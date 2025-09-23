Preparate para la próxima expansión de Avatar: Frontiers of Pandora, titulada "From the Ashes"

¿Eres fan de Avatar: Frontiers of Pandora? De ser así, te tenemos noticias, pues Ubisoft anunció una nueva expansión.

Titulado "From the Ashes", el contenido se lanzará el 19 de diciembre para Ubisoft+, Xbox Series X|S, PlayStation®5 y PC – a través de Ubisoft Connect, Steam y Epic Games Store. La expansión invita a los jugadores a regresar a una región de la Frontera Occidental, explorando el Bosque Kinglor y una nueva área inédita en una historia intensa de venganza y supervivencia. El lanzamiento del nuevo contenido del juego coincide con el estreno en cines de la película Avatar: Fire and Ash, ampliando la experiencia para todos los fans de la franquicia.

Desarrollado por Massive Entertainment, un estudio de Ubisoft, en colaboración con Lightstorm Entertainment y Disney, "From the Ashes" lleva a los jugadores a la travesía de So'lek, un veterano guerrero Na'vi del clan Trr'ong. Tras ser emboscado y dejado para morir por la RDA y sus nuevos aliados (el implacable clan Ash), So'lek despierta en un mundo en llamas y se encuentra con su familia Sarentu dispersa. Impulsado por el dolor y el deseo de venganza, emprende la misión de reunir y proteger a quienes ama.

"En 'From the Ashes', quisimos ampliar los límites de las experiencias en Pandora", afirma Omar Bouali, director creativo de Massive Entertainment. "La expansión trae una narrativa más oscura y personal, con mayor inmersión gracias a la jugabilidad en primera y en tercera persona, además de nuevas mecánicas de combate intensas que aumentan tanto la emoción como la profundidad táctica. El objetivo fue ofrecer a los fans una perspectiva inédita de la Frontera Occidental, uniendo historia envolvente y acción.

"Nuestra alianza con Massive Entertainment nos permitió expandir este universo de formas audaces con 'Avatar: Frontiers of Pandora'", comenta Joshua Izzo, vicepresidente ejecutivo de desarrollo de franquicias en Lightstorm Entertainment. "La nueva expansión From the Ashes llega el mismo día del estreno de la película 'Avatar: Fire and Ash', una producción que explora los rincones más oscuros de Pandora y presenta al temible Pueblo Ash. Estamos igualmente entusiasmados de que los fans de Avatar descubran historias inéditas a través de estas nuevas aventuras interactivas."

"Estamos ansiosos de que los fans puedan experimentar este nuevo capítulo de Avatar: Frontiers of Pandora", dijo Luigi Priore, vicepresidente y gerente general de Disney & Pixar Games. "'From the Ashes' continúa la travesía del guerrero de la resistencia Na'vi So'lek y demuestra cómo Disney & Pixar Games trabaja con nuestros colaboradores para crear historias completamente originales basadas en los mundos que aman."

La expansión 'From the Ashes' estará disponible para su compra por quienes ya posean el juego base, o como parte de la nueva edición 'From the Ashes'. Esta edición incluye el juego principal, la expansión y el contenido extra Floating Mountains Bonus Content: tres diseños exclusivos de colores para banshee inspirados en el Valle de Mo'ara, en Pandora – The World of Avatar.

El contenido extra 'Floating Mountains' estará disponible para los jugadores que realicen la preventa de la expansión 'From the Ashes' o que adquieran la edición 'From the Ashes'.

El juego base Avatar: Frontiers of Pandora está disponible en Ubisoft+ para PlayStation®5, Xbox Series X|S, así como para PC a través de Ubisoft Store, Epic Games Store y Steam. Una actualización en tercera persona se lanzará el 5 de diciembre, incorporando dos de las funciones más solicitadas por la comunidad: el modo New Game+ y el esperado modo en tercera persona para el juego principal.

Más información sobre Avatar: Frontiers of Pandora se puede encontrar aquí o en las redes sociales utilizando la etiqueta #AvatarFrontiers. Ubisoft también publicó el especial Accessibility Spotlight, que presenta en detalle el enfoque del equipo para hacer que el juego base sea más inclusivo y accesible. Un material exclusivo sobre 'From the Ashes' se dará a conocer más cerca de su lanzamiento.