¿Es el DJI Mini 5 Pro realmente una pesadilla legal? Esto es lo que me dijeron los principales reguladores de drones del mundo

El dron DJI Mini 5 Pro ha suscitado polémica debido a su peso.

Muchas versiones del dron superan ligeramente el límite de peso de 250 g.

Esto puede afectar a cómo y dónde se puede volar en algunas regiones.

El DJI Mini 5 Pro llegó a nuestras vidas la semana pasada, y este mini dron provocó inmediatamente una sorprendente controversia. ¿Por qué? Todo se redujo a su peso, que es un tema crucial (aunque un poco árido) en el mundo de la normativa sobre drones.

En la mayoría de las regiones, 250 g (o 0,55 libras en EE. UU.) es una cifra de peso significativa para los drones. De hecho, es la razón por la que existe la serie Mini de DJI. Si un dron pesa más de 250 g, es posible que se necesiten licencias, registros o identificaciones adicionales para volarlo en determinadas regiones. También puede afectar al lugar donde se vuela el dron, por ejemplo, cerca de personas «ajenas». Para complicar aún más las cosas, cada región tiene sus propios matices normativos.

Por supuesto, muchos de los mejores drones pesan más de 250 g. Pero la razón por la que DJI se ha metido en un lío es porque el Mini 5 Pro no solo se acerca peligrosamente a ese límite de peso, sino que (en muchos casos denunciados) lo ha superado ligeramente. Esta ambigüedad ha dejado a muchos confundidos sobre qué tipo de dron están comprando.

Para ayudar a aclarar este lío, pedí a todos los reguladores de drones de EE. UU., Reino Unido, Canadá, UE y Australia que comentaran sobre el Mini 5 Pro y explicaran qué significa la controversia sobre el peso para volarlo en sus regiones.

Si vives en una de esas regiones (o planeas viajar allí con un dron como el Mini 5 Pro), esperamos que las respuestas que figuran a continuación te sean de ayuda. Pero primero, un breve resumen de cómo hemos llegado hasta aquí...

La controversia: cómo ha respondido DJI

DJI no es precisamente ajeno a las regulaciones sobre drones: su blog Viewpoints publica a menudo artículos interesantes sobre este tema. Entonces, ¿qué tenía que decir sobre el peso del DJI Mini 5 Pro?

DJI nos ha informado: «El DJI Mini 5 Pro tiene un peso de diseño de 249,9 g. Debido a las tolerancias de fabricación, el peso real del producto puede variar ligeramente dentro de un rango de ±4 g. Las pequeñas fluctuaciones de peso son normales».

Añadió que los pilotos deben cumplir con la normativa local sobre drones. Esto parece bastante sencillo, pero dicha normativa contiene sutiles matices interregionales y, en el caso del Reino Unido, también está previsto que cambie pronto de una forma que afectará a los drones de la clase del Mini 5 Pro.

Nos han informado de que muchos operadores han descubierto que su DJI Mini 5 Pro pesa más de 250 g. CAA (Autoridad de Aviación Civil del Reino Unido)

Para complicar aún más las cosas, DJI ha autocertificado que el Mini 5 Pro cumple los requisitos para la clasificación «C0» en Europa (que abarca los drones de menos de 250 g). Pero eso tampoco te exime legalmente de la responsabilidad de comprobar que tu dron cumple realmente los requisitos de la clase en la que planeas volar.

Aun así, ¿unos pocos gramos más o menos no suponen una gran diferencia? ¿Y qué tipo de autoridad policial va por ahí con una balanza perfectamente calibrada? Si bien eso es cierto, las consecuencias podrían ser más graves si te ves involucrado en un incidente, como le ocurrió recientemente al desarrollador de videojuegos Peter Tripp Akemann.

Si vuelas un dron de una manera que técnicamente no es legal para la categoría de peso en la que crees que entra, podrías meterte en problemas legales. Por eso, pedí a las autoridades reguladoras de drones de EE. UU., Reino Unido, Canadá, la UE y Australia que me aclararan qué hay que tener en cuenta con el DJI Mini 5 Pro. Esto es lo que me respondieron.

