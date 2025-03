Es una realidad, me encanta mi Nintendo Switch y mi Steam Deck, pero no sé si son mucho mejores que mi viejo Game Boy.

Es cierto que la necesidad de pilas y la aparatosa estructura del modelo original no eran ideales, pero los modelos posteriores hicieron que el coseno fuera más asequible. Y la Game Boy Advance SP lo llevó aún más lejos con un diseño plegable.

Podría decirse que los teléfonos plegables avanzan un poco más, ya que ofrecen una pantalla más grande para jugar, pero también un dispositivo que cabe en el bolsillo de una chaqueta. Pero el software y la experiencia de juego aún tienen que perfeccionarse. Y para disfrutar de la potencia de los juegos modernos se necesita una consola más grande.

¿Cuál es la solución? Pues creo que podría ser una consola plegable.

Suena un poco raro, ¿verdad? Pero mi compañera de redacción y fan de los videojuegos, Josie Watson, ha podido ver un concepto de consola plegable de Samsung Display. Mira el vídeo a continuación.

Debo decir que este diseño me convence. El año pasado vimos una pantalla flexible que se podía llevar casi como un smartwatch de ciencia ficción y no me convenció.

Pero una consola plegable que toma un diseño al estilo de Switch y ayuda a hacerla más de bolsillo es bastante convincente.

Obviamente, habría que preocuparse por la refrigeración y por el rendimiento que podría extraerse de un dispositivo así. Sin embargo, la tecnología móvil ha avanzado lo suficiente como para dividir hábilmente los chipsets en módulos y utilizar baterías separadas pero que proporcionan una única reserva de energía a la que recurrir.

Así que creo que hay más posibilidades de que una videoconsola plegable se convierta en una realidad práctica.

Es más, creo que Microsoft podría ser quien lo hiciera realidad, ya que se ha asociado con Samsung en el ámbito de los juegos; pero no espero que esto ocurra con la rumoreada consola portátil Xbox.

Por lo demás, me alegra ver que Samsung Display presenta conceptos interesantes, sobre todo cuando la empresa está cada vez más inclinada a lanzar productos iterativos, como se ha visto con el Samsung Galaxy S25.