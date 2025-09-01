El DLC Indiana Jones and the Great Circle ajustará su dificultad de forma fluida en función de tu progreso en el juego

Los desarrolladores de Indiana Jones and the Great Circle han hablado sobre su próximo DLC en una nueva entrevista.

The Order of the Giants contará con un nivel de dificultad dinámico que se ajustará en función de tu progreso en el juego principal.

La expansión se integrará en el nivel del Vaticano ya existente.

¿Estás esperando con emoción el próximo DLC de Indiana Jones and the Great Circle? De ser así, no te puedes perder esto, pues los desarrolladores hablaron sobre el próximo contenido descargable del juego en una entrevista.

En una conversación con IGN, el director creativo Axel Torvenius y el diseñador principal Zeke Virant revelaron que el DLC The Order of the Giants adaptará su nivel de dificultad dependiendo del progreso en la campaña principal.

Ambientado en la ubicación del Vaticano, estará integrado de forma inteligente dentro del contenido ya existente del juego.

"La forma convencional de hacer DLC es añadir algo que viene después, o un minijuego aparte, pero realmente no sentimos que esa fuera la mejor manera", dijo Torvenius.

Según los desarrolladores, implementar la expansión de esta forma fue un reto, pero debería ofrecer una experiencia más fluida para todos los jugadores, sin importar en qué punto se encuentren de la historia.

"Los jugadores que están al final del juego no deben preocuparse por la dificultad, ya que tenemos un nuevo sistema en el que los jugadores se escalan dinámicamente con base en cuánto han progresado", explicó Virant.

"Sabemos que muchos jugadores vienen del endgame y buscan una continuación de ese nivel de dificultad, especialmente si ya tienen mejoras de salud y muchas habilidades."

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Virant añadió:

"Si has progresado hasta el Vaticano pero aún no llegas a Giza, lo mantenemos en un primer nivel de dificultad.

Si ya llegaste a Giza, lo ajustamos a un segundo nivel.

Y cuando alcanzas Sukhothai, lo ajustamos a un tercer nivel."

Esto afectará aspectos como la cantidad de vida de cada enemigo, así como el número de oponentes que atacarán al mismo tiempo.

Indiana Jones and the Great Circle ya está disponible en PC, Xbox Series X|S y PlayStation 5, con un port para Nintendo Switch 2 en camino.