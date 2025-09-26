5 razones para comprar el nuevo Garmin Venu 4, en lugar del Apple Watch Series 11

Garmin presentó recientemente el nuevo Venu 4, la versión más reciente de su smartwatch enfocado en estilo de vida, competidor directo del Apple Watch.

Y dado que el Apple Watch 11 también acaba de salir al mercado, ahora toca decidir cuál comprar.

Con altavoz, micrófono y asistente de voz, además de la ya conocida pantalla AMOLED, el conjunto de software de seguimiento deportivo y la completa app Garmin Connect, los modelos Venu están diseñados para ser relojes inteligentes de estilo de vida saludable con capacidades de comunicación, tanto como compañeros serios de monitoreo fitness.

Considerando que su predecesor, el Garmin Venu 3, fue el número uno en nuestra guía de compra de relojes Garmin, esperamos grandes cosas del Venu 4. Su precio es de $549.99 dólares en EE. UU., £469.99 en el Reino Unido y AU$949 en Australia, disponible en modelos de 41mm y 45mm.

Esto representa un aumento considerable frente al Venu 3, que se lanzó hace dos años a US$450 / £399 / AU$749, y lo coloca incluso por encima del Apple Watch Series 11 estándar, que comienza en $399 / £369 / AU$679 para la versión de 40mm solo con GPS.

Sin embargo, hay cosas que el Apple Watch Series 11 no puede hacer y que sí ofrece el Venu 4, por lo que para ciertas personas podría valer la pena pagar el precio más alto.

Revisa mi lista a continuación con cinco funciones destacadas que no encontrarás en los mejores Apple Watch, y asegúrate de leer también nuestra reseña completa del Apple Watch 11.

1. Linterna LED

El Apple Watch tiene una especie de modo linterna, pero lo único que hace es iluminar la pantalla, lo que agota aún más su ya escasa batería. El Garmin Venu 4 se une a muchos otros relojes de Garmin de este año, como el Garmin Instinct 3, que cuentan con una linterna LED dedicada.

Capaz de iluminar con cuatro intensidades y con un modo adicional de luz roja, es útil para llamar la atención en la naturaleza, cambiar a rojo para ayudarte a correr o caminar con seguridad por la noche, y para encontrar el camino al baño en medio de la noche.

(Image credit: Garmin)

2. Duración de batería

Mientras que la duración de la batería del Apple Watch Series 11 se ha ampliado recientemente en seis horas hasta alcanzar un total de 24 horas, el Garmin Venu 4 ha perdido dos días de autonomía en comparación con su predecesor, el Garmin Venu 3.

Sin embargo, el Garmin Venu 4 sigue ofreciendo una autonomía considerable de 12 días en modo reloj inteligente, según los materiales de prensa de Garmin. Es de esperar que esta autonomía se reduzca considerablemente con la pantalla siempre encendida, pero aún así seguirá ofreciendo varios días de uso.

3. Nuevas funciones de salud integral

El Garmin Venu 4 es uno de los primeros relojes en incorporar la nueva función Lifestyle Logging de Garmin, junto con el Garmin Instinct Crossover AMOLED. Aún no la hemos probado, pero parece ser similar a las funciones de Whoop y Oura, que permiten aplicar contexto a los gráficos de frecuencia cardíaca mediante entradas o etiquetas en un diario digital.

Registrar las siestas, el consumo de cafeína, alcohol y mucho más a través de la función Lifestyle Logging puede ofrecer una mayor claridad para los datos periféricos. Por ejemplo, si has tomado mucha cafeína al final del día, podrás registrarlo y comprender mejor la consiguiente caída en tu puntuación de sueño.

Un widget de estado de salud también te avisa rápidamente si tus estadísticas se desvían de la norma, lo que podría ser indicativo de estrés o enfermedad.

(Image credit: Garmin)

4. Detección del ritmo circadiano

Sí, Apple está añadiendo una puntuación del sueño a sus relojes, pero Garmin ha ido un paso más allá y afirma que, con el Venu 4, es capaz de estimar los ritmos circadianos y en qué medida tu horario se ajusta al ciclo natural de sueño de tu cuerpo. Con esta información, supuestamente podrás ajustar mejor tu hora de acostarte para alcanzar un sueño óptimo.

Garmin también está incorporando la función Sleep Consistency, que ofrece un resumen de la hora media a la que te has acostado durante la última semana.

5. Entrenador Fitness

Los Garmin son, ante todo, relojes deportivos, y su aplicación Garmin Connect y sus funciones de entrenamiento integradas siempre han sido de primera categoría. Son especialmente útiles para corredores, ciclistas, excursionistas y nadadores, ya que ofrecen indicaciones paso a paso dentro de la aplicación de entrenamiento nativa, junto con métricas de referencia. La aplicación Workout de Apple es sólida, especialmente su rediseño para watchOS 26, pero no puede ofrecer el tipo de orientación que ofrece Garmin.

Además, está ampliando estas funciones con Fitness Coach, una extensión de sus entrenamientos personalizados basados en algoritmos, que ofrece sugerencias diarias de entrenamientos basados en un objetivo para 25 perfiles de entrenamiento diferentes. Estos incluyen caminar y correr, pero también ciclismo indoor y HIIT.

Muy pronto analizaremos el Garmin Venu 4, así que no te sorprendas si lo ves en nuestra lista de los mejores relojes inteligentes en poco tiempo.