¡Es oficial! Motorola le dio la bienvenida a los nuevos Razr 60 y Razr 60 Ultra

¡La espera terminó! Motorola anunció la llegada del la nueva generación de smartphones plegables: Razr 60.

El icónico diseño flip está mejor que nunca, tanto el motorola razr 60 ultra como el motorola razr 60 cuentan con las pantallas flip más grandes y vibrantes y los displays externos más inteligentes e interactivos del mundo.

Ambos teléfonos se presentan en una gama de materiales y acabados de primera calidad, con opciones completamente únicas, como el primer plegable con acabado de madera y el primer teléfono fabricado con Alcantara, fruto de una creativa colaboración con la emblemática marca italiana.

Todos los dispositivos presentan colores deliciosamente sorprendentes gracias a la colaboración exclusiva de Motorola con Pantone. Su formato compacto y resistente cuenta con una bisagra rediseñada reforzada con titanio y una protección IP48 contra el polvo y el agua que los convierten en los teléfonos plegables más duraderos de la marca. Y con sistemas de cámara de última generación, hardware potente y software intuitivo, no hay nada que los usuarios no puedan hacer con un razr en el bolsillo.

Un paso por delante con moto ai

moto ai también está revolucionando las tareas cotidianas, evolucionando más allá que un asistente tradicional para convertirse en un compañero proactivo e intuitivo. La nueva familia razr ofrecerá el primer conjunto de indicaciones avanzadas de moto ai, ¿Qué me perdí? (Catch Me Up),5 Presta atención (Pay Attention), y Guarda esto (Remember This), que han evolucionado gracias a los comentarios de los consumidores.

Ahora, Motorola trae más experiencias cautivadoras a la nueva generación de razr, todas accesibles directamente desde la pantalla externa. Next Move, que ofrece a los usuarios recomendaciones en tiempo real, reconoce lo que hay en la pantalla, como una receta o un itinerario de viaje, y ofrece sugerencias para los siguientes pasos. Esto puede incluir guardar detalles importantes para recordarlos más tarde, generar una lista de reproducción de cocina con Playlist Studio o acceder a Image Studio6 para obtener una imagen, avatar, fondo de pantalla o pegatina inspirados en su próximo viaje. Con Smart Connect con AI, los usuarios podrán acceder a estos elementos con un simple comando de voz o texto como “muéstrame esto en mi televisor”, y transmitirlo a un televisor7, reflejarlo en una PC o tablet8 o iniciar un centro multitarea. Además, se podrá acceder a la potencia de Gemini y Gemini Live directamente desde la pantalla externa del razr, para planificar y resolver problemas de forma creativa.

En el motorola razr 60 ultra, los usuarios también podrán pulsar la tecla dedicada AI Key para acceder fácilmente a moto ai desde cualquier lugar. Además, cuando el razr 60 ultra está en modo de pie o tienda, los usuarios pueden tener las manos libres y activar Look & Talk con solo un vistazo y conversar con moto ai para responder preguntas rápidas, resumir notificaciones o transcribir conversaciones.

Estas funciones intuitivas están impulsadas por la plataforma móvil líder del sector Snapdragon® 8 Elite de 3nm en el razr 60 ultra para convertirlo en el teléfono plegable más potente del mundo,1 liberando todo el potencial de moto ai. La rapidísima CPU Qualcomm® Oryon impulsa un asombroso aumento del 45% en el rendimiento de la CPU.9 Además, la nueva GPU Qualcomm Adreno eleva los juegos con gráficos en un 40%.

Como primer teléfono plegable con el nuevo procesador MediaTek Dimensity 7400X, el motorola razr 60 está preparado para mejorar el rendimiento de la IA. Con una impresionante eficiencia energética y capacidades de última generación, este procesador aumenta el rendimiento de la IA hasta en un 15% en comparación con la generación anterior.

El diseño icónico se encuentra con la máxima durabilidad

El estilo innegable se une a la ingeniería líder en su clase con la nueva generación del razr, que presume de una construcción más duradera y estrena los colores más atrevidos y los acabados más lujosos hasta la fecha, completamente diferentes a cualquier otro plegable del mercado.

El razr 60 ultra está disponible en cuatro acabados únicos: lujoso Alcantara de tacto suave, madera auténtica, elegante acabado inspirado en el satén y nuestro duradero acabado inspirado en cuero. Muy utilizado en artículos de lujo, Alcantara se introduce por primera vez en la industria de los smartphones, exclusivamente en el motorola razr 60 ultra. Fabricada en Italia, Alcantara es suave al tacto, cómoda de sostener y fácil de sujetar, tiene un compromiso certificado con la sostenibilidad y ha obtenido la tan codiciada certificación de Neutralidad de Carbono desde 2009. La incrustación de madera auténtica cuenta con la certificación FSC y procede de bosques certificados y otras fuentes controladas gestionadas con prácticas como la tala selectiva, el mantenimiento de la biodiversidad y la replantación de árboles. Cada material se combina con un color Pantone especialmente seleccionado: PANTONE Scarab de inspiración natural, el primitivo PANTONE Mountain Trail, el juvenil PANTONE Cabaret y el intenso PANTONE Rio Red.

