3 rumores sobre mejoras en la cámara del iPhone 17 Pro que espero que sean ciertos

A pocas horas de que inicie el esperado evento "Awe Dropping" de Apple, ya tenemos una visión bastante clara sobre los nuevos iPhones de la compañía, aunque sus capacidades exactas siguen siendo una incognita.

Aunque es casi seguro que se producirán mejoras como el salto a los chips A19 y A19 Pro de Apple, se rumorea que el iPhone 17, el iPhone 17 Air, el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max incorporarán mejoras más extravagantes, como un nuevo sistema de refrigeración por cámara de vapor, más RAM en los modelos Air y Pro, e incluso un nuevo color naranja.

Sin embargo, lo que más me intriga son las mejoras en la cámara. Después de comparar las cámaras del mejor iPhone, Samsung y Pixel a principios de este año, y de utilizar el iPhone 16 Pro como mi principal medio de captura de vídeo desde su lanzamiento, tengo algunas ideas y esperanzas sobre las mejoras que se esperan en la cámara de la línea iPhone 17 Pro.

Basándome en algunos de los rumores más recientes sobre la próxima generación de imágenes del iPhone, estas son las tres mejoras que más deseo que se produzcan.

1. Cámaras para selfis de calidad superior

El rumor: se espera que toda la línea iPhone 17 reciba una mejora en la cámara frontal a 24 MP.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Aunque he perdido la esperanza de que se siga desarrollando Dynamic Island, una mejora más significativa que agradecería es una cámara selfie mejorada.

Según se informó en agosto, una nota para los inversionistas vista por 9to5Mac sugiere que los cuatro nuevos modelos de iPhone 17 se beneficiarán de un aumento en la resolución de sus cámaras frontales, que pasará de 12 MP a 24 MP.

Al comparar la cámara frontal del 16 Pro, descubrí que tendía a subexponer y aplicaba una curva de contraste demasiado agresiva a las escenas (lo que sugiere un rango dinámico limitado), en comparación con las cámaras para selfies del Pixel 9 Pro y el Galaxy S25 Ultra.

Hay una serie de ventajas que podrían ofrecer más megapíxeles en este caso, entre ellas la solución de algunas de las deficiencias mencionadas anteriormente.

Más megapíxeles también significa que existe la posibilidad de capturar vídeo con mayor resolución, una mejor estabilización electrónica de la imagen, un mejor rendimiento con poca luz, capturar a más distancias focales (lo que permite utilizar un objetivo más amplio y recortar sin pérdida de calidad óptica) y mucho más.

2. 48 MP en todos los sensores traseros

El rumor: el iPhone 17 Pro podría incorporar una cámara teleobjetivo de 48 MP, lo cual es mucho más emocionante de lo que parece.

(Image credit: Future)

El año pasado, la línea iPhone dio un paso hacia la paridad de sensores al aumentar la resolución de la cámara ultra gran angular de 12 MP de sus teléfonos 16 Pro a 48 MP, y ahora parece que le toca el turno a la importantísima cámara teleobjetivo.

El actual teleobjetivo de 12 MP y 5 aumentos ya impresiona, especialmente con la innovadora pila óptica plegada con tetraprisma de Apple, que se introdujo en el iPhone 15 Pro Max. Dicho esto, ahora que los teléfonos más modestos de sus principales rivales cuentan con un zoom comparable (por no hablar del zoom máximo de 100 aumentos de sus dispositivos de gama alta), la tecnología de imagen equivalente de Apple empieza a parecer un poco anticuada.

En las pruebas, la configuración actual de la cámara trasera del 16 Pro ya ofrece una consistencia impresionante, en términos de equilibrio de color y gestión de la exposición, entre sus sensores traseros, pero, al igual que con las selfies actuales, la subexposición fue de nuevo una crítica persistente que tuve con las fotos resultantes.

El recorte del sensor en una cámara teleobjetivo de 48 MP y 5 aumentos podría, en teoría, proporcionar a la línea iPhone 17 Pro un zoom óptico sin pérdidas de hasta 10 aumentos y un rango de zoom máximo mayor que el límite relativamente limitado de 25 aumentos de la línea actual. Dicho esto, se ha hablado de que Apple está jugando un poco más sobre seguro que sus competidores en este aspecto, al equipar al menos al iPhone 17 Pro Max con un nuevo zoom óptico máximo de 8x.

Disponer de más píxeles también ayudaría a capturar más luz y a obtener una mayor estabilidad de la imagen.

3. Nueva experiencia de video de calidad profesional

El rumor: se rumorea que el iPhone 17 Pro tendrá grabación de video en 8K.

(Image credit: Apple)

Ya me encanta grabar videos con el iPhone. La actual línea iPhone 16 Pro ofrece una de las experiencias de captura de video más consistentes y confiables en un teléfono inteligente, sin mencionar que es uno de los pocos que realmente encarna la marca «Pro» del teléfono.

Cuenta con compatibilidad con la captura Log, compatibilidad con ACES (Academy Color Encoding System), captura DolbyVision a 4K/120 fps, captura 4K ProRes a hasta 120 fps (con un dispositivo de grabación externo conectado) y mucho más.

Entonces, ¿hacia dónde se dirigirá Apple a partir de aquí? Todo apunta a que habrá algunas novedades en cuanto a mejoras de vídeo.

En primer lugar, es posible que se incorpore un nuevo modo de captura de vídeo dual, que permite capturar las imágenes de la cámara frontal y trasera al mismo tiempo. Esto es algo que ya hemos visto en algunas aplicaciones de terceros, pero una opción nativa de alta calidad podría abrir nuevas vías para los creadores, especialmente con la popularidad de los contenidos de «reacción» en plataformas como YouTube.

También se habla de un aumento de la resolución máxima de captura de vídeo. La grabación en 8K en el iPhone 17 Pro lo equipararía al S25 Ultra y a los nuevos dispositivos Pixel 10 Pro (que dependen de su procesamiento Video Boost externo para admitir 8K), sin embargo, creo que Apple tendría que combinar esto con un aumento de la opción de almacenamiento máximo de 1,5 TB a 2 TB. ¿Por qué? Porque parece lo más propio de Apple con una característica así.

Conclusión

Hay otros rumores sobre la cámara, como el de una apertura variable y el control de varias cámaras y dispositivos desde un solo iPhone, pero solo sabremos la verdad cuando Tim Cook y sus compañeros presenten la nueva línea de dispositivos en el Apple Park el 9 de septiembre.

Mientras tanto, aunque hay aspectos claros en los que se puede mejorar la experiencia de la cámara del iPhone 16 Pro, todo apunta a que habrá mejoras significativas que deberían igualar el terreno de juego con muchos de los mejores teléfonos con cámara del mercado, por no hablar de justificar el nuevo y distintivo diseño de la barra de la cámara de la línea iPhone 17 Pro.