Skins de Fortnite Winterfest 2025: todos los atuendos gratuitos y de pago disponibles actualmente, incluidos Harry Potter y muchos más

Ya están aquí los aspectos de Fortnite Winterfest 2025, que añaden atuendos con temática de Hogwarts a la tienda de artículos y aspectos navideños gratuitos a la cabaña de Fortnite Winterfest. Hay artículos de pago, así como recompensas gratuitas que se pueden reclamar, y se irán añadiendo nuevos aspectos con el tiempo.

Con la llegada del Winterfest 2025 a Fortnite, hay nuevas zonas nevadas en el mapa. Los jugadores también pueden iniciar sesión en la cabaña del Winterfest cada día para abrir regalos y reclamar recompensas. Esta actualización navideña nos ofrece mucho con lo que terminar el año, antes de que llegue la próxima temporada de Fortnite en 2026.

Aquí están los aspectos de Fortnite Winterfest 2025 lanzados hasta ahora, así como un desglose de cómo conseguir cada uno. Algunos son artículos de pago, así que voy a indicar el costo en V-Bucks de cada uno.

Aspectos de Fortnite Winterfest 2025

Las skins de Fortnite Winterfest 2025 se pueden encontrar en la siguiente lista:

Celebración de Hogwarts: Paquete (3200), Soñador dinámico (1500), Héroe del pasillo (1500), Rebelde radiante (1500), Cuidador de criaturas (1500), Buscador de historias (1500), Traveso (1500), Genio de las bromas (1500), Amigo intrépido (1500), Aventurero audaz (1500), Guardián del conocimiento (1500)

El bandido del festival de invierno (800)

Blinky (1200)

Glimmer (2000)

Snowdancer (1200)

Froststorm Bomber (800)

Glacial Dummy (recompensa gratuita de la cabaña)

Cheeks (recompensa gratuita de la cabaña)

Skins de Harry Potter para Fortnite Winterfest

Ya están aquí las skins de Fortnite Harry Potter Winterfest. Hay diez skins básicas diferentes entre las que elegir, y a partir de ahí se pueden personalizar con cada casa: Gryffindor, Ravenclaw, Slytherin y Hufflepuff. También hay un paquete Celebration of Hogwarts, que incluye las diez skins, así como el accesorio para la espalda Snowy Owl, el pico Firebolt y el emote Peppermint Imps.

Skins gratuitas de Fortnite Winterfest

(Image credit: Epic Games)

Hay dos skins gratuitas que puedes conseguir como parte del Fortnite Winterfest 2025. Se trata del Glacial Dummy, que se desbloquea después de abrir siete regalos en la cabaña, y el Cheeks Outfit, que se obtiene como recompensa después de abrir 13 regalos. Puedes ver ambos skins en la imagen de arriba.

¿Habrá más skins de Fortnite Winterfest?

Las nuevas skins de Fortnite Winterfest llegarán con el tiempo, y ya sabemos que pronto se lanzarán Hatsune Miku y una skin navideña de Sabrina Carpenter. Desafortunadamente, aún no se han anunciado las fechas de lanzamiento de las próximas skins. Espero que las nuevas skins coincidan con las actualizaciones semanales, es decir, el 19 y el 26 de diciembre.

