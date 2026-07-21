¡Es oficial! El Google Pixel 6 y el 6 Pro han llegado al final de su vida útil, pero aquí te presentamos seis formas ingeniosas de darle un nuevo uso...

El soporte de software para el Pixel 6 y el Pixel 6 Pro terminará pronto

La actualización de Android QPR1 será la última para estos teléfonos

Google los lanzó por primera vez en octubre de 2021

Si tienes un Google Pixel 6 o un Pixel 6 Pro, lanzados en octubre de 2021, tus cinco años de actualizaciones de software están por llegar a su fin: Google ha confirmado que estos dispositivos no tendrán acceso a la última versión de Android QPR2 Beta 1.

«Los usuarios de los Pixel 6 y 6 Pro no recibirán esta actualización OTA, ya que el dispositivo llegará al fin de su ciclo de vida y la serie beta de Android 17 QPR1 será la última para estos dispositivos», afirma Google en las notas de lanzamiento de la última versión beta, según Android Police.

Esto significa que no habrá más actualizaciones beta para el Pixel 6 y el 6 Pro, siendo la última versión estable oficial Android 17 QPR1, que formará parte del lanzamiento de Pixel de septiembre. Esta debería llegar justo antes del quinto aniversario de estos teléfonos, en octubre de 2026.

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Al igual que en cualquier situación de fin de vida útil como esta, tu teléfono no dejará de funcionar de repente. Sin embargo, ya no recibirá nuevas funciones ni actualizaciones de seguridad; cuanto más tiempo pase, más vulnerable será a los errores y a los ataques de malware.

Las aplicaciones podrían empezar a funcionar más lento o a dar problemas, y lo recomendado es actualizarlo lo antes posible. Google está listo para presentar la nueva serie Pixel 11 el miércoles 12 de agosto, así que tal vez podrías regalarte uno de esos teléfonos.

A ese viejo celular todavía le queda vida

Pixel 6 Pro (Image credit: TechRadar)

Tienes varias opciones para decidir qué hacer con tu celular viejo. Tu operador de red podría reciclarlo por ti e incluso devolverte algo de dinero (consulta el sitio web para más detalles), pero si no es así, puedes encontrar numerosos servicios de terceros que lo hagan; solo tienes que buscarlos en Internet.

También puedes darle un nuevo uso a tu viejo Pixel 6 o Pixel 6 Pro y convertirlo en otra cosa. Todas estas ideas funcionarán sin necesidad de actualizaciones regulares del software de Android:

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Lector de libros electrónicos dedicado: instala la app de Kindle (o algo similar) en tu celular viejo y podrás usarlo exclusivamente para leer tus libros electrónicos.

instala la app de Kindle (o algo similar) en tu celular viejo y podrás usarlo exclusivamente para leer tus libros electrónicos. Cámara para el tablero del auto: coloca tu celular viejo en el tablero de tu auto y conéctalo a la corriente, instala una app como Droid Dashcam y ya tienes una cámara para el tablero.

coloca tu celular viejo en el tablero de tu auto y conéctalo a la corriente, instala una app como Droid Dashcam y ya tienes una cámara para el tablero. Cámara web alternativa: siguiendo con el tema de las cámaras, es probable que tu celular viejo ofrezca una resolución más alta y mejores ángulos que tu cámara web actual. Aquí te explicamos cómo configurarlo.

siguiendo con el tema de las cámaras, es probable que tu celular viejo ofrezca una resolución más alta y mejores ángulos que tu cámara web actual. Aquí te explicamos cómo configurarlo. Batería externa portátil: tanto el Pixel 6 como el 6 Pro pueden funcionar como cargadores para otros celulares cuando se conectan mediante USB-C (también pueden cargar dispositivos más pequeños de forma inalámbrica).

tanto el Pixel 6 como el 6 Pro pueden funcionar como cargadores para otros celulares cuando se conectan mediante USB-C (también pueden cargar dispositivos más pequeños de forma inalámbrica). Extensor de Wi-Fi: si en alguna parte de tu casa no hay señal de Wi-Fi, usa tu antiguo Pixel como extensor de Wi-Fi para tu router mediante la opción de punto de acceso (en «Red e Internet» en Ajustes).

si en alguna parte de tu casa no hay señal de Wi-Fi, usa tu antiguo Pixel como extensor de Wi-Fi para tu router mediante la opción de punto de acceso (en «Red e Internet» en Ajustes). Consola para PC: con una app como Touch Portal instalada, puedes disfrutar de una experiencia similar a la de Stream Deck para jugar y transmitir en vivo con tu antiguo teléfono Android.

No hay excusa para dejarlo acumulando polvo en un cajón o simplemente tirarlo a la basura (y agravar así nuestro creciente problema de residuos electrónicos). Y aún te quedan un par de meses para decidir qué te gustaría hacer.

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