Silent Hill f ofrecerá a los jugadores "una opción hermosa y aterradora", ¿de qué se trata?

Silent Hill f ha recibido por fin un nuevo tráiler, cortesía del último "evento online" Silent Hill Transmission.

El juego estará ambientado en una ciudad japonesa ficticia en la década de 1960

Aún no hay fecha de lanzamiento, pero está previsto para PS5, Xbox Series X, Xbox Series S y PC

¡La espera terminó! Los fans de Silent Hill finalmente tienen nuevos detalles del que parecía "olvidado"

Por fin tenemos nueva información sobre Silent Hill f, la última entrega de Konami de la legendaria serie de terror psicológico.

Por primera vez desde su anuncio en octubre de 2022, Silent Hill f ha recibido más detalles a través de una presentación dedicada a Silent Hill Transmission. Hemos recibido un nuevo tráiler de tres minutos y medio del próximo juego, junto con detalles sobre su ambientación, historia y los artistas que han participado para dar vida a su mundo.

Silent Hill f está ambientado en la ciudad ficticia japonesa de Ebisugaoka, en la década de 1960. El escenario, como se detalla en la emisión de Transmission, está inspirado en gran medida en la prefectura de Gifu, en Kanayama, y vemos varias imágenes comparativas del mundo del juego yuxtapuestas a su inspiración en el mundo real.

Silent Hill f - Reveal Trailer | PS5 Games - YouTube Watch On

La protagonista de Silent Hill f es Shimizu Hinako, una adolescente aparentemente normal que ve cómo su ciudad natal se ve envuelta en una extraña niebla. Atraída por esta versión distorsionada de su ciudad, tendrá que luchar contra monstruos aterradores, resolver puzles y tomar decisiones cruciales para sobrevivir. El resumen de la historia concluye afirmando que Silent Hill f es, en definitiva, «un cuento sobre una elección hermosa pero aterradora».

Desarrollado por Neobards Entertainment, que ha trabajado anteriormente como estudio de apoyo para la serie Resident Evil de Capcom, Silent Hill f también cuenta con algunos talentos llamativos. La historia del juego ha sido escrita por Ryukichi07, autor de la legendaria serie de novelas visuales de terror Higurashi When They Cry.

Además, el diseño de personajes y criaturas corre a cargo de Kera, un impresionante artista visual que ya ha trabajado en títulos de Square Enix como Lord of Vermillion y la serie Romancing SaGa. El conocido compositor Akira Yamaoka también contribuirá con su música a Silent Hill f.

La premisa de un juego de Silent Hill ambientado en Japón me parece increíblemente atractiva. Por el tráiler, el tono me recuerda mucho a la serie de juegos de terror Siren. Siento una gran curiosidad por saber más sobre esta «bella y aterradora elección» que el juego nos hará tomar, y su tema de encontrar la belleza en el terror -y viceversa- tiene el potencial de ser infinitamente interesante. Por no hablar de lo terrorífico que puede llegar a ser.

Silent Hill f aún no tiene fecha de lanzamiento. Sin embargo, está previsto que salga a la venta en PS5, Xbox Series X, Xbox Series S y PC a través de Steam y Epic Games Store. También puedes reservarlo ya en la plataforma que prefieras.