Con el motorola razr 60, se podrá elegir entre un acabado duradero inspirado en el cuero, un sofisticado acabado inspirado en el nylon o un ligero acetato que aporta una textura única a cada dispositivo. Los usuarios podrán expresarse con cuatro colores de moda: PANTONE Gibraltar Sea, PANTONE Spring Bud, PANTONE Lightest Sky y PANTONE Parfait Pink.

Estos teléfonos no sólo son bonitos, sino que están fabricados para brindar la tranquilidad de explorar más y preocuparse menos. Una nueva placa de bisagra reforzada con titanio, 4 veces más resistente que el acero inoxidable de grado quirúrgico , está diseñada para soportar hasta un 35% más de pliegues que la generación anterior. La nueva bisagra, junto con el resistente cristal ultrafino, crea una pantalla un 30% más lisa hasta la fecha. Diseñados con espacios mínimos y filtros de cepillos integrados, estos dos teléfonos tienen protección IP48 contra el polvo y el agua para soportar la inmersión en 1,5 metros de agua dulce durante un máximo de 30 minutos y proteger contra el polvo.

Las pantallas más inmersivas y vibrantes de los teléfonos plegables

Todas las mejores experiencias están al alcance de la mano, incluso cuando el teléfono está cerrado. Ambos razr ofrecen acceso instantáneo a todo lo que importa en las pantallas externas, y los usuarios pueden personalizarlas a su gusto con paneles dedicados para información de contacto, música en streaming, aplicaciones de comunicación, vistas en profundidad del tiempo y mucho más. Podrán acceder a ¿Qué me perdí? (Catch Me Up) y Presta atención (Pay Attention) desde la pantalla externa, o utilizar el manos libres y activar Look & Talk para iniciar instantáneamente una conversación con moto ai con un solo vistazo.

El razr 60 ultra ofrece la mejor experiencia de visualización, tanto con el teléfono abierto como cerrado, con la pantalla interior más grande y vibrante del mercado y la pantalla externa más inteligente e interactiva de todos los teléfonos plegables. Con unos marcos un 20% más estrechos, los usuarios podrán abrir el dispositivo y disfrutar de una enorme pantalla pOLED de 7,0" que da vida a videos y juegos en Super HD, con una resolución aún mayor que la generación anterior de razr para obtener detalles más nítidos y menos pixelación. Además, el razr 60 ultra es el primer teléfono plegable del mundo con una pantalla Pantone Validated, para que los usuarios puedan disfrutar de imágenes auténticas y vívidas que son fieles a la realidad.

La pantalla externa interactiva de 4,0" ofrece la experiencia más audaz posible, con una visión completa que es un 40% mayor que la de otros teléfonos plegables. El razr 60 ultra es el primer teléfono plegable con Corning Gorilla Glass-Ceramic, la pantalla externa más resistente de todos los razr con un rendimiento 10 veces mejor en caídas, para que los usuarios puedan estar tranquilos sabiendo que están protegidos de rayones y rasguños.

En el motorola razr 60, se experimentarán negros más profundos y más de mil millones de colores en una vívida pantalla pOLED HDR10+ de 6,9". La inmersiva pantalla externa de 3,6" también permitirá a los usuarios acceder a sus aplicaciones favoritas en un solo lugar.

(Image credit: Motorola)

Sistemas de cámara de vanguardia

Tanto si se dedican a la creación de contenidos a nivel profesional como a la captura de recuerdos espontáneos, los usuarios de la nueva familia razr disfrutarán de los sistemas de cámara más avanzados con hardware y software intuitivos para garantizar siempre la toma perfecta con el mínimo esfuerzo. Además, podrán capturar el mundo tal y como lo ven gracias a los tonos de piel y los colores reales validados por Pantone, la primera vez que un teléfono plegable cuenta con esta certificación. El razr sigue siendo el mejor teléfono para los creadores de contenidos gracias a sus posiciones Flex View que transforman el dispositivo en un trípode, los gestos que permiten hacer selfies y fotos de grupo con las manos libres, y la función de vista previa en la pantalla externa que garantiza que los sujetos salgan lo mejor posible. Por otro lado, al capturar video, los usuarios podrán girar el dispositivo hasta el modo de videocámara con sensación retro para capturar video al instante.

