6 mejoras que me gustaría que tuviera el iPhone 17, incluidas algunas que Apple podría copiar de Samsung y Google

¿Ya pasó casi un año desde el lanzamiento del iPhone 16 Pro Max y es hora de una nueva generación?

Si bien parece que fue ayer cuando me maravillaba con la pantalla más grande del iPhone 16 Pro Max, su CPU A18 Pro más rápida, su veloz carga Qi2 y su novedoso botón de control de la cámara, aquí estamos, a solo unos días de conocer a los nuevos miembros de la familia iPhone.

Estoy emocionado por ver qué nos depara el futuro, pero después de pasar un año con la línea iPhone 16, tengo algunas peticiones, o al menos esperanzas, para lo que vendrá después en el iPhone 17.

Entiendo que no estamos en 2007 y que ya no existe un iPhone para todas las personas y todos los propósitos. La gama de iPhone actual comprende smartphones grandes y pequeños, baterías grandes y pequeñas, cámaras potentes y otras no tan potentes, pantallas rápidas y otras menos rápidas, y en 2025, esa gama podría incluir pronto un iPhone 17 Air ultradelgado. Lo que quiero decir es que hay suficiente variedad para satisfacer a casi cualquier consumidor.

Pero sí, quiero más: aquí está mi lista de deseos con todo lo que quiero de la mayoría, si no de toda, la gama iPhone 17.

Gran zoom

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Ahora que incluso el modelo básico Google Pixel 10 ofrece un zoom óptico de 5 aumentos (sé que solo tiene 10,8 MP), creo que ya es hora de que Apple dé un gran paso adelante con un sensor y una lente con zoom óptico que nos acerquen 10 veces más a la acción.

Imaginemos la emoción que supondría que el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max incluyeran una lente con zoom óptico de 10 aumentos y 48 MP. Estoy seguro de que tendría que ser tecnología periscopio y que nunca cabría en el ultradelgado iPhone 17 Air, pero eso no me importa ni a mí ni a millones de personas: el iPhone 16 Pro Max ya es el segundo iPhone más popular.

Si Apple hace esto, probablemente tendría sentido seguir el ejemplo de Google y finalmente introducir una lente con zoom (5x, por supuesto) en el iPhone 17 básico (y en el 17 Plus, si vemos un teléfono así este año).

El sensor definitivo

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

La mayoría de mis fotos las hago con la cámara que llevo en el bolsillo, que es la lente gran angular de 48 MP de mi iPhone 16 Pro Max. Es una cámara estupenda, y el procesamiento de imágenes Photonic Engine de Apple hace un trabajo excelente al producir imágenes ricas, nítidas y con colores precisos. Sin embargo, como es natural, quiero más...

Durante los últimos años, he estado probando y utilizando una serie de smartphones Samsung Galaxy, incluido el nuevo Samsung Galaxy Z Fold 7, que cuenta con sensores de 200 MP.

Aunque suelo disparar con una configuración estándar de 50 MP, toda esa información adicional de píxeles añade un nivel significativo de detalle y calidad a las imágenes. En mis pruebas más recientes, las fotos de Samsung igualan o superan la calidad que veo en el iPhone 16 Pro Max. No es una gran diferencia, lo cual atribuyo al fantástico procesamiento de imágenes de Apple, pero imaginen lo que podría producir el iPhone 17 con ese motor y un sensor de 200 MP.

Claro, sería increíble.

Así que hagámoslo, Apple. Pongan una cámara de 200 MP en el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max, y hagan realidad los sueños de este fotógrafo prosumidor.

Pantalla resistente a los rayones

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Sin ánimo de ofender a Corning, socio de Apple en la fabricación de pantallas de cristal, pero, a día de hoy, todavía no existe ninguna pantalla de smartphone a prueba de rayones. El Corning Gorilla Glass Victus 2 y el Ceramic Shield que Corning fabrica para Apple son muy resistentes, pero siguen rayándose con bastante facilidad al rozar con el remache del bolsillo de los pantalones o con un juego de llaves.

La mayoría de nosotros (yo no, debo admitir) compramos protectores de pantalla de vidrio que colocamos sobre el llamado vidrio resistente de la pantalla para protegerla de rayones y caídas. Es algo así como las fundas sin las que muchos de nosotros no nos atrevemos a vivir.

