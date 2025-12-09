Una de las armas más odiadas de Fortnite regresa esta semana en OG

Fortnite OG regresará el 11 de diciembre con el capítulo 1, temporada 7.

El modo battle royale retro traerá de vuelta la poderosa Infinity Blade.

La actualización también incluirá nuevos cambios en el mapa y un nuevo botín.

¡Es oficial! La poderosa "Infinity Blade" volverá a Fortnite OG esta semana.

Los jugadores podrán volver a disfrutar de Fortnite OG, un modo nostálgico basado en el battle royale original del juego, cuando regrese en el capítulo 1, temporada 7, el 11 de diciembre.

En una nueva publicación en las redes sociales, Epic ha adelantado la próxima actualización con un adelanto de lo que se puede esperar, incluyendo actualizaciones del mapa con Polar Peak, Happy Hamlet y Frosty Flights, un nuevo pase de batalla OG con temática navideña, nuevos planeadores y objetos de botín.

Sin embargo, lo que más ha emocionado a los jugadores es la confirmación de que la Infinity Blade llegará «más adelante en la temporada», después de siete años. Se trata de un arma mítica que aparece una vez por partida y otorga a quien la empuña bonificaciones especiales en cuanto a movimiento y salud.

Es un arma controvertida, principalmente debido a sus estadísticas (según Fortnite Wiki), que ofrecen 200 de salud y 200 de escudo, lo que suma un total de 400 de salud, así como su capacidad para otorgar 1 de salud efectiva por segundo y 50 de salud efectiva tras eliminar a un oponente.

También aumenta significativamente la velocidad de movimiento del jugador y tiene un amplio radio de ataque que inflige 75 puntos de daño por golpe. En general, es un arma bastante poderosa que sin duda te ayudará a conseguir una Victory Royale.

Epic no ha revelado si ha debilitado la Infinity Blade para la próxima temporada, pero si no es así, los jugadores podrán volver a causar estragos.

Mientras tanto, Fortnite Capítulo 7 Temporada 1: Pacific Break ya está oficialmente en marcha. Puedes consultar nuestra guía de Fortnite Capítulo 7 para conocer las próximas actualizaciones y lo que puedes esperar de la temporada actual del Capítulo 7, incluidos los cambios en el mapa, las nuevas skins y mucho más.

