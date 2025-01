CES 2025: AMD anuncia nuevos chips Ryzen Z2 para consolas portátiles de gaming

AMD está listo para recibir la segunda generación de consolas portátiles de gaming para PC en 2025, esto con ayuda de sus nuevos procesadores AMD Ryzen Z2, los cuales están diseñados para ofrecer mayor rendimiento y mejor eficiencia a los dispositivos como Steam Deck, Asus ROG Ally y Lenovo Legion Go. A continuación todos los detalles.

Disponibles en tres niveles diferentes, los procesadores AMD Ryzen Z2 incluirán el Ryzen Z2 Extreme, AMD Ryzen Z2 y AMD Ryzen Z2 Go. El Ryzen Z2 Extreme contará con ocho núcleos y 16 hilos, un reloj de impulso de 5.0GHz, 24MB de caché, 16 núcleos GPU RDNA 3.5 y un rango de potencia de 15W-35W.

El Ryzen Z2 también tendrá ocho núcleos y 16 hilos, pero con un reloj de impulso ligeramente superior de 5.1GHz, la misma caché de 24MB, pero 12 núcleos GPU RDNA 3.5 en lugar de 16, y un rango de potencia ligeramente más pequeño de 15W-30W.

El nuevo Ryzen Z2 Go (que no tiene equivalente en la serie Ryzen Z1) contará con cuatro núcleos y ocho hilos, un reloj de impulso de 4.3GHz y 10MB de caché, pero los mismos 12 núcleos GPU y rango de potencia de 15W-30W que el Ryzen Z2.

Dado que los chips no se venderán por separado, no hay una fecha de lanzamiento concreta, ya que dependerá de las fechas de lanzamiento de las consolas portátiles individuales, pero los dispositivos con los nuevos chips deberían estar disponibles a partir del primer trimestre de 2025.

Swipe to scroll horizontally AMD Ryzen Z2 series specs Header Cell - Column 0 AMD Ryzen Z2 Go AMD Ryzen Z2 AMD Ryzen Z2 Extreme Cores 4 8 8 Threads 8 16 16 Base Frequency (GHz) 3.0 3.3 2.0 Boost Frequency (Ghz) 4.3 5.1 5.0 Total Cache (MB) 10 24 24 Graphics RDNA 2 RDNA 3 RDNA 3.5 TDP (W) 15-30 15-30 15-35

Añadiendo combustible a un mercado de consolas portátiles de gaming para PC que ya está en pleno auge

Tras el lanzamiento del Steam Deck en 2022, el mercado de consolas portátiles de gaming para PC ha explotado en los últimos dos años, con casi todos los principales fabricantes de PCs de gaming produciendo sus propias consolas portátiles.

Con pocas excepciones, todas estas han utilizado los procesadores de la serie AMD Ryzen Z1, por lo que es natural que, dos años después del lanzamiento del Asus ROG Ally, la segunda consola portátil de gaming para PC después del Steam Deck, los SoC de la serie Ryzen Z recibieran una actualización con nueva arquitectura y diseño.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Y aunque el Ryzen Z1 ha tenido prácticamente todo el mercado para sí, la fuerte presencia de Intel con el MSI Claw 8 AI+, la primera consola portátil en contar con un SoC Intel Lunar Lake, definitivamente ha inyectado mucha más competencia en este espacio.

No hemos podido probar los nuevos chips aún, por lo que no podemos decir si realmente merecen una actualización, pero dado la popularidad de estas consolas portátiles, es bueno ver que AMD no solo se compromete al desarrollo continuo de la serie Z, sino que incluso la está expandiendo hacia una versión de especificaciones más bajas, lo que esperamos ayude a reducir el costo de las futuras consolas portátiles de gaming para PC a un lugar más asequible.