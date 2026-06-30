¿Es Better Than Dead el nuevo juego tipo Kane & Lynch?

¿Cómo olvidar un par de juegos, que para muchos pasaron desapercibidos, pero para otros fue casi toda una revolución? Sí, quizá exagero, pero siento que eso fue Kane & Lynch.

Under the Radar Under the Radar es nuestra forma de destacar juegos increíbles que quizás te hayan pasado desapercibidos. A través de una combinación regular de noticias y artículos, cubriremos experiencias fantásticas que creemos que no han encontrado el público que merecen

Better Than Dead es el sangriento canto del cisne de dos hombres repugnantes, presentado íntegramente a través de la lente de baja resolución de una videocámara de mano que te deja intencionadamente desorientada mientras recorres los imponentes rascacielos de hormigón de Shanghái. El juego hace todo lo posible por abrumar, con una trama fragmentada narrada casi por completo en un idioma que ni siquiera puedes entender.

Toda la experiencia se centra en ser lo más descaradamente miserable posible, y eso es precisamente lo que la hace tan atractiva. Como una película de terror sangrienta, es imposible apartar la vista. En mi opinión, nunca ha habido nada igual. Hasta ahora.

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Pura rabia, pura furia

(Image credit: MicroProse Software)

Cuando vimos el anuncio de Better Than Dead en mi feed de Instagram, supe al instante que era justo lo que estaba buscando. La perspectiva de la videocámara es la similitud más obvia, aunque a diferencia de Kane & Lynch 2, en Better Than Dead la cámara la sostiene el protagonista, por lo que todo se desarrolla en primera persona.

La narrativa es igual de cruda. El juego comienza con una imagen de un cielo azul brillante, distorsionado por el efecto ojo de pez y el grano de la película. Esta escena serena no es más que un ingenioso truco visual, un póster pegado en la pared de la celda donde nuestra joven protagonista ha sido confinada.

Al mirar a tu alrededor, descubres un colchón cubierto de sangre, restos repugnantes de comida desechada, un inodoro inmundo y una atractiva mesita auxiliar bañada por la luz de una pequeña lámpara.

En ella, encuentras una pistola, acompañada de un mensaje desconocido en chino y el dibujo de un pájaro huyendo de una jaula. No necesitas traducción para entender lo que está en juego: algo horrible está sucediendo y esta pistola es tu única vía de escape.

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(Image credit: MicroProse Software)

A partir de ahí, comienza tu masacre, corriendo a toda velocidad por los pasillos de lo que resulta ser un estudio pornográfico de mala muerte, abatiendo a tiros a miembros de la tríada antes de finalmente salir a la calle.

Después de esto, en cada nivel tendrás que infiltrarte en otros lugares vinculados a las tríadas, como restaurantes de mala muerte o callejones oscuros, para eliminar a todos los pandilleros que encuentres. El ritmo es similar al de un Hotline Miami en primera persona , con escenarios complejos y ubicaciones enemigas complicadas que requieren varios intentos para dominar la mecánica, y un énfasis en la velocidad y la brutalidad.

Dispones de un deslizamiento ágil que te ayuda a esquivar los disparos enemigos y te ofrece un breve instante de tiempo bala, vital para el éxito, ya que mueres con solo dos impactos.

Hora de la revancha

(Image credit: MicroProse Software)

Sin embargo, el sistema de disparos no es precisamente sencillo. Aunque nuestra protagonista está impulsada por la rabia, aún no tiene experiencia con armas de fuego, y sus manos temblorosas dificultan acertar en el blanco. Por suerte, la munición es ilimitada, así que vaciar un cargador entero en dirección a los enemigos es la mejor estrategia.

¿Puede ser frustrante? Increíblemente, pero eso solo aumenta la satisfacción de perpetrar la masacre perfecta.

Tampoco puedo criticar la presentación. Si logras pasar por alto la interfaz de menú rudimentaria, la ausencia total de iconos en pantalla le otorga a la acción un toque cinematográfico y realista. Los impactantes efectos de videocámara y la acertada decisión de pixelar los rostros de los personajes (la animación facial suele ser un punto débil en los juegos de bajo presupuesto) consiguen suavizar las imágenes. Si entrecierras los ojos, incluso podrías confundir lo que ves en pantalla con una grabación de video real.

Better Than Dead | Launch Trailer | Out Now in Early Access on Steam - YouTube Watch On

El diseño de sonido también es impecable. Los disparos son contundentes y los enemigos gritan de dolor al recibirlos, a menudo cayendo al suelo y convulsionando ligeramente antes de ser rematados. Teniendo en cuenta que todo esto proviene de un desarrollador independiente y cuesta tan solo $184 pesos, es un logro realmente impresionante.

Better Than Dead se encuentra actualmente en acceso anticipado a través de Steam y recibe actualizaciones frecuentes. Por ahora solo hay unos pocos niveles, pero durante el tiempo que he tenido el juego, el desarrollador ya ha añadido el inicio de un mundo central con un práctico campo de tiro y está constantemente ajustando el juego en función de los comentarios de los jugadores.