Según los rumores, la supuesta nueva versión de Assassin's Creed Black Flag prescindirá de una característica importante del juego original, y algunos fans no están contentos

Según se informa, Assassin's Creed: Black Flag tendrá una nueva versión, pero aún no se ha anunciado.

Un nuevo informe sugiere que el juego eliminará las tramas modernas del original.

El juego podría lanzarse en 2026.

¿Un remake de Assassin's Creed: Black Flag? Sin duda, uno de los secretos peor guardados en el mundo de los videojuegos (pues se filtró hace años), y por si fuera poco, una nueva filtración lo hace ver más polémico de lo que esperábamos, claro, esto si resulta cierto.

Esto se debe a que circulan rumores de que las secciones del juego original ambientadas en la actualidad, en las que los jugadores exploraban las oficinas de Abstergo Entertainment, se eliminarán del remake, que lleva mucho tiempo en desarrollo.

El informe proviene del sitio francés Jeuxvideo, que sugiere que el juego (cuyo lanzamiento está previsto para 2026) descartará esos elementos y se centrará únicamente en la historia de Edward Kenway en la Edad de Oro de la Piratería.

En lugar de jugar con el estudio de desarrollo de videojuegos del universo, Ubisoft ha añadido más contenido relacionado con los piratas, pero los fans no están del todo convencidos con el cambio, como se puede ver en el hilo de Reddit que aparece a continuación.

Aunque algunos sugieren que la continuidad moderna está distorsionada debido a la gran cantidad de capas añadidas a lo largo de los años, otros se preocupan de que el original pierda parte de su identidad.

"Espero que no sea cierto que eliminaron las secciones de la época moderna", comentó un usuario.

"Sin la trama moderna y las cosas de ciencia ficción de alienígenas ancestrales, los juegos modernos de AC son solo clones de The Witcher 3 con mecánicas de sigilo."

Otro lamentó la eliminación de las historias de la época moderna, diciendo:

"Honestamente, es una de mis partes favoritas, y eso viene desde los primeros juegos", agregando además su decepción porque ha quedado relegada a un segundo plano en Valhalla y Shadows.

En lo personal, diría que Black Flag fue el último juego de la saga en el que, de verdad, podía decir que seguía y estaba enganchado con la trama moderna; así que, aunque entiendo la preocupación, no me siento devastado de verla desaparecer.

Aun así, después de la (exagerada) controversia en torno a Assassin’s Creed Shadows (que, por cierto, fue excelente), no cabe duda de que cambios importantes en una entrega tan querida harán que también sea divisiva.

Jeuxvideo también sugirió que el juego contará con sistemas más alineados con las entradas recientes con sabor RPG de la serie, como botín con estadísticas y la ausencia de pantallas de carga al pasar del barco a tierra. El juego también apunta a lanzarse a inicios de 2026, así que probablemente sepamos más muy pronto —si no de Ubisoft, de alguien más cercano al proyecto.

En julio reportamos que Matt Ryan, el actor que da voz al protagonista Edward Kenway, dejó caer una pista bastante grande sobre un remake.

"¿Ya terminaste el juego?", preguntó Ryan a un fan, antes de añadir: "Bueno, quizá tengas que terminarlo otra vez."

Cuando el fan preguntó si debía rejugar toda la saga, Ryan guiñó un ojo y dijo: "Bueno, especialmente este. Hay una razón por la que digo eso, pero no puedo decir nada."