La realidad: depende de dónde vivas

Aunque las leyes sobre drones son similares en las numerosas regiones que utilizan el peso de 250 g como referencia para la clase más baja de drones, no son idénticas.

Además, por el momento solo la agencia reguladora de la UE, la EASA, ha indicado que su normativa podría incluir el apoyo a las «tolerancias de fabricación» mencionadas por DJI en relación con el peso del Mini 5 Pro.

Esto complica las cosas, así que aquí está lo que me han dicho las agencias reguladoras de cada región sobre el vuelo recreativo del Mini 5 Pro. La agencia australiana, CASA (Autoridad de Seguridad de la Aviación Civil), ha dicho que lo está estudiando y que informará pronto, así que actualizaré esta página cuando lo haga.

Estados Unidos

El reloj sigue corriendo para la prohibición total de los drones DJI en EE. UU., que podría entrar en vigor en diciembre. Sin embargo, una prohibición no significaría necesariamente que no se puedan volar drones DJI en EE. UU., y la FAA (Administración Federal de Aviación) es bastante clara en sus directrices para drones como el Mini 5 Pro.

La FAA me ha informado de que las especificaciones del fabricante o las clasificaciones como «C0» no significan que no sea necesario comprobar el peso de despegue del dron. «El propietario debe comprobar el peso de despegue del dron para asegurarse de que no supera los 0,55 libras (249,48 gramos) para operaciones de categoría 1», me han dicho.

Aunque el organismo regulador de la UE, la EASA, propone permitir una pequeña tolerancia de peso del 3 % en los drones de clase C0, ese no es el caso en Estados Unidos. «Las normas de la FAA no permiten pequeñas diferencias de peso», me dijo un portavoz de la FAA.

Entonces, ¿qué necesitas para volar un dron como el Mini 5 Pro en EE. UU.? Esta herramienta de la FAA es un buen punto de partida. Si tu dron pesa menos de 0,55 libras (o 249,98 g), no necesitarás registrarlo en la FAA si lo utilizas con fines recreativos, pero deberás superar la prueba de seguridad para UAS recreativos (TRUST). Si tu Mini 5 Pro supera ese límite de peso, tendrás que registrarlo en FAADroneZone. Si viajas a EE. UU. de vacaciones, hay una guía específica para operadores extranjeros.

¿Y qué hay de volar sobre personas? Las noticias no son tan buenas para el Mini 5 Pro. «Un dron solo puede sobrevolar personas en la categoría 1 si pesa 249,48 gramos (0,55 libras) o menos en el despegue y durante todo el vuelo. El dron tampoco puede tener piezas giratorias expuestas. Añadir equipos como protectores de hélices, una batería más grande o luces adicionales puede hacer que el dron sea demasiado pesado para cumplir los requisitos de la categoría 1», me dijo la FAA.

En otras palabras, ese requisito de utilizar protectores de hélices para volar sobre personas y vehículos en movimiento casi con toda seguridad hará que el Mini 5 Pro supere el límite, dado que solo su peso es de 249,9 g. Por lo tanto, a menos que solicite una exención, estará más restringido en esas situaciones que en otras regiones...

Reino Unido

Las leyes sobre drones del Reino Unido cambiarán a partir del 1 de enero de 2026, lo que tendrá repercusiones (algunas positivas) para modelos como el DJI Mini 5 Pro.

Hasta entonces, tendrás que seguir las normas vigentes, lo que incluye obtener una identificación de piloto y una identificación de operador. Curiosamente, la CAA (Autoridad de Aviación Civil del Reino Unido) me dijo: «Nos han informado de que muchos operadores han descubierto que su DJI Mini 5 Pro pesa más de 250 g». Esto confirma que se trata de un problema común, pero, por desgracia, eso no significa que haya margen de maniobra en la legislación sobre drones.

La CAA me ha informado de que en la normativa del Reino Unido no hay tolerancias de peso, como las propuestas por la EASA de la UE (véase más abajo). «Si el dron ha sido clasificado como C0, aunque tenga una etiqueta C0, pero pesa más de 250 g, entonces se le retira la clasificación C0», me han dicho en relación con los vuelos en el Reino Unido.

