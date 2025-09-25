Puede que se haya filtrado antes de tiempo, pero el primer tráiler de Forza Horizon 6 confirma que estará ambientado en Japón y que se lanzará en 2026

Forza Horizon 6 ha sido anunciado oficialmente, a pesar de haber sido revelado antes de tiempo por Microsoft.

La próxima entrega estará ambientada en Japón.

Llegará en 2026.

¡Es oficial! Playground Games anunció la próxima entrega de la serie Forza Horizon, la cual estará ambientada en Japón y llegará en 2026 a Xbox y PC.

Forza Horizon 6 se ha presentado durante el Xbox Tokyo Game Show 2025 con un breve tráiler cinematográfico en el que se muestran las matrículas y las ubicaciones de las entregas anteriores antes de revelar finalmente que Japón será el escenario del próximo juego.

Por desgracia, el vídeo solo ha durado un minuto, por lo que no podemos deducir mucho del anuncio. Sin embargo, aparece el monte Fuji, lo que sugiere que este emblemático lugar será el telón de fondo de uno de los circuitos del juego.

Microsoft anunció accidentalmente Forza Horizon 6 en una publicación de Instagram en la cuenta oficial de Forza Horizon antes del evento, con la leyenda "El Horizon Festival se dirige a Japón. Llegará en 2026", por lo que el anuncio no fue una sorpresa total para algunos.

Forza Horizon 6 - Official Teaser Trailer | Tokyo Game Show 2025 - YouTube Watch On

En una nueva publicación de Xbox Wire, el director artístico Don Arceta y la consultora cultural Kyoko Yamashita hablaron sobre el nuevo escenario japonés y cómo se reflejará en el juego.

"Durante mucho tiempo, Japón ha sido uno de los destinos más deseados por los fans de Horizon, por lo que estamos muy emocionados de poder ofrecer por fin este lugar tan solicitado a los jugadores de Forza Horizon 6", afirmó Arceta.

"Japón tiene una cultura tan única, desde los coches hasta la música y la moda, que lo hace perfecto para el próximo escenario de Horizon. Al igual que con cualquier título de Horizon, queremos asegurarnos de hacer justicia al país en términos de representación auténtica y jugabilidad del mundo abierto de Horizon, y ahora es el momento adecuado para hacerlo realidad para los jugadores".

Los desarrolladores no pudieron entrar en detalles, pero confirmaron que los jugadores se adentrarán en "entornos tanto naturales como urbanos" en Forza Horizon 6.

"Desde las luces de neón y los imponentes edificios de la ciudad de Tokio, uno de nuestros entornos más detallados y complejos hasta la fecha, hasta la serenidad y la belleza natural de las zonas rurales y montañosas de Japón, creemos que los jugadores quedarán impresionados con el mundo abierto de Japón que hemos creado", explicó Arceta.

"Y aunque no estamos tratando necesariamente de recrear Japón y sus entornos tal cual, nuestro objetivo siempre ha sido capturar la esencia cultural única del país y presentarla de la manera más Horizon posible".

Para más información, no te pierdas nuestro blog del Tokyo Game Show 2025, donde encontrarás actualizaciones en directo y los últimos anuncios sobre juegos.