Tarantino invade Fortnite con El Capítulo Perdido — La Venganza de Yuki

El Capítulo Perdido: La Venganza de Yuki, dirigido por Quentin Tarantino y protagonizado por Uma Thurman, llega a Fortnite como una experiencia cinematográfica creada con Unreal Engine, que trae a la vida una escena inédita de Kill Bill que llevaba más de veinte años en el imaginario de los fans.

Qué ofrece la experiencia

La pieza fue desarrollada con Unreal Engine, lo que permite trasladar el lenguaje visual y la atmósfera tarantiniana al motor y la estética de Fortnite. La experiencia incluye la recreación del mundo cinematográfico de Tarantino y se integra con el juego para que los usuarios puedan vivir la historia desde dentro del universo de Fortnite.

Quentin Tarantino comentó que llevar esta historia a Fortnite “sonaba increíble y parecía encajar maravillosamente en el mundo del juego y los personajes” y que esperaba el momento adecuado para hacerlo, señalando a Fortnite como “la opción correcta —algo cinematográfico dentro de un mundo mucho más grande”.

Vínculos con el juego y contenido adicional

El personaje icónico de Uma Thurman, La Novia, inspiró un Atuendo incluido en el nuevo Pase de Batalla del Capítulo Siete: Pacific Break, lo que permite a los jugadores recrear y expandir su propia versión de la historia dentro del juego. Además, Uma Thurman vio por primera vez a La Novia en Fortnite durante el Capítulo Siete junto al streamer TypicalGamer, y Epic Games organizó recientemente Fortnite Now Playing, un evento que incluyó una conversación entre Tarantino y Thurman sobre la realización del capítulo perdido.

Cómo y cuándo verlo

La experiencia se estrenó ya en Fortnite desde ayer y antes de su exhibición limitada en cines de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido a partir del 5 de diciembre como parte de Kill Bill: The Whole Bloody Affair. Tras el estreno dentro del juego, la pieza quedará disponible en la sección Descubrir de Fortnite.