¿Qué significa esto para volar hasta enero de 2026? Tendrás que tener cuidado y no dar por buena la etiqueta C0, ya que «lo importante es el peso de despegue del dron», me dijo la CAA.

«La incorporación de cualquier accesorio, como patas de aterrizaje adicionales, filtros, carcasas de colores, luces de visibilidad o incluso etiquetas de identificación, debe tenerse en cuenta en el peso total del dron. Todo lo que se acople al dron debe pesarse también. Si esto cambia la categoría del dron, entonces debe volar en la categoría de peso correcta», añadió. En otras palabras, saque su báscula.

Esto pone a los compradores del DJI Mini 5 Pro en una situación incómoda durante los próximos meses, pero hay buenas noticias. A partir del 1 de enero de 2026, la CAA permitirá que los drones de clase C1 vuelen en la misma categoría A1 «sobre personas» que los drones C0 actualmente. Esto significa que no habrá ninguna desventaja real en actualizar tu Mini 5 Pro a la categoría C1 (siguiendo el proceso de DJI) en 2026, y DJI me ha confirmado que, una vez actualizado, también será compatible con la identificación remota (otra necesidad de la categoría C1).

¿La mala noticia? Estas nuevas regulaciones solo se aplicarán hasta finales de 2027. Aún no está claro qué pasará después, pero podría significar que los drones de clase C1 podrían perder esa capacidad de volar en la categoría abierta A1. Esperemos que haya un cambio en las regulaciones antes de esa fecha.

El otro gran cambio a partir de 2026 es que el Reino Unido tendrá sus propias etiquetas de clasificación (que siguen de cerca las etiquetas de la UE). La CAA afirma que a partir del año que viene se podrán seguir comprando y volando drones que no tengan esas nuevas etiquetas, solo habrá que seguir las normas basadas en el peso del dron. Para muchos propietarios de Mini 5 Pro, eso probablemente significará seguir las normas C1.

Canadá

Las regulaciones sobre drones de Canadá tienen su propio lenguaje, y los modelos de menos de 250 g se denominan «microdrones». Sin embargo, los fundamentos son similares a los de otras regiones fuera de la UE: las leyes no permiten tolerancias de peso de fabricación, y es responsabilidad del propietario del dron conocer el peso de su dron. Esto significa que el hecho de que el Mini 5 Pro pueda superar el límite de 250 g es bastante importante.

Si el peso operativo del dron es de 250 gramos o más, no se considera un microdron. Los drones que alcancen o superen este peso deben registrarse. Transport Canada

La agencia reguladora de drones del país, Transport Canada, me dijo: "Los pilotos de drones son responsables de confirmar el peso de su dron. El peso y las capacidades del dron, la distancia con respecto a los transeúntes y las normas del espacio aéreo determinan la categoría de operación del dron. Cada categoría tiene su propio conjunto de normas que los pilotos de drones deben seguir".

Los "microdrones" (los que pesan menos de 250 g) tienen relativamente pocas regulaciones. No es necesario registrarlos ni obtener un certificado de piloto de drones para volarlos. Solo hay que seguir las "buenas prácticas", como mantener una "distancia lateral segura entre el dron y los transeúntes". Todo esto cambia para los drones que superan ese peso.

Sobre el tema de las «tolerancias de fabricación» de DJI para el Mini 5 Pro, Transport Canada afirmó: «Si el peso operativo del dron es de 250 gramos o más, no se considera un microdron. Los drones que alcancen o superen este peso deben registrarse y se requiere un certificado de piloto para operarlos». Es importante destacar que añade que "cuando no se sabe con certeza si el peso del dron es de 250 gramos o más, se recomienda registrar el dron y obtener un certificado de piloto (operaciones básicas) o un certificado de piloto (operaciones avanzadas)".

El primero implica registrar el dron y aprobar el examen básico para pequeños para obtener el certificado. Si se desea volar sobre «transeúntes» o a menos de 30 m de ellos, se necesitará el certificado de operaciones avanzadas, cuyos requisitos son mucho más estrictos (incluido aprobar un examen avanzado y superar una revisión de vuelo con un revisor de vuelo). Esto significa que los pilotos del Mini 5 Pro pueden estar más restringidos en Canadá que en otras regiones, si su peso de despegue es superior a 250 g.

