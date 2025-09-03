El Garmin Fenix 8 Pro microLED se filtra como "el reloj inteligente más brillante jamás fabricado"

ACTUALIZACIÓN: ¡Esta filtración es cierta! El Garmin Fenix 8 Pro se lanzó horas después de que el rumor estuviera en internet

El Garmin Fenix 8 Pro se ha filtrado de nuevo

Es probable que cuente con compatibilidad con LTE y una pantalla microLED

Es posible que se lance al mercado en cualquier momento

Desde el lanzamiento del excelente Garmin Fenix 8 el año pasado, hemos oído rumores sobre un modelo aún más premium, y parece que se han filtrado dos nuevas ediciones del Fenix 8 Pro en la propia página web de Garmin.

Según algunas investigaciones realizadas por usuarios de Reddit (a través de Notebookcheck), hay imágenes tanto del Fenix 8 Pro como del Fenix 8 Pro microLED en la página web de Garmin en Estados Unidos. No tenemos mucha información sobre ellas, pero parece que su lanzamiento debe ser inminente.

Un pequeño dato que podemos deducir de esta filtración es que la versión microLED se describe como «el reloj inteligente más brillante jamás fabricado», por lo que tenemos grandes esperanzas en su pantalla. El año pasado, Garmin firmó un contrato con Vuzix para el suministro de estas pantallas microLED.

Por su parte, el Pro estándar tiene el eslogan «SOS en tu muñeca», lo que parece indicar que cuenta con algún tipo de función de llamada de emergencia. Esto encaja con los rumores anteriores sobre que los relojes de Garmin iban a ser compatibles con LTE por primera vez.

¿Qué esperamos?

Dado el ritmo al que se están intensificando los rumores sobre Garmin, el lanzamiento del Fenix 8 Pro y el Fenix 8 Pro microLED podría producirse en cuestión de días y, por supuesto, tan pronto como Garmin lo haga oficial, se lo haremos saber.

Hace solo unos días, otra filtración sobre el Garmin Fenix 8 Pro apuntaba a la conectividad LTE y a cuatro nuevos niveles de suscripción: es probable que estos niveles sean una ampliación del servicio InReach existente, que ofrece diversas funciones a través de redes celulares y satelitales.

Con la reacción negativa al anuncio del nivel premium de Garmin Connect+ aún fresca en la memoria, puede que no sea el mejor momento para que Garmin introduzca más suscripciones, pero nos reservaremos nuestra opinión hasta ver los detalles y los precios.

En nuestra reseña, describimos el Fenix 8 como «el reloj definitivo para los amantes de la aventura, con una gran variedad de funciones de hardware y software y una batería que dura semanas», y parece que está a punto de mejorar aún más, por un precio.