El robot Ballie de Samsung vuelve a retrasarse, y ahora sabemos por qué
Mucho tiempo esperando
- El robot Ballie de Samsung aún no ha llegado tras el lanzamiento prometido para el verano de 2025.
- Ballie aún no está listo y Samsung sigue trabajando en el robot compañero con inteligencia artificial.
- Samsung le dice a TechRadar que "sigue perfeccionando y mejorando la tecnología" para ofrecer una mejor experiencia al cliente.
¿Recuerdas el robot Ballie de Samsung después de que se volviera a presentar en el CES 2025? De ser así, no eres el único.
Ballie es un robot que Samsung lleva prometiendo desde hace mucho tiempo. Se presentó por primera vez como prototipo en 2020, sin planes de comercialización. Samsung lo volvió a presentar en 2024 con un tamaño mayor y más inteligencia artificial integrada, y lo volvió a mostrar en el CES 2025 con la promesa de lanzarlo en la primera mitad del año.
Unos meses más tarde, en abril, Samsung volvió a confirmar que Ballie se lanzaría en Estados Unidos y Corea en el verano de 2025; incluso apareció en el sitio web una página de registro, muy similar a las que Samsung utiliza para el próximo smartphone Galaxy. Sin embargo, ahora estamos en diciembre de 2025 y, aunque todavía es posible registrarse para recibir actualizaciones, Ballie aún no es un robot que se pueda comprar.
TechRadar se puso en contacto con Samsung para obtener información actualizada sobre Ballie, y un portavoz nos dijo: "Seguimos perfeccionando y mejorando la tecnología para ofrecer una experiencia al cliente aún más impactante".
Respuesta breve: Ballie aún no está listo y Samsung sigue trabajando en el robot compañero con IA.
Más aún que un televisor Samsung Frame, un refrigerador inteligente o un teléfono inteligente, y más parecido a Galaxy AI o Vision AI, Ballie está diseñado para ser un compañero: uno que puede recorrer tu hogar, proyectando imágenes y contenido, pero que también sirve como un asistente útil.
Samsung mostró una demostración de Ballie en el CES 2025, con sus habilidades de proyección y sus funciones de IA funcionando en bucle, pero no permitió a los asistentes interactuar realmente con él. Probablemente necesitaremos una prueba práctica adecuada a medida que avanzamos hacia su disponibilidad para el consumidor y vemos cómo Samsung perfecciona el robot.
Sin duda, es más amigable y menos invasivo que, por ejemplo, un robot Neo X1, pero también carece de la naturaleza divertida y atractiva del robot Olaf de Disney o los droides BDX. Por otra parte, este puede proyectar películas, programas de televisión y otras imágenes, y puede responder preguntas. Samsung también señaló que Gemini se integraría para ayudar con innumerables tareas como parte de una asociación con Google Cloud.
A modo de recordatorio, Ballie tiene la forma de una pelota redonda de color amarillo brillante, casi del tamaño de una pelota de baloncesto, que se desplaza sobre ruedas para moverse por una planta. No puede subir escaleras, pero lo que le falta en piernas lo compensa con sensores. Estaba previsto que incorporara un conjunto de sensores LiDAR con un sensor de tiempo de vuelo (ToF), altavoces, micrófonos, una cámara trasera de 2K, una cámara frontal de 4K y un proyector.
#SamsungCES2020 키노트에서 깜짝 데뷔하여 관심을 한몸에 받고 있는 #볼리 #Ballie! 정말 손짓만으로 쪼르르 달려올지, 다른 가전제품들을 잘 컨트롤 할 수 있을지, 직접 시연해봤습니다! pic.twitter.com/cfOt0Ncl3jJanuary 9, 2020
Queda por ver cuándo tendremos otra actualización sobre Ballie, pero esperemos que Samsung sea un poco más directo cuando dé su próximo paso. Eso podría ser en el CES 2026, y quién sabe, quizá por fin tengamos una fecha de lanzamiento confirmada para Estados Unidos y Corea con precios exactos.
También es posible que solo tengamos otro vídeo de demostración y que Ballie siga siendo algo que vemos y oímos, pero con lo que no interactuamos.
