¿Quieres un timbre Ring, pero no quieres pagar una cuota mensual? Aquí tienes tres alternativas sin suscripción, probadas y recomendadas

A principios de esta semana, Amazon presentó sus últimos videoporteros Ring, con cámaras de alta resolución y funciones basadas en inteligencia artificial gracias a Alexa+. Son muy impresionantes, pero hay un inconveniente: para utilizar sus herramientas más avanzadas, es necesario pagar una suscripción a Ring Home, que actualmente cuesta 4,99 $/4,99 £/4,95 AU$ al mes o 49,99 $/49,99 £/49,95 AU$ al año.

Puedes utilizar los timbres Ring sin pagar una cuota adicional, pero tus videos no se almacenarán en la nube y te perderás funciones como las alertas de personas y paquetes (consulta nuestra guía completa de suscripciones a Ring Home para obtener más detalles).

Sin embargo, Ring no es tu única opción. Si quieres poder almacenar grabaciones y recibir notificaciones detalladas en la aplicación cuando alguien llama, hay muchos otros timbres con vídeo excelentes disponibles de marcas fiables como Philips y Eufy, que te permiten controlar todo sin pagos adicionales. ¿Quieres saber más? Aquí tienes mis tres recomendaciones principales, todas ellas probadas y valoradas por nuestros expertos en hogares inteligentes aquí en TechRadar.

Mucho espacio de almacenamiento

Eufy Video Doorbell Dual

Imágen 1 de 6 (Crédito de la imagen: Daniel Hessel) (Crédito de la imagen: Daniel Hessel) (Crédito de la imagen: Daniel hessel) (Crédito de la imagen: Daniel Hessel) (Crédito de la imagen: Daniel Hessel) (Crédito de la imagen: TechRadar)

Este modelo de aspecto elegante de Eufy es una excelente opción si buscas un videoportero sin suscripción y con presupuesto limitado. Aunque su precio de lista es similar al de la serie Philips 7000 que mencionamos más abajo, con frecuencia se encuentra con grandes descuentos, lo que lo convierte en una opción con una relación calidad-precio excepcional. Estaré atento a las ofertas durante el evento Prime Day de Amazon en octubre, ya que podría recibir una importante rebaja.

El Video Doorbell Dual graba video en 2K, que no tiene la misma resolución que los videoporteros de gama alta de Ring, pero será más que suficiente para la mayoría de los usuarios. Viene cargado con funciones avanzadas como detección de paquetes y la capacidad de reproducir mensajes de voz pregrabados, todo sin cuota de suscripción.

Cuenta con un sensor infrarrojo que detecta el calor corporal de los visitantes, mientras que su detección de movimiento por radar escanea el entorno en busca de actividad. Aún mejor, su software incluye reconocimiento de personas mediante IA, y durante nuestras pruebas identificó y etiquetó con precisión a los visitantes en los videos. No recibimos falsas alertas, y las notificaciones detalladas de la app nos permitieron saber quién estaba en la puerta de un vistazo, sin siquiera sacar el teléfono.

Todos los videos se almacenan localmente en el HomeBase 2 (incluido con el videoportero), que ofrece 16 GB de espacio para tus clips. También puedes contratar almacenamiento en la nube si lo deseas, pero no hay una razón convincente para hacerlo. Cuando puedes controlar tus propios videos y acceder a ellos de forma gratuita, ¿por qué optar por otra cosa?

Lo único que no nos encantó fue tener que retirar el timbre para cargarlo (no tiene batería intercambiable), aunque puede conectarse al cableado existente del timbre si prefieres no depender de la batería. Tampoco incluye funciones como la nueva herramienta Search Party de Ring, que reúne imágenes de los videoporteros y cámaras de tus vecinos para ayudar a encontrar, por ejemplo, una mascota perdida, aunque esa sigue siendo una función bastante específica y poco común.

Reseña completa: Eufy Video Doorbell Dual

También considera

Eufy Doorbell 2K (inalámbrico) Si el Eufy Video Doorbell Dual te resulta un poco caro, este modelo ligeramente más antiguo sigue siendo una excelente opción. Solo tiene una cámara, pero su campo de visión nos pareció impresionante y, al igual que el modelo Dual, no hay que pagar ninguna cuota mensual para guardar los videoclips. Reseña completa: Eufy Doorbell 2K (Wireless)

Fácil de usar

Philips 7000 Series Video Doorbell

Imágen 1 de 6 (Crédito de la imagen: James Holland) (Crédito de la imagen: James Holland) (Crédito de la imagen: James Holland) (Crédito de la imagen: James Holland) (Crédito de la imagen: James Holland) (Crédito de la imagen: James Holland)

La serie Philips 7000 ocupa actualmente el primer lugar en mi lista de los mejores videoporteros, superando a la competencia gracias a su impresionante calidad de video con excelentes ángulos de visión y a sus generosos 8 GB de almacenamiento interno.

