Si estás deseando jugar a Final Fantasy 7 Remake Intergrade en Switch 2, ten en cuenta que es un juego enorme y que necesitarás una tarjeta Game Key

Las tarjetas Game Key de Nintendo no han tenido buena acogida desde el lanzamiento de Switch 2.

Final Fantasy 7 Remake, lanzado originalmente en 2020, llegará a la consola, pero solo como tarjeta Game Key.

El juego ocupa 90 GB.

¿Estás esperando con emoción el lanzamiento de Final Fantasy 7 Remake Intergrade en Nintendo Switch 2? De ser así, hay algo que debes de tomar en cuenta.

Recordemos que la versión para Nintendo Switch 2 de Final Fantasy 7 Remake Intergrade saldrá a la venta en formato físico el 22 de enero de 2026, pero solo incluirá una tarjeta con la clave del juego en la caja, y se prevé que sea un gran éxito.

Este formato, muy criticado entre los coleccionistas de juegos físicos, ofrecerá básicamente una licencia para descargar la versión del juego, pero no el título completo en el cartucho.

Tal y como se muestra en la tienda de Square Enix, el juego está claramente etiquetado como "Game Key" (gracias, Eurogamer), lo que significa que no sirve de mucho sin conexión a Internet.

Aunque las tarjetas con clave de juego se han vuelto muy comunes en los primeros meses de Nintendo Switch 2, Final Fantasy 7 parece que va a adoptar ese formato debido al gran volumen del juego.

Los cartuchos de Nintendo Switch 2 están disponibles en tamaños de hasta 64 GB, pero Final Fantasy 7 Remake Intergrade pesa alrededor de 90 GB según su ficha en la eShop, por lo que es probable que tengas que comprar una tarjeta microSD Express para Nintendo Switch 2.

Si ya jugaste al juego en PS5, PC o incluso PS4 cuando se lanzó en 2020, probablemente esta decisión no te afecte tanto, pero sí significa que los propietarios de Switch 2 verán cómo Cloud Strife y compañía ocupan un tercio de la capacidad de almacenamiento base de la consola. Dado que la Switch 2 no utiliza tarjetas microSD (que son bastante baratas) y, en su lugar, necesita tarjetas microSD Express, podría acabar siendo una adquisición cara para tu biblioteca.

Aunque algunos desarrolladores han conseguido incluir juegos bastante grandes en cartuchos (cada semana que pasa, Cyberpunk 2077 en Switch 2 parece brujería), otros han sugerido que el rendimiento puede verse afectado.

A principios de este mes, un desarrollador de Star Wars Outlaws sugirió que los cartuchos de Switch 2 «simplemente no ofrecían el rendimiento que necesitábamos con el objetivo de calidad que buscábamos» en Bluesky.