El razr 60 ultra ofrece el sistema de cámara más avanzado del mundo, impulsado por moto ai y el primer sistema de cámara triple de 50 MP del mundo en un teléfono flip. Un objetivo ultra gran angular ofrece a los usuarios más formas de capturar el mundo que los rodea, con la flexibilidad añadida del Super Zoom de alta resolución para esas tomas lejanas. Disponible por primera vez en los smartphones Motorola, permite capturar, editar y ver vídeos en el impresionante Dolby Vision®. Dolby Vision, adoptado por los mejores cineastas y creadores del mundo, ofrece un brillo asombroso, un contraste incomparable y un color cautivador para conservar la intención creativa y transformar el contenido con un rico detalle cinematográfico. Dolby Atmos® también es compatible, proporcionando una experiencia de sonido envolvente que revela una mayor profundidad, claridad y detalles.

Cn el motorola razr 60 los usuarios pueden disfrutar de un sistema de cámara de 50MP excepcional que ofrece tomas de primer nivel a un precio más accesible, con una lente de 13MP ultra gran angular y Macro Vision para una mayor creatividad.

moto ai lleva el excepcional hardware de la cámara de estos dispositivos al siguiente nivel, añadiendo un efecto cinematográfico a los momentos cotidianos. En cada foto tomada con la nueva familia razr, el motor de mejora fotográfica basado en IA ofrece un rango dinámico mejorado, reduce el ruido y captura los detalles más sutiles de cada foto para obtener la máxima calidad sin que el usuario tenga que complicarse con los ajustes. Signature Style utiliza la IA para aprender las preferencias de los usuarios en función de las imágenes que eligen y, a continuación, ajusta automáticamente sus fotos para garantizar que se alinean con su estética personal, sin necesidad de ajustes manuales. En el motorola razr 60, la estabilización adaptativa permite a los usuarios grabar videos estables, independientemente de si van en moto o graban contenidos desde un coche en movimiento, y en el motorola razr 60 ultra:

Group Shot captura automáticamente varios fotogramas en un segundo, combinándolos a la perfección para garantizar que todo el mundo tiene los ojos abiertos para tomar fotos que se puedan enmarcar.

captura automáticamente varios fotogramas en un segundo, combinándolos a la perfección para garantizar que todo el mundo tiene los ojos abiertos para tomar fotos que se puedan enmarcar. Action Shot ayuda a los usuarios a obtener fotos enfocadas de amigos mientras están en movimiento, ajustando automáticamente la velocidad de obturación en función de las diferentes condiciones de iluminación.

Baterías más grandes, carga más rápida

Con baterías de mayor capacidad, velocidades de carga superrápidas y más formas de recargar energía, la nueva generación de razr es capaz de seguir el ritmo pase lo que pase.

El razr 60 ultra ofrece más de 36 horas de autonomía con una sola carga21 gracias a su enorme batería de 4700 mAh. Su plataforma móvil Snapdragon® 8 Elite cuenta con un motor de procesamiento de IA dedicado que aumenta el rendimiento sin comprometer la eficiencia energética. Cuando los usuarios necesiten energía, podrán disfrutar de la carga más rápida en un teléfono plegable y obtener carga para todo el día en solo 8 minutos24 utilizando el cargador TurboPower de 68W. Para obtener aún más formas de carga rápida, podrán confiar en la carga inalámbrica de 30W que es 2 veces más rápida o compartir energía con otros dispositivos utilizando la carga inversa.

Con más de un día completo de duración de la batería gracias a sus 4500mAh, el motorola razr 60 también tiene a los usuarios cubiertos. 30W TurboPower proporciona energía para todo el día en 15 minutos,25 o también podrán disfrutar de la flexibilidad y libertad de la carga inalámbrica de 15W.

Más formas de sacar el máximo provecho al razr

Dos nuevas incorporaciones al ecosistema Moto complementan la experiencia completa del razr con accesorios perfectos para el estilo de vida de cualquier persona: los moto buds loop y moto watch fit. Los moto buds loop con Sound by Bose son los primeros auriculares abiertos de Motorola, que combinan estilo, comodidad y tecnología de vanguardia para ofrecer una calidad de audio de primera que no pasa desapercibida. Y para aquellos que siempre están en movimiento, el moto watch fit está diseñado para integrarse a la perfección con el razr, ayudando a los usuarios a mantenerse en la cima de sus objetivos de fitness y nunca perder el ritmo.

Finalmente, ahora el razr 60 ultra puede desbloquear una experiencia de conducción más inteligente y cómoda. Con la llave digital para autos de Android en los modelos BMW y MINI, los usuarios podrán abrir y arrancar su vehículo con un solo toque gracias a la tecnología NFC (Near Field Communication), o utilizar BMW Digital Key Plus, que utiliza la tecnología de banda ultraancha (UWB) para desbloquear automáticamente el automóvil al acercarse.