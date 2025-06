¿Eres de los que cree que la información de salud que nos entregan nuestros dispositivos es buena, aunque en ocasiones confusa? De ser así, te tenemos noticias.

Varias actualizaciones importantes que llegarán al Samsung Galaxy Watch podrían cambiar la forma en que vemos toda esta inteligencia sanitaria basada en sensores, hacer que los consejos sean útiles y, lo que es más importante, personales.

La última vez que hablé con el Dr. Hon Pak de Samsung, me dijo que Samsung estaba trabajando en una "experiencia basada en objetivos" en relación con Samsung Health, que dirige el Dr. Pak, dermatólogo de formación.

Ahora, parece que Samsung está logrando ese objetivo con una colección de actualizaciones que impactan, entrenamiento de carrera, sueño, toxinas, y más.

Dormir mejor

El Galaxy Watch y el Samsung Galaxy S25 Ultra, por ejemplo, ya te ayudan a hacer un seguimiento de aspectos como el sueño e incluso el grado de preparación para el día con una "puntuación de energía", que se relaciona principalmente con la calidad del sueño y el grado de preparación para el día. Sin embargo, la nueva función Bedtime Guidance te ayudará a crear una mejor experiencia de sueño. El Dr. Pak me dijo que está diseñada para ayudar a los trabajadores por turnos que tienen horarios poco fiables y quieren "devolver la regularidad a sus patrones de sueño".

La configuración tiene en cuenta los ritmos circadianos y la acumulación de deuda de sueño (no dormir lo suficiente durante una serie de días, lo que tiende a acumular un déficit). El sistema aprende a lo largo de tres días y tres noches y luego presenta una puntuación, pero lo más importante es que te da recomendaciones para la hora de acostarte. Así, en lugar de fijar una hora de acostarse una vez y olvidarse de ella, el sistema te analiza a ti y a tus necesidades de sueño y te proporciona horas de acostarse variables.

Entrenador de carrera

La segunda y más personalizada actualización de salud y forma física es Entrenador de carrera. Al igual que Bedtime Guidance, utiliza una actividad de entrenamiento para conocer tus habilidades y necesidades actuales; en este caso, una carrera de 12 minutos (o un paseo, lo que quieras). Empiezas por decirle a la función tus objetivos de carrera, por ejemplo, una carrera de 5 km en dos meses o un maratón antes de que acabe el año.

"Queremos darles un programa de entrenamiento diseñado específicamente para ellos", me dijo el Dr. Pak, "porque lo que estamos descubriendo es que la gente o se esfuerza demasiado y se lesiona o no se esfuerza lo suficiente y nunca llega a los objetivos."

Samsung está trabajando con expertos en medicina deportiva de varias universidades para que le orienten sobre qué entrenamiento proporcionar en función de los resultados de la carrera de 12 minutos, que arrojan una puntuación entre 0 (no corredores) y 10 (maratonianos), y del objetivo.

"No se trata simplemente de: “Oye, vete a hacer estos programas”. Se trata de que, mientras haces esos programas, te guiamos activamente y te decimos que tienes que esforzarte un poco más o que tienes que dar un paso atrás", explica el Dr. Pak.

Salud de corazón

Aunque Vascular Load no proporciona tanta orientación personal, puede proporcionar, después de tres noches de detección, una línea de base sobre su salud cardiovascular y cardíaca. También realiza un seguimiento de las tendencias en cuanto a si el estrés en su sistema cardiovascular está subiendo o bajando. Dado que realiza un seguimiento continuo durante el sueño, se obtienen datos de referencia y tendencias a largo plazo sobre los que tal vez se pueda actuar.

Por último, y como sugerían los rumores, Samsung Galaxy Watch añadirá un sensor para observar tu Índice de Antioxidantes, una aproximación a los niveles de antioxidantes beneficiosos en tu dieta. El sensor mide los carotenoides, que es una forma de betacaroteno: un potente antioxidante. A partir de esta medición, se obtiene un número del 1 al 100.

"Usando luces LED, somos capaces de comprobar la suficiencia de beta-queratina y, como sustituto, de antioxidantes, en su sistema", dijo el Dr. Pak.

En lugar de construir un nuevo sensor, Samsung tomó el sensor BioActive que incorporó a su Galaxy Watch el año pasado y ahora aprovecha los sensores LED adicionales (especialmente determinadas longitudes de onda). Esto significa que las mediciones de antioxidantes se mantendrán en los modelos Galaxy Watch del año pasado y de este año.

Samsung me permitió probar rápidamente el nuevo Índice de Antioxidantes colocando mi dedo en la parte posterior de un Samsung Galaxy Watch Ultra. Mi puntuación, 52, sólo tardó unos segundos en aparecer en el Samsung Galaxy S25 Ultra emparejado. Por lo que me han dicho, es una puntuación media, así que me siento bastante bien con mi nivel de antioxidantes.

Obtener la puntuación

Ha pasado un año desde que Samsung lanzó su Energy Score y el Galaxy Ring, y tenía curiosidad por saber qué han aprendido hasta ahora.

El Dr. Pak me dijo que, desde la introducción de Energy Scores, la media semanal de usuarios de Samsung Health ha aumentado considerablemente. "Creo que la gente está muy motivada y animada al venir a ver su puntuación de energía; hay algo que, al levantarse, no solo les dice cómo han dormido, sino qué deben hacer. Es la única función nueva que mira hacia delante y te ayuda a planificar ese día".

En cuanto a la acogida que ha tenido el Galaxy Ring, el Dr. Pak me dijo que a la gente le gusta su diseño "y la sencillez de no tener pantalla, llevarlo puesto y olvidarse de él gracias a la larga duración de la batería". Añadió que los usos predominantes hasta ahora han sido el sueño y la salud de la mujer (seguimiento del ciclo).

También hablamos de los factores de forma de los wearables y de si hay espacio entre el Galaxy Ring sin pantalla y el fornido Galaxy Watch Ultra. El Dr. Pak me recordó la banda de perfil bajo Galaxy Fit 3, pero añadió: "Evidentemente, estoy de acuerdo en que hay algo, que la necesidad sigue ahí, que estos dos no tienen". Luego añadió: "Así que verás que los relojes más nuevos son muy cómodos. Os sorprenderéis".