Una "investigación legal" ha dado lugar al cierre de uno de los mods más populares de Final Fantasy 14, y los jugadores no están contentos

Uno de los mods más populares de Final Fantasy 14, Mare Synchronos, ha cerrado

El creador del complemento culpó a una «investigación legal»

Desde entonces, el juego ha sido objeto de una avalancha de críticas negativas en Steam

Tras una “investigación legal”, una popular herramienta de terceros usada en Final Fantasy 14 ha sido cerrada, y ahora los jugadores están furiosos.

La herramienta, llamada Mare Synchronos, era un complemento que permitía a los usuarios sincronizar y ver los mods de otros jugadores dentro del juego, como personalización de personajes, peinados, ropa y más, y tenía más de 20,000 usuarios.

El modding en Final Fantasy 14 siempre ha estado prohibido en los términos de servicio del juego, aunque en la comunidad es bien sabido que lo mejor es no anunciar públicamente su uso si quieres evitar el ban.

Desafortunadamente, parece que uno de los mods más populares no pudo escapar del equipo legal de Square Enix.

El creador del mod anunció el cierre en su Discord (en un mensaje que después fue publicado en Reddit), diciendo:

"Mira cómo se pone el sol, el día termina. Con el corazón pesado, debo anunciar el final de Mare Synchronos tal como lo conocen. He recibido una consulta legal sobre el proyecto. Después de revisar mis opciones con un abogado, he decidido cerrarlo" (vía GamesRadar).

El modder explicó que, con efecto inmediato, el registro para descargar el mod quedará cerrado, los servicios de bots se apagarán, los repositorios del cliente, servidor y API serán eliminados, y todas las membresías de Patreon/Ko-Fi serán canceladas.

Como Mare era utilizado por muchos jugadores que usan mods en el juego, especialmente en la comunidad de rol, el anuncio no fue bien recibido.

"Square Enix metiéndose con su base de fans raros es una estrategia arriesgada, vamos a ver si les funciona", comentó un usuario en el hilo de Reddit.

"Más razones para no volver jamás", escribió otro. "La gente dice que Mare era solo para los ERPers (jugadores de rol erótico), y sí, muchos lo usaban para eso. Pero déjenme decirles algo… Mare en verdad me permitió que mi personaje pudiera lucir como yo quería que lo vieran mis amigos… tonos de piel más cálidos y diversos, edición de cabello, mejores colores de pelo, modificar huesos de la cara y la altura, etc., y que todo eso apareciera."

El cierre de Mare también provocó que Final Fantasy 14 recibiera “review bombing” en Steam. Al momento de escribir esto, el juego tiene reseñas “Mixtas”, con muchos comentarios enojados relacionados con la eliminación del mod.

"Yo nunca usé mods, pero no tenía problema con que otros los usaran porque la gente disfrutaba mucho sus opciones de personalización de personajes", dijo un jugador. "Square nunca tuvo problema con eso antes y ahora de repente se lo quitan a la gente. No pienso volver. Si Square quiere quemar su juego hasta los cimientos, que lo hagan."

"RIP Moon [Mare Synchronos], cancelé mi suscripción que llevaba pagando", dijo otro. "Sin Moon, ya no vale la pena para mí."