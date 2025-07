Ny läcka kan ha avslöjat specifikationer och förpackning för Nothing CMF Watch 3 Pro

VPN-deal Skaffa NordVPN idag med 76% rabatt - TechRadars topprankade VPN-tjänst håller dig säker online och hjälper dig låsa upp Netflix-bibliotek i andra länder.

En ny budgetklocka från CMF är på gång

Vissa designförändringar ser sannolika ut

Klockan kan lanseras redan denna månad

Om du läst vår recension av CMF Watch Pro 2 vet du att vi var imponerade – och kanske lite förvirrade – av den prisvärda klockan från Nothings under varumärke och nu har vi fått nya bevis på att en efterföljare är på väg.

Bilder som laddats upp på Reddit (via Notebookcheck) visar vad som verkar vara förpackningen till Nothing CMF Watch Pro 3. På lådorna ser vi bilder på smartklockan och några av dess viktigaste specifikationer.

Enligt dessa bilder kommer CMF Watch Pro 3 med en 1,43-tumsskärm och automatisk ljusstyrka – alltså något större än den 1,32-tumsskärm som sitter i nuvarande version. Inbyggd GPS finns även här, precis som i CMF Watch Pro 2.

Det nämns över 130 sportlägen (jämfört med 120 tidigare) och en batteritid på ungefär 13 dagar vid normal användning (upp från 11). Vi får förstås vänta och se hur länge klockan faktiskt räcker mellan laddningarna, men det är tillverkarens uppskattning.

Lanseringsdatum och pris

Det är svårt att avgöra utifrån bilderna, men det verkar som att den nya klockan får ett mer rundat hölje samt en större skärm. Vi kan också se en digital krona på höger sida, precis som på nuvarande modell.

Frågan är när vi får se Nothing CMF Watch 3 Pro presenteras officiellt. CMF Watch 2 Pro lanserades i juli 2024, så det börjar bli dags för en uppföljare – något som denna läcka verkar bekräfta.

Priset blir också intressant. Nuvarande modell lanserades för bara 990 kronor och vi hoppas att Nothing CMF Watch 3 Pro blir lika billig – vilket skulle göra den till ett riktigt kap även om specifikationerna inte tillhör toppklassen.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Vi har nyligen sett Nothing Phone 3 presenteras, som gjorde ett gott intryck under vår första titt på telefonen, men det verkar som att Nothing inte har glömt bort sitt budgetvarumärke CMF.