El Moto Watch Fit de Motorola puede parecerse a un Apple Watch, pero su autonomía es 20 veces mejor

¿Te lo perdiste? Motorola presentó su nuevo smartwatch, el Moto Watch Fit y el público no dejo pasar mucho tiempo para señalar su parecido con el Apple Watch.

El Moto Watch Fit es un dispositivo de fitness fino y ligero que funciona con todos los teléfonos Android, con una gran pantalla AMOLED de 1,9 pulgadas (recubierta de resistente cristal Gorilla).

Sin embargo, a diferencia del Apple Watch, puede funcionar hasta 16 días con una sola carga, más de 20 veces la duración de la batería del Apple Watch Series 10 estándar.

You may like