La nueva Legion Go S de Lenovo probablemente usará SteamOS, ya que Valve llegará a su evento CES 2025

Lenovo Legion Go S podría ejecutar SteamOS

La consola portátil también se muestra con un botón Steam.

El diseñador de Steam Deck asistirá a la conferencia Lenovo CES 2025

Han habido muchos rumores en torno a que el próximo sucesor de Lenovo de su dispositivo portátil para juegos de PC, la Lenovo Legion Go, estaría equipada con SteamOS. Y ahora parece que estos rumores tienen fundamento, según un nuevo informe.

Un posible sucesor del dispositivo portátil original, el Lenovo Legion Go S, parece contar con SteamOS en lugar del sistema operativo Windows 11 que utilizaba el Legion Go. Un nuevo correo electrónico que circula en Lenovo (compartido por The Verge ) puede confirmar que uno de los diseñadores del Steam Deck, Pierre-Loup Griffais, asistirá a una presentación de Lenovo en el CES 2025 llamada 'Lenovo Legion x AMD: El futuro de los dispositivos portátiles para juegos'.

La conclusión clave es que Valve estará presente en este evento en primer lugar, lo que da pistas sobre la noticia de SteamOS. También hay otra parte del correo electrónico, que supuestamente muestra una consola portátil Legion con un botón de Steam. Ten en cuenta que lo más probable es que SteamOS sea para Legion Go S, ya que los rumores anteriores insisten en que Legion Go 2 seguirá con el sistema operativo Windows 11.

¿Qué están planeando Lenovo y AMD?

Al parecer, habrá dos secuelas de Lenovo Legion Go: la primera será Legion Go S y la segunda Legion Go 2. Se informa que la primera tendrá una APU AMD Ryzen Z2G con núcleos de CPU Zen 3+ y gráficos integrados Radeon 680M. También contará con 16 GB de memoria LPDDR5 y una pantalla IPS de 8 pulgadas con resolución de 1920 × 1200 y frecuencia de actualización de 120 Hz.

Este último es más bien un sucesor directo, ya que estará equipado con una APU más potente, posiblemente el rumoreado Ryzen Z2 Extreme que cuenta con una CPU basada en Zen 5 y una iGPU basada en RDNA 3.5. The Verge también afirmó que Legion Go 2 también tendrá una pantalla OLED con negros más profundos, colores más vibrantes y un contraste mejorado con respecto a la pantalla IPS del original.

Este modelo también conservará el mando desmontable del Legion Go original, pero tendrá un diseño más ergonómico. Sin embargo, no se menciona ningún botón dedicado a Steam en esta consola portátil, lo que significa que lo más probable es que tenga Windows 11.

El CES 2025 también será un evento interesante para AMD, ya que planea anunciar nuevas tecnologías, como tarjetas gráficas y procesadores, incluidas las nuevas tarjetas gráficas RDNA 4. El gigante tecnológico también podría presentar algunos nuevos diseños de mini PC para juegos en la conferencia.