Cuenta con dos cámaras que ofrecen una vista clara tanto de los visitantes como de los paquetes que puedan dejar en la puerta. Su resolución 2K será más que suficiente para la mayoría de los hogares (los videoporteros 4K ya son comunes, pero suelen requerir cuotas de suscripción), y durante nuestras pruebas quedamos muy impresionados con su sensibilidad al movimiento. En cuanto a capacidad de respuesta, está a la altura de las mejores cámaras de seguridad para el hogar. La visión nocturna también es nítida, gracias a sus sensores infrarrojos.

La instalación es sorprendentemente sencilla, con varias placas de montaje para que elijas la que mejor se adapte a tu hogar. Además, puede conectarse al cableado existente del timbre o funcionar de forma inalámbrica con una batería recargable.

La serie 7000 no es el videoportero más barato del mercado, pero su precio es competitivo considerando todo lo que ofrece. Cuesta aproximadamente lo mismo que el Ring Video Doorbell 2, el cual requiere una suscripción para guardar y revisar las grabaciones.

La única desventaja que notamos fue un ligero retraso en la comunicación bidireccional con los visitantes. Por lo demás, la serie 7000 es difícil de superar.

Reseña completa: Philips 7000 Series Video Doorbell

También considera...

Doro Hemma Si estás buscando un videoportero sin suscripción que sea muy fácil de usar, vale la pena echarle un vistazo al Hemma. Doro fabrica tecnología accesible pensando en los usuarios mayores, pero este videoportero es una excelente opción para cualquiera que no quiera complicarse con una aplicación abarrotada de funciones que no va a utilizar. No hay cuotas adicionales y el costo inicial es más barato que el de la mayoría. Reseña completa: Doro Hemma

Respuestas de IA

SwannBuddy4K

Imágen 1 de 6 (Crédito de la imagen: Future) (Crédito de la imagen: Chris Price) (Crédito de la imagen: Chris Price) (Crédito de la imagen: Chris Price) (Crédito de la imagen: Chris Price) (Crédito de la imagen: Chris Price)

Si te atrae el nuevo timbre 4K de Ring, pero no quieres pagar por Ring Home, échale un vistazo al SwannBuddy4K, que tiene la misma resolución súper nítida, pero almacena tus videoclips localmente en una tarjeta SD para que no tengas que pagar por almacenarlos en la nube.

Y eso no es todo: la característica más inusual del SwannBuddy 4K es su capacidad para crear respuestas generadas por IA sobre la marcha cuando llaman los visitantes. ¿Te suena familiar? Sí, es similar a la nueva función Alexa Greetings de los últimos timbres de Ring, y es gratuita.

La aplicación de Swann es especialmente intuitiva, por lo que, aunque sea tu primera incursión en el mundo de la tecnología doméstica inteligente, no te sentirás abrumado. Incluso las funciones avanzadas, como las áreas de privacidad, son fáciles de configurar, y esa es una característica que no se encuentra a menudo en los timbres de este rango de precios.

Su calidad de vídeo también nos impresionó durante nuestras pruebas, lo que hizo que fuera aún más fácil recomendarlo. El único inconveniente significativo para nosotros fue su soporte de montaje metálico, que no era lo más fácil del mundo de instalar, pero mereció la pena el tiempo dedicado a hacerlo bien.

Reseña completa: SwannBuddy4K

También considera...

EZVIZ EP3x Pro Doorbell Este es uno de los timbres sin suscripción más económicos que hemos probado aquí en TechRadar; tiene un precio de lista de 149,99 dólares/129,99 libras esterlinas (unos 220 dólares australianos), pero a menudo se puede adquirir por bastante menos. Tampoco se queda atrás en cuanto a especificaciones, con una resolución de 2K y un cargador solar que puede prolongar considerablemente la duración de la batería. Reseña completa: EZVIZ EP3x Pro Doorbell