Pero, ¿no es hora de tener un iPhone más resistente y a prueba de roturas y rayones? El iPhone 17 debería suponer un verdadero avance en la tecnología de protección de pantallas.

Me pregunto si lo que Apple está aprendiendo actualmente de su investigación sobre pantallas plegables podría ser útil en este caso. Al fin y al cabo, si algo se puede doblar, probablemente pueda soportar cierta presión e incluso alejarse de forma natural de los objetos duros que podrían rayarlo.

Sé que es poco probable, pero sigo queriendo una solución mejor que la tecnología actual para la protección de pantallas. Así que, Apple, ¿qué vendrá después de Ceramic Shield?

Sin golpes, sin problemas

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Imagina llevar un iPhone 17 con una parte trasera perfectamente plana. Se acabaron las protuberancias gigantes de la cámara para dar cabida a esas lentes cada vez más grandes. En cambio, el iPhone 17 de mis sueños (independientemente del modelo) ofrece una superficie plana de metal y vidrio.

Hay varias formas de lograrlo. Una es rediseñar completamente el sistema de la cámara para que ya no sea necesaria ninguna distancia entre las lentes apiladas y todos esos sensores, pero eso es poco probable.

Una opción mejor es hacer el teléfono más grueso y utilizar el espacio extra para una batería más grande. Apple podría recuperar algo de grosor general rediseñando los materiales del cuerpo, pero no sé si podrían hacerlo lo suficiente como para marcar una diferencia real.

Hay que reconocer que esto supondría una compensación. En lugar de iPhones superdelgados y superligeros, tendríamos otros ligeramente más gruesos y pesados, pero con mejores líneas y una increíble duración de la batería.

Sin embargo, el iPhone 17 Air quedaría naturalmente exento, y si se implementara ese cambio en el resto de la línea, parecería aún más delgado en comparación.

¿Soy el único dispuesto a hacer esta concesión por lo que obviamente sería un gran acierto de diseño?

Mayor duración de la batería

Las 16 horas (de media) de duración de la batería que obtenía inicialmente con el iPhone 16 Pro Max no están nada mal, pero el rendimiento exponencial de la batería del iPhone sigue siendo una realidad, y después de un año usando ese teléfono, ya no disfruto de esas 16 horas diarias; ahora me encuentro en una situación en la que cinco o seis horas de uso intenso significan que a las ocho horas estoy buscando un cargador desesperadamente.

Lo que espero del iPhone 17 es un sistema de alimentación rediseñado que utilice baterías con infusión de silicio y carbono, que prometen mejorar enormemente la duración de la batería. Un iPhone 17 con dos días de autonomía podría ser posible. La tecnología es demasiado nueva para comprender su resistencia, pero incluso si la caída de las baterías de carburo de silicio es similar a la de las de iones de litio al cabo de un año, probablemente seguiremos obteniendo al menos un día de uso de nuestros iPhones.

Reducir la isla

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Hubo un tiempo en el que pensaba que quería que Apple eliminara el Dynamic Island, ese espacio ancho con forma de pastilla y a menudo negro que se encuentra en la parte superior de la pantalla del iPhone 16. Ahora, sin embargo, creo que solo quiero que Apple lo rediseñe un poco.

El Dynamic Island son en realidad dos recortes en la pantalla Super Retina XDR unidos por unos pocos píxeles; uno es para la cámara selfie y el otro para los sensores de Face ID.

Hay quienes piensan que Apple podría finalmente prescindir de Face ID e introducir un lector de huellas dactilares ultrasónico basado en la pantalla en la línea del iPhone 17, lo que reduciría instantáneamente los recortes a la mitad y dejaría solo un agujero para la cámara selfie que Apple podría cubrir con píxeles cuando no se utilice.

Sin embargo, no espero que Apple haga eso, y lo que yo preferiría son dos recortes que tengan una superposición de píxeles cuando no se utilicen, para que por fin tengamos una pantalla de iPhone completa sin espacios negros.

En lugar de esto, tal vez Apple podría simplemente reducir el Dynamic Island cuando no se utilice para ayudar a minimizar el tamaño de esa pastilla negra.

No quiero perder necesariamente la información del Dynamic Island (las actualizaciones de mi aplicación Sports son especialmente útiles), pero cuando no se utilice, el Dynamic Island del iPhone 17 debería ser mucho menos visible.