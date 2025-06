Apple se queda sin sorpresas y se centra en que el futuro sea claro como el cristal

Si bien la WWDC 2025 de Apple estuvo llena de sorpresas, no podemos decir que fue la mejor de todos los tiempos.

Queríamos respuestas a algunas de nuestras preguntas, como cuándo va a brillar Siri, cuál es el futuro de Apple Home y cómo Apple inspirará a los consumidores para que compren la Vision Pro... er... visión.

Nada de eso se dijo. En su lugar, nos dieron un nuevo y brillante lenguaje de diseño (Liquid Glass), un montón de minucias sobre las actualizaciones de funciones de iOS 26 (revisión de la aplicación de la cámara, fondo en los mensajes de grupo, Safari de borde a borde), más inteligencia de Apple y una reinvención muy necesaria de iPadOS.

Apple pasó 90 minutos contándonos cómo cambiaría el mundo de los iPhones, Macs, Apple Watches, Apple TVs e iPads, pero a diferencia de las conferencias de desarrolladores de Google o incluso Meta, no nos contaron cómo están cambiando el mundo. La conferencia de desarrolladores de Apple se centró directamente en las plataformas y en cómo cambiaría la experiencia con cada una de ellas.

Ningún momento destacó como un "Oh, esto lo va a cambiar todo".

No es la estrella que esperabas

Para que quede claro, hay grandes cambios. iPadOS 26 en particular podría ser irreconocible (pero en el buen sentido) para las personas que han estado usando la tableta de Apple durante más de una década. Si hace 48 horas me hubieran preguntado cuál sería la noticia más importante de la keynote, habría pensado en la nueva convención de nombres (años, pero no en el que estás), Liquid Glass (como el cristal, pero mucho más Apple) o una sorpresa. iPadOS 26 no estaba en mi cartón de bingo.

Apple mantuvo la keynote claramente centrada en el software, lo que pensé que podría presagiar una sorpresa de hardware al final.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Tuve visiones de Apple AR tease gafas, la presentación de un nuevo, atado, y mucho más asequible Vision Pro Lite.

Esperaba que el jefe de ingeniería de software de Apple, Craig Federighi, volviera a la mención desdeñosa de Siri al principio, adelantara la Siri Inteligente de Apple completamente desarrollada y prometiera que llegaría al mismo tiempo que las primeras betas públicas de iOS 26. Nada de eso ocurrió.

Nada de eso ocurrió. Apple despidió su desafiante año y presentó una, hasta ahora, exhaustiva colección de actualizaciones de la plataforma. Al menos ahora sabemos por qué se retrasa Siri.

Lo cierto es que todo lo que se desveló en la WWDC 2025 es mucho, y me cuesta hacerme a la idea. Hay cosas, por ejemplo, como la actualización de macOS Tahoe Spotlight, que no revelará su verdadero impacto hasta que probemos las nuevas plataformas.

En ese sentido, sé que estás tentado de descargar todas las betas de desarrollador, pero ten cuidado. Suelen tener errores y, en el caso del iPhone, la mayoría de las betas de desarrollo tienden a consumir toda la batería (sobre todo porque aún no están optimizadas).

Se trata de seguridad

La cuestión más importante aquí, sin embargo, es que, a diferencia de años anteriores, en los que sabía que Apple cumpliría sus promesas, sé que eso ya no es una certeza. Quiero confiar en que la increíble actualización de Vision Pro Personas, la que hace que esas cabezas flotantes parezcan absolutamente reales, llegará en otoño, que Spotlight con conocimiento contextual funcionará como se ha demostrado con el próximo nuevo Mac, y que las proezas de ventanas y actividad en segundo plano de iPadOS 26 serán tan potentes como parecían durante el keybote.

Incluso algunas de las cosas de las que estoy razonablemente seguro que llegarán serán limitadas. Las identificaciones digitales se están expandiendo, pero Apple es incapaz de conseguir que funcionen en los 50 estados de EE.UU. (por ahora, nueve lo soportan), y Workout Buddy de watchOS 26, que depende de Apple Intelligence en el iPhone, sólo soportará el inglés, ¿y si sólo es en EE.UU.?

Ahora siempre hay límites para el escenario soñado de Apple, y me parece que es inteligente despertar mucho antes de que caiga la primera beta pública.

Puede que Apple nos sorprenda y ofrezca más de lo esperado, pero si algo hemos aprendido de la keynote de la WWDC 2025 es que, por ahora, ya no se dedica a dar grandes sorpresas que la dejen en una posición de entrega insuficiente.