Se rumorea que el 9 de septiembre saldrán al mercado tres nuevos modelos de Apple Watch. Estos son los modelos que se esperan

Como te compartimos hace unos días, Apple confirmó su próximo evento de lanzamiento para el 9 de septiembre, y todo señala que una de las sorpresas estará a cargo de una nueva línea de Apple Watch.

Basándonos en varios meses de filtraciones y rumores, creemos que Apple presentará no uno, ni dos, sino tres nuevos Apple Watch. Actualmente, solo hay tres Apple Watch disponibles para comprar en la empresa: el Apple Watch Series 10, el Apple Watch Ultra 2 y el Apple Watch SE (2022), mientras que los modelos más antiguos se han relegado a vendedores externos.

Los rumores sobre un nuevo trío de relojes sugieren que toda la línea va a recibir una actualización. Estos son los tres nuevos dispositivos que creemos que se anunciarán en el evento «Awe dropping» de Cupertino, y puedes estar seguro de que trabajaremos duro para actualizar nuestras guías sobre los mejores Apple Watch y los mejores relojes inteligentes.

Tanto si has estado atento a las filtraciones y rumores como si acabas de enterarte, aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre los Apple Watch que creemos que saldrán al mercado el 9 de septiembre.

1. Apple Watch Ultra 3

El Apple Watch Ultra 2 recibió una pequeña actualización el año pasado con un nuevo color negro titanio, y sigue siendo el estándar de referencia en cuanto a precisión y versatilidad en la medición de la frecuencia cardíaca, habiendo sido probado recientemente con un monitor de banda torácica.

Las mejoras que esperamos del Apple Watch Ultra 3 incluyen la conectividad satelital, como en el próximo Google Pixel Watch 4. Esta función permitiría a los usuarios comunicarse desde el reloj sin necesidad de un teléfono en caso de emergencia, incluso si no utilizan un plan de datos para conectarse a Internet.

Si utilizas un plan de datos con tu Apple Watch, esperamos que la conectividad 5G suponga un importante impulso para sus capacidades de navegación, comunicación y transmisión de música.

También esperamos un nuevo chipset más potente y, posiblemente, la detección de la hipertensión arterial. El Apple Watch Ultra y el Ultra 2 son prácticamente idénticos en cuanto a su diseño, y no esperamos ningún cambio radical en el chasis ni en el botón de acción saliente.

2. Apple Watch Series 11

El Apple Watch Series 11 es la próxima versión principal del Apple Watch.

El año pasado, el Series 10 recibió un gran rediseño de la pantalla envolvente, un cuerpo más delgado y un nuevo chipset, por lo que no esperamos grandes cambios de diseño en este caso, especialmente porque es probable que haya otros dos relojes que acaparen la mayor parte de la atención. Es probable que haya otro chip nuevo.

Sabemos que, al igual que el resto de la gama, contará con todas las nuevas funciones inteligentes del software watchOS 26, incluida la función Workout Buddy con inteligencia artificial y la aplicación Workout rediseñada. Es posible que incorpore la tan esperada función de detección de la presión arterial, pero desde el punto de vista del hardware, es probable que la Serie 11 sea similar a la 10.

3. Apple Watch SE 3

Cada dos años, el Apple Watch combina elementos de algunos de sus modelos anteriores con un chasis más barato de fabricar para ofrecernos una nueva incorporación a la serie SE.

Calificamos al SE 2 como el mejor Apple Watch barato que se puede comprar, y es probable que el SE 3 ofrezca la misma experiencia excelente en un paquete más asequible. Es poco probable que el SE 3 incorpore la pantalla envolvente de la Serie 10, sino que probablemente tendrá una pantalla más antigua, al estilo de la Serie 9, para aprovechar piezas más baratas y ya descatalogadas.

Se espera que incorpore el moderno software watchOS 26 con inteligencia artificial en un modelo diseñado para costar alrededor de 250 dólares / 250 libras esterlinas / 500 dólares australianos.