Próximos juegos 2025 para consola y PC

Ahora que estamos en 2025, hay muchos juegos importantes que esperamos en los próximos meses. Entre ellos, algunos juegos que se retrasaron el año pasado, así como algunos títulos muy esperados.

Desde Avowed hasta GTA VI , los juegos que se lanzarán próximamente parecen ser una excelente selección, sin importar si juegas en consola o en PC. Sin embargo, algunos juegos son mucho más parecidos que otros, por lo que puede resultar un poco complicado seguirles la pista a todos. Ahí es donde entramos nosotros.

A continuación, hemos recopilado las fechas y ventanas de lanzamiento de los juegos más importantes confirmados para 2025 y más allá. Así que, ya sea que juegues en PC o consolas, es probable que haya al menos un juego en esta lista que querrás marcar en tu calendario. Estos son los próximos juegos que esperamos en 2025.

Próximos juegos 2025: los juegos más importantes de este año

Monster Hunter Wilds : 28 de febrero (PS5, XSX|S, PC)

28 de febrero (PS5, XSX|S, PC) Assassin's Creed Shadows - 20 de marzo (PC, PS5, XSX|S, Mac)

20 de marzo (PC, PS5, XSX|S, Mac) Xenoblade Chronicles X Remastered - 20 de marzo (Switch)

20 de marzo (Switch) Doom: The Dark Ages - 15 de mayo (XSX|S, PS5, PC)

15 de mayo (XSX|S, PS5, PC) Borderlands 4 – 23 de septiembre (XSX|S, PS5, PC)

23 de septiembre (XSX|S, PS5, PC) GTA VI - 2025 (PS5, XS|S)

Febrero

(Image credit: Capcom)

Febrero trae un nuevo juego de Monster Hunter y un nuevo Like a Dragon. Esto es lo que se lanzará en febrero:

Monster Hunter Wilds: 28 de febrero (PS5, XSX|S, PC)

28 de febrero (PS5, XSX|S, PC) Morsels - 28 de febrero (Switch)

Marzo

(Image credit: Ubisoft)

En marzo tendremos Assassin's Creed Shadows, ¡que se ha hecho esperar! Esto es lo que también podrás jugar en marzo:

Two Point Museum: 4 de marzo (PC, XSX|S, PS5)

4 de marzo (PC, XSX|S, PS5) Split Fiction - 6 de marzo (PC, XSX|S, PS5)

6 de marzo (PC, XSX|S, PS5) Frag Punk - 6 de marzo (PC)

6 de marzo (PC) WWE 2K25 - 14 de marzo, PS5, XSX|S, PC)

14 de marzo, PS5, XSX|S, PC) Assassin's Creed Shadows - 20 de marzo (PC, PS5, XSX|S, Mac)

20 de marzo (PC, PS5, XSX|S, Mac) Xenoblade Chronicles X Remastered - 20 de marzo (Switch)

20 de marzo (Switch) Tales of the Shire: 25 de marzo (PC, PS5, PS4, XSX|S, XBO, Switch)

25 de marzo (PC, PS5, PS4, XSX|S, XBO, Switch) Atomfall - 27 de marzo (PC, PS5, PS4, XSX|S, XBO)

27 de marzo (PC, PS5, PS4, XSX|S, XBO) Football Manager 2025: marzo por confirmar (PC, PS5, XSX|S)

marzo por confirmar (PC, PS5, XSX|S) Killing Floor 3: fecha de lanzamiento por confirmar (PC, PS5, XSX|S)

Abril

(Image credit: Compulsion Games)

Parece que este será un gran año para Xbox, ya que en abril se lanzará South of Midnight. Los jugadores de PC también podrán jugar a The Last of Us Part 2 Remastered.

The Last of Us Part 2 Remastered - 3 de abril (PC)

3 de abril (PC) South of Midnight: 8 de abril (PC, XSX|S)

8 de abril (PC, XSX|S) Fatal Fury: City of Wolves - 24 de abril de 2025 (PS5, PS4, XSX|S, XBO, PC)

24 de abril de 2025 (PS5, PS4, XSX|S, XBO, PC) Clair Obscur: Expedition 33 - 24 de abril (PC, PS5, XSX|S)

24 de abril (PC, PS5, XSX|S) Days Gone Remastered - 25 de abril (PS5)

Mayo

(Image credit: id software/Bethesda)

Mayo trae consigo un nuevo juego de Doom y una secuela de un juego de ciencia ficción de culto muy querido.

Metal Eden - 5 de mayo (PS5, PC)

5 de mayo (PS5, PC) The Midnight Walk - 8 de mayo (PS5, PC)

8 de mayo (PS5, PC) Doom: The Dark Ages - 15 de mayo (XSX|S, PS5, PC)

15 de mayo (XSX|S, PS5, PC) Sonic Wings Reunion - 29 de mayo (PC, PS5, PS4, Switch)

29 de mayo (PC, PS5, PS4, Switch) Lost Soul Aside - 30 de mayo (PS5, PC)

30 de mayo (PS5, PC) Elden Ring: Nightrein – 30 de mayo de 2025 (PS5, PS4, PC, XBO, XSX|S)

30 de mayo de 2025 (PS5, PS4, PC, XBO, XSX|S) Return of the Savage Planet - Mayo por confirmar (PC, XSX|S, XBO, PS5, PS4)

Resto del 2025 y por confirmar

(Image credit: Rockstar)

Por último, aquí hay una lista de juegos que se han anunciado, pero que aún no tienen más de un año de lanzamiento asociado o que aún falta mucho para que se publiquen. Por ahora, simplemente están por confirmar, pero una vez que cada juego reciba una fecha de lanzamiento, esta página se actualizará.