Unión Europea

La agencia de drones de la UE, EASA, ha enturbiado un poco las aguas con su respuesta al Mini 5 Pro. Según informa Quadricottero News, la directora del proyecto de drones de la EASA, Natala Di Rubbo, declaró: «Lo he verificado: el Mini 5 Pro cuenta con una declaración de conformidad con el Reglamento 2019/945 para la clase C0. Una lectura más detallada de la norma prEN 4709-001 revela que la tolerancia requerida es del ±3 %».

En otras palabras, un dron podría pesar 257 g y seguir cumpliendo los requisitos para la clasificación C0 de la UE según ese reglamento. Todo este fiasco sería mucho más sencillo si también fuera el caso en otras regiones como Estados Unidos y Canadá, pero no lo es. También hay una complicación inevitable: como señala DC Rainmaker, esa norma aparentemente no entrará en vigor hasta el 30 de abril de 2026. Suspiro.

He pedido a Natala Di Rubbo y a la EASA que aclaren este punto, pero hasta ahora no he recibido respuesta y actualizaré esta página si la recibo. Sin embargo, como se puede ver en el diagrama siguiente, en última instancia esto no supone una gran diferencia para el Mini 5 Pro cuando vuela en la UE. Dado que los drones de la categoría C1 también pueden volar en la subcategoría A1 sobre personas (pero no sobre multitudes), simplemente se podría actualizar el Mini 5 Pro a la clasificación C1 en esa región sin muchos inconvenientes.

La principal diferencia entre un dron C0 y C1 en Europa (aparte de los límites de peso) es que para obtener la clasificación C1 es necesario completar una formación en línea y aprobar un examen en línea.

También necesitarás un dron que admita la identificación remota, pero DJI me ha informado de que, una vez que hayas solicitado la clasificación C1 (siguiendo el proceso de DJI), la identificación remota se activará en el dron, independientemente de la batería que utilices (la batería de vuelo inteligente o la versión Plus).

El veredicto: es complicado, pero no es un motivo para romper el acuerdo

El DJI Mini 5 Pro es, desafortunadamente, un pequeño enredo legal. El problema central es que las "tolerancias de fabricación" que DJI menciona en las especificaciones del dron no están reflejadas en las leyes de la mayoría de las regiones, las cuales establecen un límite estricto de 250 g para la categoría más baja de drones.

En algunas regiones esto no representa un gran problema. Por ejemplo, en la Unión Europea (y en el Reino Unido a partir del 1 de enero de 2026), la categoría C1 permite a los pilotos volar cerca de personas no involucradas de la misma forma que la clasificación C0.

Esto significa que muchos propietarios del Mini 5 Pro en esas regiones probablemente solicitarán la clasificación C1. Es algo que los usuarios de drones Mini ya han tenido que hacer cuando vuelan con la batería Intelligent Flight Battery Plus (más pesada), la cual no está disponible en el Reino Unido ni en la UE. Más allá de la molestia adicional, la única desventaja real en la UE es que será necesario aprobar un examen en línea, lo cual no es algo negativo.

Sin embargo, aunque parece que la EASA (la agencia europea de aviación) planea incluir ciertas tolerancias de peso de fabricación en sus regulaciones, esto aún no ocurre en otras regiones, según lo confirmado por la FAA (EE. UU.), la CAA (Reino Unido) y Transport Canada. En algunos casos, como el último, el problema de peso del Mini 5 Pro tiene consecuencias más importantes, como no poder volarlo a menos de 30 metros de transeúntes si su peso de despegue supera los 250 g.

Nada de esto representa un obstáculo definitivo para el nuevo dron de DJI. De hecho, en nuestro análisis práctico del DJI Mini 5 Pro concluimos que "definitivamente vale la pena actualizar". Sin embargo, las complicaciones adicionales relacionadas con el peso son algo que debes tener en cuenta, especialmente si planeas viajar y volar el dron fuera de tu país.

Con suerte, la información y los enlaces mencionados arriba serán útiles si eso forma parte de tus planes.