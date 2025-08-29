Los magníficos paquetes Ghost of Yōtei para PS5 de Sony por fin tienen fecha de preventa, pero los precios son un poco elevados

Los paquetes de la consola PS5 Ghost of Yōtei Limited Edition estarán disponibles para reservar a partir del 4 de septiembre.

Ambos paquetes costarán 599,99 dólares.

También estarán disponibles las fundas para consolas PS5 Slim y PS5 Pro - Ghost of Yōtei Gold Limited Edition

¡La espera está a punto de terminar! Sony anunció los precios y fecha de preventa para los tan esperados bundles de Ghost of Yōtei para PlayStation 5.

Antes del lanzamiento del próximo juego de Sucker Punch, Sony anunció que las preventas de sus consolas edición limitada PS5 Ghost of Yōtei y accesorios estarán disponibles a partir del 4 de septiembre a las 10 AM hora local.

La nueva colección de hardware estará disponible en variantes de color dorado y negro, e incluirá consolas PS5 de edición limitada con el mapa de Ezo de Ghost of Yōtei y controles inalámbricos DualSense a juego, con la silueta de Atsu en el touchpad. Puedes consultar los detalles y precios a continuación.

Tal como se explica en la más reciente publicación del PlayStation Blog, el paquete PS5 Console – Ghost of Yōtei Gold Limited Edition estará disponible a nivel global y está inspirado en el arte japonés del kintsugi, un proceso tradicional para reparar cerámica rota con laca y oro.

Por su parte, el paquete PS5 Console – Ghost of Yōtei Black Limited Edition estará disponible exclusivamente en PlayStation Direct y toma inspiración del arte japonés tradicional Sumi-e, que consiste en el uso de tinta negra en pinturas.

Ambos paquetes incluyen:

Una consola PS5 edición limitada con unidad de discos

Un control inalámbrico DualSense a juego

Una copia digital de Ghost of Yōtei Standard Edition con contenido de preventa, que incluye una máscara única en el juego para Atsu y un set de siete avatares de PSN con arte conceptual de Atsu y cada miembro de los Yōtei Six

Para quienes ya poseen una consola, también estarán disponibles las cubiertas de consola para PS5 Slim y PS5 Pro – Ghost of Yōtei Gold Limited Edition, directamente desde PlayStation Direct y en cantidades limitadas en otras regiones a través de minoristas en línea seleccionados.

Consola PS5 – Paquete Ghost of Yōtei Gold Limited Edition: 599.99 $ / 519.99 £ / 599.99 € / 86,980 yenes

Fundas para consola PlayStation 5 (modelo slim) y PlayStation 5 Pro – Edición limitada Ghost of Yōtei Gold: 64.99 $ / 54.99 £ / 64.99 € / 8980 yenes

Mando inalámbrico DualSense: Ghost of Yōtei Gold Limited Edition: 84.99 $ / 74.99 £ / 84.99 € / 12,480 yenes

Consola PS5: Ghost of Yōtei Black Limited Edition Bundle: 599.99 $ / 519.99 £ / 599.99 € / 86,980 yenes

Mando inalámbrico DualSense – Edición limitada Ghost of Yōtei Black - 84,99 $ / 74,99 £ / 84,99 € / 12 480 yenes

El mando inalámbrico DualSense – Edición limitada Ghost of Yōtei Black también estará disponible en tiendas seleccionadas de Japón.