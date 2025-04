CMF Phone 2 Pro. Nothing revela precios y especifiaciones junto con nuevos audífonos

Tras el avance a principios de este mes, Nothing reveló su CMF Phone 2 Pro y los nuevos CMF Buds 2 (junto con Buds 2 Plus y Buds 2a).

¿Por qué? Bueno, el modelo básico del Phone 2 Pro (8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento) cuesta solo £219 libras (no está disponible en la beta de EE. UU.), y la versión mejorada cuesta solo $279 dólares (poco más de $5,500 pesos) con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, así que sin duda cumple con los requisitos de un precio asequible.

Al mismo tiempo, cuenta con unas especificaciones sorprendentemente impresionantes. Hablamos de una configuración de cuatro cámaras, que incluye un sensor principal de 50 MP en la parte trasera y una cámara para selfies de 16 MP, y un procesador mejorado en comparación con el CMF Phone 1, que es un 10 % más rápido y ofrece una mejora gráfica del 5 %. Además, cuenta con una batería que, según Nothing, puede ofrecer casi dos días completos de uso con una sola carga.

You may like