Los propietarios del Samsung Galaxy Watch se quejan de un extraño problema de reinicio forzado

¿Tienes un smartwatch Galaxy y has tenido problemas? No eres el único, múltiples usuarios de Galaxy Watch 7 y Galaxy Watch Ultra siguen teniendo problemas de reinicio forzado, el cual los obliga a configurarlos como dispositivos nuevos.

El lector Spike fue el primero en alertarme de este problema, ya que se puso en contacto conmigo para informarme de un problema con su Samsung Galaxy Watch 7. Desde la última actualización, ellos y otros usuarios han notado que el Watch 7 se desconecta aleatoriamente del teléfono con el que está emparejado, de manera que la aplicación Samsung Galaxy Wearable no reconoce el reloj, lo que requiere un restablecimiento de fábrica para volver a emparejarlo.

"A mí me pasa más o menos una vez a la semana", me cuenta Spike. "Me puse en contacto con Samsung, que quería que enviara mi reloj, pero estoy bastante seguro de que es un problema de software, ya que mucha gente en el foro está teniendo el mismo problema".

Problema de restablecimiento del Samsung Galaxy Watch

TechRadar ha consultado un foro de la comunidad de Samsung en el que hay un gran número de usuarios que parecen sufrir este problema.

"Sin motivo aparente, mi reloj se reinicia de forma forzada", afirma el usuario original. "Luego tengo que pasar por todo el proceso de configurarlo de nuevo", añadieron, mencionando incluso que el último contratiempo cambió por completo algunos ajustes del reloj.

Otros usuarios comentaron que les había pasado lo mismo. «A mí también. Tres veces en menos de dos semanas», respondió un usuario.

El hilo se titula "Galaxy Watch 7/Ultra resetting", lo que parece indicar que este problema afecta a los dos mejores smartwatches Android de Samsung; no está claro si se extiende a otros modelos.

La naturaleza exacta del problema y su alcance son poco claros, pero los usuarios están informando de reinicios forzados persistentes en sus relojes Galaxy, a menudo varias veces a la semana. Al menos en algunas ocasiones, esto obliga a los usuarios a pasar por el proceso de configuración para volver a conectar el reloj.

Nos hemos puesto en contacto con Samsung en relación con el problema, pero se trata sin duda de un problema en desarrollo, que parece ser bastante frecuente.

La publicación en el foro de Samsung tiene 24 "me gusta" y más de 300 respuestas de usuarios afectados similares. Samsung también confirmó recientemente que algunos de sus relojes no registraban correctamente el sueño y recomendó una solución a los usuarios.