Google ya está trabajando en el Pixel 11, y un nuevo rumor apunta a una mejora clave en las especificaciones

Ha surgido un primer rumor sobre el Google Pixel 11.

Es posible que haya cambios en el módem con el Tensor G6.

Podríamos ver un cambio de Samsung a MediaTek.

Hace un par de meses finalmente llegó el Google Pixel 10, sin embargo, parece que muchos ya tienen los ojos puestos en el Pixel 11 que llegará en 2026. El rumor más reciente sugiere una notable mejora en cuanto al procesador del teléfono.

Según el informante Mystic Leaks (a través de 9to5Google), Google está probando un módem MediaTek M90 con el procesador Tensor G6, la CPU que debutará con el Pixel 11 y que es la sucesora del Tensor G5 del Pixel 10.

Esto es significativo porque representaría un cambio con respecto a los módems Samsung en los chipsets Tensor, un cambio que, de hecho, se rumoreaba para los teléfonos de 2025, pero que nunca se materializó. Este año podría hacerse realidad.

En cuanto a las mejoras que se podrían observar, se ha anunciado una mayor velocidad de conectividad 5G y satelital, así como una mayor eficiencia energética, por lo que, en teoría, los teléfonos Pixel 11 funcionarían a menor temperatura y más rápido que sus predecesores.

Los teléfonos Pixel 11 están en camino

¿Podría Google ofrecernos su propia versión del iPhone Air? (Image credit: Apple)

Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones por el momento, y nada es seguro hasta que Google lo haga oficial. Hasta ahora, las filtraciones sobre el Pixel 11 han sido relativamente escasas, aunque es poco probable que estos teléfonos lleguen antes del próximo agosto.

Por el momento, seguimos esperando que al Pixel 11 estándar se le unan el Pixel 11 Pro, el Pixel 11 Pro XL y el Pixel 11 Pro Fold, siguiendo los pasos del Google Pixel 10 Pro Fold, aunque siempre existe la posibilidad de que Google nos sorprenda con algo nuevo.

Hemos visto cómo el Samsung Galaxy S25 Edge y el iPhone Air han hecho su debut este año, por lo que no es imposible que Google decida introducir un teléfono superdelgado y ligero como parte de su propia gama.

Será interesante averiguarlo y ver si la larga colaboración entre Google y Samsung en el chipset Tensor, que se remonta al primer Pixel, se desmantelará aún más en 2026.

