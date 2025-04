Nothing anunció el nuevo teléfono y auriculares CMF Phone 2 Pro, pero se olvida de su mejor producto

(Crédito de imagen: CMF by Nothing)

Nothing acaba de anunciar los gadgets de su submarca CMF

Lo más destacado es el CMF Phone 2 Pro

También tendremos nuevos CMF Buds 2, Buds 2a y Buds 2 Plus

¡Les tenemos noticias increíbles! Nothing anunció nuevos productos, incluyendo los nuevos CMF Buds 2, Bud 2a, Buds 2 Plus y el CMF Phone 2 Pro.

Sin embargo, nos deja más confundidos que nunca sobre sus otros planes de lanzamiento y con una gran pregunta: ¿dónde está el nuevo reloj?

En un correo electrónico que recibimos y en una publicación en las redes sociales, Nothing reveló que el 28 de abril de 2025, a las 9 am ET / 2 pm BST / 11 pm AEST, presentará los cuatro dispositivos bajo su marca CMF.

Los gadgets CMF (siglas de Color, Material y Acabado) suelen ser más asequibles, ya que escatiman en algunas especificaciones de gama alta sin comprometer los estándares de diseño de Nothing.

Lo que hace que esta revelación sea un poco extraña es que Nothing se ha saltado una vez más el modelo base, al igual que hizo recientemente lanzando el Phone 3a y el 3a Pro antes incluso de anunciar el Phone 3 normal. En este caso, el CMF Phone 2 Pro sale antes de que el CMF Phone 2 tenga un modelo normal, y antes de que el CMF Phone 1 pueda tener un Pro.

Tampoco se ha anunciado un nuevo CMF Watch. El CMF Watch Pro 2 se presentó junto con el teléfono y los auriculares el año pasado, y aunque no era el reloj inteligente perfecto, era una excelente opción económica. Nos decepciona que no parezca que vaya a tener una continuación por ahora.

New wonderful things.Featuring CMF Phone 2 Pro, alongside a trio of buds – Buds 2, Buds 2a or Buds 2 Plus.28 April, 2:00 BST. pic.twitter.com/1CIlMae2umApril 7, 2025

¿Actualización de la cámara del CMF Phone 2 Pro?

Pero basta de centrarnos en la tecnología que no vimos. Centrémonos en los anuncios.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Más allá de los nombres, no hay mucho que decir, pero creemos que Nothing ha anunciado al menos una mejora de la cámara de su próximo CMF Phone 2 Pro.

Esto se basa en una sección del breve vídeo que compartió con el anuncio. En él aparecen cuatro círculos: dos grises idénticos apilados uno encima del otro y, a su izquierda, uno gris más pequeño sobre un punto naranja aún más pequeño.

Esto se parece mucho al clásico conjunto de tres cámaras que encontrarás en la parte trasera de cualquier smartphone Pro que se precie: normalmente una configuración de objetivo principal, ultra gran angular y teleobjetivo.

Se parece mucho a este teléfono de vuelta (Image credit: Future)

El resto del vídeo se limita a escribir «Phone» con puntos antes de mostrar «Phone 2 Pro» en la pantalla, seguido de la fecha de presentación del 27 de abril de 2025 y, por último, «CMF by Nothing». Así pues, no tenemos más detalles técnicos, pero esperamos que Nothing ofrezca algunos más antes del anuncio.

Un anuncio que no está muy lejos. Así que no nos quedaremos a oscuras sobre el último lanzamiento de Nothing durante mucho más tiempo - y tan pronto como muestre la nueva tecnología, puedes estar seguro de que estaremos listos para contártelo todo.