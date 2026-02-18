Según se informa, Apple está trabajando en lentes inteligentes con IA, AirPods con capacidad visual y su propia versión de esos desastrosos pines con IA

Informes indican que Apple está apostando fuerte por su próxima generación de tecnología portátil con IA.

Recordemos que hasta ahora, incluso los mejores Apple Watch se han limitado en gran medida a funciones de salud y fitness y a algunas funciones de comunicación como extensión del teléfono, mientras que sus AirPods Pro 3 se han mejorado con la detección de la frecuencia cardíaca y la traducción en vivo.

Sin embargo, ahora, según Mark Gurman de Bloomberg, Apple está dando un paso más allá en su inteligencia artificial portátil con un trío de dispositivos portátiles que incorporan cámaras con IA para proporcionar «información contextual» a su renovado chatbot Siri AI. Los dispositivos funcionarán como las gafas Meta Ray-Bans AI, que permiten hacer preguntas a Meta basadas en el mundo que te rodea e interpretan tu solicitud lo mejor posible.

Gurman informa de que Apple está fabricando sus propias gafas con IA para plantar cara a Meta, desarrollando sus monturas internamente (en lugar de colaborar con un fabricante de gafas consolidado como Ray-Ban) con «un sistema de cámara avanzado con una cámara de alta resolución capaz de capturar fotos y vídeos, así como una segunda cámara que proporciona información visual a Siri y contexto ambiental», según MacRumors.

(Image credit: Meta)

Se espera que los otros dos dispositivos sean un pin portátil con IA, similar al desastroso Humane AI Pin y otros dispositivos que fracasaron en años anteriores, y AirPods equipados con cámaras.

Se espera que ambos dispositivos tengan cámaras de menor resolución diseñadas para obtener información en lugar de tomar fotos de alta calidad, con micrófonos incluidos para hablar con Siri. Gurman añade que se está considerando la posibilidad de incluir un altavoz para el AI Pin, pero no está confirmado. Según se informa, los dispositivos actuarían como «los ojos y los oídos» de un iPhone, vinculados a Siri en el teléfono en lugar de utilizar la inteligencia artificial del dispositivo.

¿Le irá mejor a Apple que a Humane?

(Image credit: Humane)

Apple ha tenido dificultades para ganar terreno con lanzamientos espectaculares en áreas de innovación en los últimos años, especialmente con el Apple Vision Pro. No es que el dispositivo no fuera bueno, sino que el mundo no estaba preparado para él (y es caro). Sin embargo, si estos rumores son ciertos y vemos los primeros indicios de estos dispositivos en 2027, tengo la sensación de que las gafas inteligentes o los dispositivos portátiles con IA de Apple tendrán mucho más éxito.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Apple siempre ha tenido éxito en campos en los que otros han sido pioneros. No suele ser una verdadera precursora: deja que otros asuman los riesgos iniciales y luego se propone producir un modelo mejorado. Fíjate, por ejemplo, en el tiempo que ha tardado Apple en lanzar un teléfono plegable, algo en lo que sabemos que está trabajando actualmente. Con sus gafas inteligentes, Apple tratará de corregir los errores que ve cometer a Meta, solucionando los puntos débiles del formato y lanzándolas cuando los clientes potenciales se hayan acostumbrado al nuevo concepto de gafas inteligentes.

Lo mismo ocurre con un pin o colgante con IA. El Humane AI Pin era un dispositivo propio que fracasó, con un extraño sistema de pantalla LED en un dispositivo diseñado para sustituir por completo el teléfono del usuario. Apple no necesita sustituir el iPhone; según todas las fuentes, quiere complementarlo, manteniéndolo como un centro de control en el bolsillo y reduciendo la necesidad de sacarlo todo el tiempo. Los AirPods con cámaras de IA serían un concepto similar.

Se trata de facilitar el uso de la tecnología y reducir la fricción entre el usuario y sus dispositivos. Eso es algo en lo que Apple siempre ha destacado, y no veo ninguna razón por la que estos dispositivos de los que se rumorea no vayan a tener éxito.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.