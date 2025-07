Se filtran las especificaciones clave y el empaque del Nothing CMF Watch 3 Pro

Otro reloj económico CMF está en camino

Es probable que se produzcan algunos cambios en el diseño

El smartwatch podría lanzarse este mes

Si tuviste la oportunidad de leer nuestra reseña del CMF Watch Pro 2 o mejor aún, lo compraste, seguramente descubriste que se trata de una excelente opción. Sobre todo si tomamos en cuenta que se trata de un reloj asequible de la submarca de Nothing, por ello, nos da mucho gusto compartir las novedades de su sucesor.

Unas imágenes publicadas en Reddit (vía Notebookcheck) muestran lo que parece ser el embalaje del CMF Watch Pro 3 de Nothing. Las cajas tienen imágenes del reloj inteligente, así como algunas especificaciones clave sobre el próximo dispositivo.

Según estas imágenes, el CMF Watch Pro 3 viene con una pantalla de 1,43 pulgadas, con una función de auto-brillo - por lo que un poco más grande que la pantalla de 1,32 pulgadas en la versión actual. El GPS está integrado, al igual que en el CMF Watch Pro 2.

Se habla de más de 130 modos deportivos (frente a 120) y de unos 13 días de duración típica de la batería (frente a 11). Por supuesto, tendremos que esperar para ver cuánto dura realmente el smartwatch entre carga y carga, pero esa es la estimación del fabricante.

Fecha de lanzamiento y precios

Es difícil distinguirlo en estas imágenes, pero parece que el nuevo smartwatch vendrá con una carcasa más redondeada, así como con una pantalla más grande. Podemos ver que hay un botón de corona digital a la derecha, como en el modelo actual.

La siguiente pregunta es cuándo podríamos ver el Nothing CMF Watch 3 Pro romper la cubierta. El CMF Watch 2 Pro salió a la venta en julio de 2024, por lo que es de esperar una continuación, algo que esta filtración parece confirmar.

El precio también será interesante. El modelo actual salió originalmente a la venta por sólo 69 dólares, y esperamos que el Nothing CMF Watch 3 Pro sea igual de barato, lo que lo convierte en una propuesta con una buena relación calidad-precio, aunque no venga con especificaciones de primer nivel.

Acabamos de ver la presentación del Nothing Phone 3, que nos impresionó durante nuestra experiencia con el teléfono, pero parece que Nothing no se ha olvidado de su marca económica CMF.