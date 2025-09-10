Una filtración de Grand Theft Auto 6 parece revelar parodias de sitios web y aplicaciones reales con nombres como RydeMe y What-Up
Todos los dominios se registraron en mayo de este año
- Al parecer, Grand Theft Auto 6 incluirá parodias de sitios web y aplicaciones móviles como Uber y WhatsApp.
- Tez2, una fuente interna de Rockstar Games, compartió varios nombres de dominio que Take-Two Interactive registró en mayo.
- Algunos de estos dominios son What-up.app, que podría ser WhatsApp, y Rydeme.app, que podría ser Uber o Lyft.
¿Triste por falta de noticias alrededor de Grand Theft Auto 6? No te preocupes, una nueva filtración sugiere que traerá parodias de sitios web y aplicaciones móviles como Uber y WhatsApp.
De acuerdo con el insider de Rockstar Games, Tez2, en los foros de GTA, Take-Two Interactive habría registrado varios nombres de dominio que aparentemente se usarán en el próximo juego de la saga (vía GamesRadar).
“Me encontré con algunos dominios registrados el 27 de mayo bajo los servidores de nombres de Take-Two que parecen estar relacionados con VI”, explicó Tez2. “Estos dominios podrían ser sitios dentro del juego que Rockstar redirija más adelante a la página de VI, como lo hemos visto en IV y V. O algunos podrían no estar relacionados en absoluto”.
Los dominios son exactamente lo que se esperaría encontrar en un juego de GTA. Estos son:
- what-up.app
- rydeme.app
- buckme.app
- leonidagov.org
- brianandbradley.com
- hookers-galore.com
- wipeoutcornskin.com
- myboyhasacreepycorndog.com
Según los comentarios, what-up.app (ya filtrado anteriormente) sería una parodia de WhatsApp; rydeme.app podría representar a Uber o Lyft; y buckme.app podría ser una mezcla de Patreon y OnlyFans.
Actualmente, ninguno de estos sitios web está accesible, pero un historial de WhoIs detectado por PC Gamer indica que podrían haber estado ligados a servidores como ns03.vandalay-industries.net y dns2.p05.nsone.net, los cuales también están vinculados a sitios oficiales de Rockstar. Posteriormente, tras ser descubiertos por los fans, los dominios se movieron a nuevos servidores gestionados por la empresa de software Mark Monitor.
No sería raro que esta filtración fuera cierta, ya que entregas anteriores de GTA también han contado con sitios web parodia dentro del juego.
GTA 6 está programado para lanzarse el 26 de mayo de 2026 en PlayStation 5, Xbox Series X y Xbox Series S. El juego no llegará a PC en su lanzamiento inicial.