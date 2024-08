Los auriculares 'Nothing Ear Open' han sido anunciados

(Crédito de imagen: CMF by Nothing)

El sitio de gadgets 91 Mobiles ha publicado una imagen de lo que, según la publicación en línea, es un listado del nuevo producto de audio Nothing en la certificación de la Infocomm Media Development Authority (IMDA) de Singapur.

La entrada confirma el nombre comercial «Ear Open» con Nothing como marca, junto con un número de modelo, B182 (fácil de recordar para los fans de Blink 182), y una categoría de «dispositivo de baja potencia», es decir, algo que se conecta a Bluetooth. Lo más importante es que la descripción del equipo dice «auriculares inalámbricos de verdad», lo que, si la filtración resulta ser real, es un indicio bastante concluyente de que se están preparando nuevos auriculares Nothing.

Para evitar cualquier duda, los auriculares de arriba no son los Nothing Ear Open, son los CMF by Nothing Buds Pro 2 en azul, que acabamos de probar (pronto publicaremos el análisis).

Credit: 91 Mobiles (Image credit: 91 Mobiles)

Nothing Ear Open: qué esperar

Obviamente, la suma total de la información contenida en la filtración ya ha sido compartida, lo que nos deja con muy pocas pruebas concretas en las que basarnos. Pero si conozco a Nothing, la estrategia de naming de la empresa suele ser tan transparente como sus productos: ¿quién podría olvidar la larga y delgada funda que acompañaba al Nothing Ear Stick, por ejemplo?

Así que estoy casi segura de que podemos esperar un juego de auriculares abiertos de Nothing, como los Bose Ultra Open.

La mayoría, aunque no todos, de estos tipos de auriculares tienen un diseño en forma de espiral, donde la carcasa del transductor, cerca del canal auditivo pero no dentro de él, mientras que el otro extremo de la espiral se desliza por detrás de la oreja, a veces encajando en su sitio.

Los lectores habituales sabrán que en mayo de 2024, Nothing ganó la carrera ChatGPT e introdujo la funcionalidad de pellizcar para hablar en todos sus productos de audio cuando se utilizan con un teléfono Nothing - incluyendo el inaugural Nothing Ear (1), el posterior Ear (stick) y el Ear (2), además de los más baratos CMF Buds, CMF Neckband Pro y CMF Buds Pro. Así pues, es lógico suponer que el asistente de voz virtual de Nothing se trasladará a Nothing Ear Open.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

También está el modo de personalización del sonido de Nothing, que cambia las reglas del juego. Está reservado para los modelos insignia -lo tienes en los Nothing Ear y Nothing Ear (2); no lo tienes en los Nothing Ear (a)-, pero como primera incursión de Nothing en el mundo de los auriculares abiertos, era de esperar que la función tuviera alguna capacidad, aunque reducida (porque ofrecer una experiencia de audio a medida en diseños que se asientan fuera del canal auditivo es un asunto delicado). ¿Cancelación activa del ruido? Es poco probable, porque la principal razón para comprar unos auriculares abiertos es escuchar mejor el entorno.

Por último, si nos guiamos por las recientes reseñas de los excelentes auriculares Nothing Ear (a) y Nothing Ear (b) de la firma 2024, el sonido podría ser realmente extraordinario. En resumen -y si el precio es tan razonable como el de las recientes ofertas de la startup 2020 de Carl Pei-, auguro un gran éxito.