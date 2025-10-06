Los jugadores de PlayStation Plus reciben un regalo de Halloween en forma de mi juego de terror favorito

¿Enojado con Microsoft por el incremento a su plan de suscripción Xbox Game Pass? Tal vez es hora de irte al equipo azul y este es el mejor momento, pues PlayStation Plus sigue funcionando a la perfección, y para demostrarlo, Sony acaba de anunciar un trío de juegos que los suscriptores de cualquier nivel podrán descargar desde el 7 de octubre hasta el 3 de noviembre. Entre ellos se encuentra Alan Wake 2. Se trata de una obra maestra que es uno de los mejores juegos del año pasado, con una magnífica historia de terror perfecta para jugar en vísperas de Halloween.

Se trata de la secuela de Alan Wake, de 2010, y forma parte del universo interconectado de Control, de Remedy. Volvemos a Night Falls como la agente del FBI Saga Anderson, mientras ella y su compañero investigan una serie de asesinatos rituales que tienen lugar en la ciudad.

Mientras tanto, Alan Wake sigue atrapado en el Lugar Oscuro, luchando contra su malvado doppelgänger, Mr. Scratch, mientras intenta desesperadamente escapar de su pesadilla de 13 años. Sin embargo, su continua escritura amenaza no solo con traerle la salvación, sino también la caída de Bright Falls y sus habitantes.

(Image credit: Remedy Entertainment)

El Alan Wake original es una obra maestra del diseño de survival horror, y la edición remasterizada merece la pena adquirirla para tu PS5 si aún no la has jugado (sobre todo porque solo cuesta 29,99 $ / 24,99 £ / 44,95 AU$ en la tienda digital de PlayStation).

Al igual que en la secuela, Alan, utilizando el poder de una entidad mística y malvada del lago que da vida al arte, ya ha imaginado todo lo que está a punto de suceder. No recuerda directamente lo que se vio obligado a escribir, pero a medida que avanzas se pueden encontrar páginas dispersas de su manuscrito, y cada una de ellas hace un excelente trabajo al preparar un momento de terror inminente, creando suspense mientras esperas la lucha que sabes que está a la vuelta de la esquina, pero sin saber exactamente cuándo.

La jugabilidad también funciona muy bien. Al igual que un niño que le teme a la oscuridad, la luz es tu protección y tu arma contra las sombras. Los enemigos emergen envueltos en una niebla oscura que primero debe eliminarse con luz, ya sea con tu linterna, fuentes ambientales o bengalas, a menos que quieras que tu enemigo sea una esponja de balas.

Estas batallas de doble fase alargan intencionadamente los combates, lo que crea más margen para el error, ya que también tienes que asegurarte de gestionar tu limitado suministro de pilas y balas.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Al mismo tiempo, entre las largas secciones de terror hay algunos momentos magníficos propios de una película de acción que te hacen sentir, por un momento, como un tipo duro que mata a la oscuridad. Estas secciones aportan un poco de ligereza muy necesaria antes de que vuelvas a sumergirte en los horrores del juego, que ahora resultan aún más aterradores en comparación.

(Image credit: Behaviour Interactive)

Alan Wake 2 mejora el original con su atmósfera de thriller psicológico perfectamente ajustada, sus impresionantes gráficos y un nuevo protagonista cuya aventura es un placer ver desarrollarse.

También me gusta cómo Alan Wake 2 conecta a la perfección con el universo en expansión de Remedy, incluso insinuando vínculos con Quantum Break, otro de sus títulos que técnicamente no forma parte del universo Remedy porque está envuelto en problemas de derechos, sin que resulte pesado por las referencias.

Suelo esperar a las reseñas de los juegos antes de comprarlos, pero Alan Wake 2 fue uno de los que reservé meses antes de su lanzamiento porque sabía que me encantaría y Remedy no me decepcionó.

Si estás buscando un juego de terror para pasar el tiempo este mes de octubre, ahora que se acerca Halloween, no hay nada mejor que Alan Wake 2, sobre todo porque es gratis durante todo este mes para los miembros de PS Plus. Y aunque sin duda pertenece al género de terror, no da miedo; como he dicho, en general tiene más vibraciones de thriller, lo que lo hace ideal para las personas a las que no les gustan mucho las experiencias de terror auténtico.