantalla táctil, lo que significaría una mejora importante de la funcionalidad táctil en macOS, pero yo no mantendría muchas esperanzas.

Siempre existe la posibilidad de que veamos un adelanto de hardware. Recuerden que Vision Pro fue la revelación sorpresa en la WWDC 2023. Quizás este sea el momento para una gran actualización de visionOS que se apoye en un Vision Pro Lite mucho más asequible y liviano.

Si vemos algún hardware, lo más probable es que sea un adelanto del iPhone Fold. Eso tendría sentido, especialmente si iOS 27 tiene alguna característica especial centrada en pantallas flexibles.

También hay muchas posibilidades de que no veamos ningún hardware, solo más actualizaciones de software de las que podamos contar.

Pase lo que pase, TechRadar estará allí, cubriendo cada detalle (y cada byte) del evento.

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