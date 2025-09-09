Estoy más emocionado por el nuevo Watch SE que por el Apple Watch Ultra 3, y tú también deberías estarlo. Te explico por qué

Hace unos 10 años, compré una PlayStation 4, justo después de que saliera al mercado el modelo «slim». Tenía un gran descuento, incluía un par de años de garantía y tres de los juegos más populares del ciclo de vida de la PS4 hasta ese momento. Me ha acompañado en las buenas y en las malas y funciona de maravilla, sin signos de ralentización, pero estoy empezando a fijarme en juegos como Baldur's Gate 3 y Clair Obscur: Expedition 33, lo que significa que por fin ha llegado el momento de pasar a la PlayStation 5.

Estamos a mitad del ciclo de vida de esa consola, y comprar una PS5 ahora me permite obtener la misma mejora que los juegos del día del lanzamiento hace años, por mucho menos dinero. Hay jugadores serios que cambiaron su PS5 y compraron una nueva consola cuando se lanzaron la PS5 Pro y la Slim el año pasado, que representan la cima de los gráficos, la velocidad de fotogramas, la potencia de procesamiento y otras especificaciones misteriosas que importan a los jugadores dedicados.

No necesito una Pro ni una Slim, solo el modelo básico. No me importa jugar con una máquina más antigua si eso significa una mejora con respecto a la que ya tengo. Me imagino que hay muchos más jugadores como yo que han esperado pacientemente a que bajara el precio de la PS5, y por fin ha llegado nuestro momento.

¿Por qué hablo de consolas, si este es un artículo sobre los mejores Apple Watch que saldrán mañana? Porque me interesa tanto, o posiblemente más, el Apple Watch SE 3 que se presentará en el evento de Apple de septiembre de este año como el casi oficial Apple Watch Ultra 3.

(Image credit: Apple)

Cada dos años, Apple toma algunos de los componentes más antiguos del Apple Watch y los vuelve a ensamblar, como una especie de reloj Frankenstein. Luego envuelve estas piezas antiguas dentro de una carcasa más barata, que utiliza un respaldo de nylon en lugar de metal, entre otros trucos para ahorrar dinero.

Apple finalmente activa el interruptor y da vida al monstruo en forma de un Apple Watch asequible y accesible, capaz de ejecutar el software de última generación. Se trata de la serie Apple Watch SE, y se rumorea que esta semana saldrá al mercado el Apple Watch SE 3, junto con el Apple Watch Ultra 3 y el Apple Watch Series 11.

El primer Apple Watch SE debutó en 2020, mientras que el Apple Watch SE (2022) lo hizo dos años después. Han pasado tres años desde entonces, y es hora de que tengamos otra actualización con piezas de la Serie 9 o la Serie 10 para garantizar un Apple Watch preparado para el futuro que la gente pueda comprar y utilizar a un precio más bajo.

El uso de componentes más antiguos significa que las personas que se adhieren a la línea SE obtienen un aumento significativo en la calidad del reloj a un costo sustancialmente menor, al igual que yo, que esperé un tiempo para actualizar mi vieja y gastada PS4, que compré a mitad de su ciclo de vida, a una PS5.

(Image credit: Future/PlayStation/Sony)

Como gamer casual, estoy obteniendo un salto en calidad con descuento al esperar por máquinas más antiguas. Las personas que compran la serie Apple Watch SE probablemente sean fanáticos casuales del fitness que buscan un contador de pasos y un compañero de gimnasio, más que un reemplazo de uno de los mejores relojes Garmin. El hecho de que el SE 3 use partes más antiguas no importará a su público objetivo: lo que importará será su precio más bajo. Ahora simplemente viene con funciones que eran completamente nuevas hace algunos años.

Apple no vende modelos antiguos: los deja de fabricar en cuanto salen dispositivos nuevos. A menos que compres un reloj más viejo o reacondicionado de un tercero, la serie SE es la única manera de conseguir un Apple Watch nuevo a un precio reducido usando componentes más baratos y antiguos.

Tres años después, un SE 3 será una mejora significativa frente al SE 2, lo que lo convierte en una compra muy atractiva, especialmente si mantiene la misma estructura de precios de su predecesor, comenzando en $249 / £259 / AU$399. No será una actualización incremental como la que se espera del Series 11 y el Ultra 3, sino un gran salto en calidad, sobre todo con watchOS 26, que llevará funciones de IA como Workout Buddy a todos los relojes compatibles.

Lo que quiero decir es que, aunque los fanáticos de la tecnología estén emocionados por la última versión del Watch Ultra, ese no será el dispositivo que termine en la mayoría de las muñecas. El wearable más económico con IA de Apple estará en muchas más manos que su modelo más avanzado, lo que lo convierte en un lanzamiento tan importante —o quizá más— para la compañía.

Estoy emocionado por reseñarlo, por todas esas personas que no tienen problema en usar una máquina con partes antiguas si eso significa una mejora frente a la que ya poseen.