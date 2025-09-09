La nueva y alegre variante del controlador Astro Bot PS5 DualSense de Sony ya está disponible para reservar esta semana

Sony ha presentado una nueva variante del Astro Bot DualSense de edición limitada.

Presenta un estilo de diseño diferente, pero con una estética similar a la primera variante.

Los pedidos anticipados comienzan esta semana, el 12 de septiembre, en PlayStation Direct y otros minoristas.

¿Te quedaste con las ganas de tener el nuevo Dualsense de Astro Bot para PlayStation? De ser así, te tenemos una excelente noticia.

Sony reveló recientemente una nueva variante del Astro Bot Limited Edition DualSense, que saldrá a la venta próximamente: el Astro Bot Joyful Limited Edition DualSense.

Anunciado la semana pasada con un divertido vídeo en las redes sociales, el nuevo mando presenta un diseño ligeramente modificado con respecto al original, que me encanta, y saldrá a la venta el 30 de octubre, con reservas a partir del viernes (12 de septiembre).

Tiene la misma estética robótica en toda su superficie, con una agradable combinación de blanco y azul Astro Bot, y cuenta con unos ojos «felices» en el panel táctil, lo que lo convierte en el complemento perfecto para el juego y, ahora, para su mando predecesor.

Soy un gran fan del control inalámbrico DualSense en cualquiera de sus versiones, gracias a sus excelentes funciones, ergonomía y rendimiento. También soy un gran coleccionista de mandos y trato de conseguir la mayor cantidad posible para mis colecciones, especialmente aquellos relacionados con juegos que realmente me encantan.

Aunque este nuevo DualSense de Astro Bot es solo un poco diferente al original que ya tengo, tenerlos juntos será un auténtico placer y refleja perfectamente la esencia de lo que significa construir una colección.

Incluso frente a la gran cantidad de preventas del DualSense Yotei para PS5 –y también de la consola PS5 Ghost of Yotei–, este mando de Astro Bot brilla como un diamante, y sin duda volará de los estantes digitales en cuanto abran las preventas. En cuanto a dónde conseguirlo, la página de DualSense en PlayStation Direct probablemente será la mejor opción inicial para revisar y guardar en favoritos, aunque otros minoristas también participarán (según la publicación de Sony mencionada arriba).

Siendo abogado del diablo, si Sony iba a lanzar otro de estos controles, probablemente podría haber sido un poco más creativo con el diseño de la variante. Realmente podría haberlo hecho totalmente distinto. Sin embargo, puede que Sony solo esté aprovechando la enorme popularidad del original, y estoy seguro de que el interés inicial hará que este desaparezca tan rápido como el primero.

Recuerda: si quieres este mando, las preventas comienzan el viernes 12 de septiembre y su lanzamiento está programado para el 30 de octubre.