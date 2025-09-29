Podría estar a punto de salir un nuevo modelo PS5 Pro, pero no va a ser muy diferente

Según se informa, está en camino un nuevo modelo PS5 Pro.

Al parecer, no presentará cambios importantes.

Esta no es, ni mucho menos, la primera revisión de la consola PlayStation, y estaría en línea con los ajustes realizados en la PS5 original.

¿Un nuevo modelo de PlayStation 5 Pro en camino? Es posible, aunque al parecer no sería muy diferente al actual.

Eso es lo que afirma el confiable filtrador de hardware "billbil-kun" en el blog en francés Dealabs. Afirman que una nueva consola PS5 Pro con el número de modelo CFI-7121 está llegando a Europa.

Al parecer, la CFI-7121 no será muy diferente de la versión actual, que tiene el número de modelo CFI-7021 en la región. Sugieren que ofrecerá los mismos 2 TB de almacenamiento interno y el mismo diseño general, y teorizan que cualquier modificación estará relacionada con aspectos como la eficiencia energética.

Esta no sería la primera revisión de la consola PS5. La PS5 de lanzamiento se actualizó por primera vez en agosto de 2021 con un nuevo modelo que tenía un disipador de calor ligeramente más pequeño y cambiaba el diseño del tornillo de su base extraíble.

A esta le siguió otra versión un año después que presentaba otro disipador de calor rediseñado y pesaba un poco menos.

Es probable que el próximo modelo PS5 Pro siga un patrón similar e introduzca cambios que no afecten al uso de la consola de forma tangible. Es de esperar que se realicen algunos pequeños ajustes, quizás destinados a mejorar la ventilación, reducir la cantidad de material utilizado en la producción o algo por el estilo.

